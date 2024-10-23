الرياض : كجزء من توسعها المستمر في المملكة العربية السعودية، كشفت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حلول مبتكرة للرعاية الصحية في ملتقى الصحة العالمي 2024، مع التركيز على دمج التقنيات المتقدمة والرعاية القائمة على القيمة، وكشفت المجموعة عن "الكالما"، وهي منصة للصحة العقلية والرعاية، وبرجيل ون، وهي شبكة متخصصة من مراكز جراحة اليوم الواحد، والتي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأطلع الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، ومعالي وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، على المبادرات الجديدة في ملتقى الصحة العالمي.

وسيعمل مشروع الكالما، الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية مع شركة كيرالتي الرائدة في مجال الرعاية الصحية ومقرها كولومبيا، على دمج الرعاية القائمة على القيمة مع المراكز الأولية المتخصصة وإدارة المخاطر الصحية، ومن المقرر أن تعمل الكالما، في المملكة العربية السعودية، على تحويل خدمات الصحة العقلية بهدف طموح للوصول إلى ما يقرب من 30 مليون مريض في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى العقد المقبل.

كما تم الكشف في المعرض عن برجيل ون، وهي شبكة متخصصة من مراكز جراحة اليوم الواحد، والتي تعالج الطلب المتزايد على الخدمات الطبية عالية الجودة في نفس اليوم، وستقدم هذه المراكز إجراءات طفيفة التوغل في تخصصات رئيسية مثل الأورام وأمراض النساء المتقدمة وجراحة العظام والأعصاب، من خلال دمج الروبوتات المتقدمة والتقنيات المتطورة، وسيضمن افتتاح برجيل ون، لأول مركزين لجراحة اليوم الواحد في الرياض بحلول عام 2025، حصول المرضى على رعاية عالمية المستوى دون الحاجة إلى إقامات طويلة في المستشفى.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، "يعكس إطلاق الكالما وبرجيل ون التزامنا الثابت بتحويل الرعاية الصحية في المنطقة من خلال دمج التقنيات المتقدمة ونماذج الرعاية القائمة على القيمة، وتعالج هذه المبادرات الحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة العقلية المتاحة والرعاية الطبية المتخصصة في العيادات الخارجية مع التوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

ويأتي إطلاق الكالما وبرجيل ون بعد النجاح الذي حققته فيزيوثيرابيا، أكبر وأسرع شبكة للعلاج الطبيعي نموًا في المملكة العربية السعودية، والتي توسعت إلى 28 مركزًا منذ إطلاقها في عام 2023، وستعزز هذه الخدمات الجديدة الشبكة، وتقدم رعاية متكاملة من الصحة العقلية إلى الجراحة المتخصصة وإعادة التأهيل.

تشارك برجيل القابضة تحت شعار "ابتكار حدوده الفضاء"، وتستعرض التزامها الدؤوب بدفع حدود الرعاية الصحية في ملتقى الصحة العالمي، وقد حظي الحاضرون في المعرض بفرصة تجربة العروض الحية التي تضمنت أحدث معدات العلاج الطبيعي، والتي قدمت لهم نظرة مباشرة على خدمات إعادة التأهيل والرعاية لمتقدمة التي تقدمها فيزيوثيرابيا، الشبكة الأسرع نمواً لخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في السعودية.

كما زار الجناح عدد من كبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار، ومنهم، معالي الدكتور ماجد الفياض، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وسعادة الدكتور محمد العبد العالي، مساعد وزير الصحة؛ سعادة الدكتور إبراهيم العمر، وكيل الوزارة المساعد للاستثمار الصحي والقطاع الخاص في وزارة الصحة، سعادة الدكتور خالد العبدالكريم، وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة؛ وسعادة الدكتور شباب الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي،.

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