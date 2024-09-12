يقدم المركز، الذي يرأسه جراح العظام الشهير الدكتور نادر درويش حلولاً مخصصة لجراحة العظام والطب الرياضي في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الريم

أبو ظبي: تماشياً مع التزامها بتعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية المعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت برجيل القابضة، الشركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مركز نادر لجراحة العظام والطب الرياضي في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد بجزيرة الريم، ويستخدم المرفق المتطور أحدث التقنيات الطبية وتقنيات العلاج المبتكرة لتقديم رعاية شخصية عالية المستوى.

افتتح المركز سعادة عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي للمجموعة وعمران الخوري عضو مجلس إدارة تنفيذي في برجيل القابضة، الدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول للخدمات الطبية وجودة الحياة في أدنوك، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في برجيل القابضة.

يقود المركز الدكتور نادر درويش، استشاري جراحة العظام، لتقديم مجموعة كاملة من الرعاية لحالات الجهاز العضلي الهيكلي، من الإصابات الحادة إلى الجراحات الترميمية المعقدة، مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة وأكثر من 17 ألف عملية جراحية ناجحة.

كما يتخصص في الإجراءات الأقل توغلاً التي تقصر مدة الإقامة في المستشفى، وتعزز التعافي بشكل أسرع، وتقلل الألم، وتغطي الخدمات المجالات الرئيسية مثل الركبة والقدم والكاحل والكتف واليد والمعصم والكوع والورك والعمود الفقري، وتوفر حلولاً شاملة لالتهاب المفاصل وآلام المفاصل والكسور وإصابات الرياضة.

وقال الدكتور نادر، "من خلال دمج التكنولوجيا الطبية المتقدمة مع الرعاية الشخصية، نحن ملتزمون بمساعدة المرضى على استعادة الحركة وتقليل الألم والعودة إلى حياتهم الطبيعية، نحن على ثقة من أنه سيصبح وجهة رئيسية لرعاية العظام في المنطقة".

الخبرة في الطب الرياضي

يقدم مركز نادر لجراحة العظام والطب الرياضي مجموعة شاملة من العلاجات المتخصصة، بما في ذلك استبدال المفاصل، وإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، والرعاية المتقدمة للإصابات الرياضية، ويوفر رعاية متخصصة لحالات الركبة، مثل إعادة بناء الأربطة وجراحة الغضروف الهلالي، بالإضافة إلى علاجات القدم والكاحل، باستخدام تقنيات قليلة التوغل للتشوهات والإصابات الرياضية، كما يتخصص في إجراءات الكتف والأطراف العلوية، بما في ذلك إصلاح الكفة المدورة واستبدال المفاصل، إلى جانب العلاجات المتقدمة لحالات اليد والمعصم والكوع، من خلال دمج تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، كما يصمم المركز خطط الرعاية، ويقدم حلولاً جراحية وغير جراحية للألم المزمن وإدارة إصابات الرياضة.

يعد إنشاء المركز جزء من استراتيجية برجيل القابضة لتوسيع محفظتها من الخدمات الطبية المتخصصة، من خلال الاستثمار في علاجات العظام المتقدمة، تضمن المجموعة أن يتمكن المرضى من الوصول إلى حلول من الدرجة الأولى والتي تركز على المريض وتلبي احتياجات الرعاية الصحية المتطورة للمجتمع.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: "يعد مركز نادر لجراحة العظام والطب الرياضي معلمًا رئيسيًا آخر في مهمة برجيل القابضة لتقديم الرعاية المتخصصة، وتعزيز التزامنا بالتميز في جراحة العظام ويتماشى مع رؤيتنا لإنشاء مراكز حديثة في مختلف التخصصات الطبية، نحن نعزز بيئة من الإبداع والخبرة لتمكين المرضى من الحصول على نتائج صحية أفضل وتحسين نوعية الحياة".

بالإضافة إلى التدخلات الجراحية، يركز المركز على إعادة التأهيل الشامل والعلاج الطبيعي، وتضمن برامج إعادة التأهيل المخصصة تعافي المرضى بشكل كامل وسريع، بينما يستفيد الرياضيون من خدمات تحسين الأداء التي تساعد في تحسين قدراتهم البدنية بعد الإصابة، كما تعد الرعاية الوقائية أيضًا محورًا رئيسيًا، حيث تقدم تقييمات مصممة لتقليل أخطار الإصابات المستقبلية للرياضيين والأفراد.

ومن بين الخبراء الآخرين بالمركز الدكتور خالد أحمد سعيد خطاب، أخصائي جراحة العظام، والدكتور شريف أحمد بان، أخصائي جراحة العظام (الرسغ واليد والكوع)؛ والدكتور مصطفى عزب، استشاري جراحة العظام (الكتف والطرف العلوي)، والدكتور أشرف سالم، استشاري جراحة العظام (القدم والكاحل)، والدكتور عمرو عثمان، استشاري جراحة العظام (استبدال المفاصل)، والدكتور جو بول، أخصائي جراحة العظام.

-انتهى-

#بياناتشركات