أبوظبي- أعلنت برجيل القابضة، وشركة بريدج بيو فارما الأمريكية(BridgeBio Pharma Inc.) ، وهي شركة أدوية بيولوجية تركز على الأمراض الوراثية والسرطانات، عن إطلاق مشروع "نادر" لتقييم وتطوير علاجات الأمراض النادرة، وإحداث ثورة في مجال التشخيص المبكر لهذه الأمراض في دولة الإمارات والمنطقة. وتتخذ الشراكة من أبوظبي مقراً لإتمام التجارب السريرية والدراسات البحثية اللازمة، وذلك استناداً إلى ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية مواتية بصفتها حاضنة للابتكار في علوم الحياة على مستوى المنطقة.

ووقع الكيانان على اتفاقية تعاون أولية للعمل معًا في مشروع "نادر" للكشف عن الأمراض التي تهدد الحياة في كثير من الأحيان أو المنهكة بشكل مزمن وتؤثر على نسبة صغيرة من السكان وتوجد طوال حياة الشخص بأكملها، حتى لو لم تظهر الأعراض على الفور.

يهدف مشروع "نادر" إلى إحداث ثورة في مجال التشخيص والعلاج المبكر من أجل تحسين نتائج المرضى، ويعتزم كلا الكيانين التعاون في تحديد المرضى الذين يعانون من الأمراض النادرة، بما في ذلك الودانة، ونقص التنسج الغضروفي، و تعظم الدروز الباكر، ونقص كالسيوم الدم الوراثي المهيمن من النوع 1، والضمور العضلي من النوع 2i ، وتضخم الغدة الكظرية الخلقي ، ومرض كانافان، و اعتلال حامض البروبيونيك أو ميثيل مالونيك، و التنكس العصبي المرتبط بكيناز بانتوثينات، وغيرها على النحو المتفق عليه بشكل متبادل.

وعلى الرغم من أن هذه الأمراض النادرة تؤثر على نسبة صغيرة من السكان ويمكن أن تظهر بعلامات وأعراض غير محددة، إلا أنه غالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ أو يتم تشخيصها لاحقًا خلال المرض بعد ظهور مضاعفات خطيرة، وهذا ما يجعل التشخيص الدقيق والمبكر ضروريان لبدء التدخل على الفور وتجنب تطور المرض، وسيسمح المشروع أيضًا بتحديد المرضى الذين تم تشخيصهم بالفعل، ولكن ليس لديهم حاليًا إمكانية الوصول إلى العلاجات المتطورة أو خيارات التجارب السريرية.

في المرحلة الأولى من مشروع "نادر"، يعتزم الكيانان استخدام خوارزميات تقييم المخاطر المبتكرة التي سيتم نشرها من خلال البيانات الداخلية الآمنة لمقدمي الرعاية الصحية لتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض نادرة معينة، وتشمل التوقعات الخاصة بالمراحل المستقبلية من المشروع تحليلات لكميات هائلة من البيانات لتحديد الأنماط والعلامات المرتبطة بالأمراض وإنشاء درجات مخاطر شخصية للمرضى، تليها الاختبارات الجينية لتأكيد تشخيص المرضى المحتملين الذين تم تحديدهم.

يهدف المشروع أيضًا إلى تنظيم حملات توعية وأنشطة تثقيفية حول هذه الأمراض النادرة، من أجل زيادة دعم نشاط رسم الخرائط وتشجيع التعاون المحلي من مقدمي الرعاية الصحية الآخرين، وستنشر برجيل القابضة المشروع عبر مستشفياتها ومراكزها الطبية المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة كجزء من الرعاية التشخيصية الروتينية، مع خطط لتوسيع المشروع من خلال البنية التحتية للرعاية الصحية المتنامية في المنطقة، كما سيتم السعي إلى إقامة شراكات محلية لتسهيل التنفيذ على نطاق أوسع.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي: "نعتز في دائرة الصحة - أبوظبي بأن نشهد هذه الشراكة الرائدة الهادفة إلى تعزيز الطب الانتقالي للحفاظ على صحة ورفاه أفراد المجتمع، وذلك ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى الارتقاء بإمكانات التشخيص والعلاج المبكر. نواصل ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في علوم الحياة، عبر دعم وتمكين مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة رفدهم بالوسائل اللازمة لإجراء الدراسات البحثية والتجارب السريرية لرسم خارطة طريق نحو مستقبل مفعم بالاكتشافات والإنجازات في الرعاية الصحية في أبوظبي وحول العالم. ولا شك في أن مثل هذه المبادرات تترجم رؤية دائرة الصحة – أبوظبي الرامية إلى تسريع وتيرة الابتكارات في الرعاية الصحية وبالتالي ضمان صحة وسلامة المجتمعات في كل مكان."

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: "يمثل مشروع نادر علامة فارقة في التزامنا بتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا، فهو يجمع بين خبرة برجيل في تقديم الرعاية الصحية والتوعية والخبرة الواسعة لشركة بريدج بيو في تقديم علاجات متطورة للأمراض النادرة، ونسعى إلى مواجهة التحديات لتحديد الأمراض النادرة، والتي غالبًا ما لا يتم تشخيصها بشكل سليم، وتقديم علاجات جديدة لها."

وأشار الدكتور خالد مسلم رئيس قسم الأبحاث في مجموعة برجيل القابضة وقائد المشروع: “تتجمع العديد من الأمراض النادرة في منطقتنا بسبب تركيبتنا الجينية الفريدة، وغالبًا ما يكون لها خيارات علاج محدودة للغاية، وهدفنا النهائي من مشروع "نادر" هو ربط المرضى بخيارات العلاج المتطورة من خلال التجارب السريرية للجزيئات الصغيرة والعلاجات الجينية، تتمثل الخطوة الأولى لتقديم مثل هذه الحلول المبتكرة في منطقتنا في تحديد عبء المرض واحتياجات المرضى."

وقال نيل كومار مؤسس شركة بريدج بيو والمدير التنفيذي "بناءً على الأساس الراسخ لدينا لرعاية مرضى الأمراض الوراثية، نأمل أن تساعد بريدج بيو في توفير وصول المزيد من المرضى إلى العلاجات الجديدة والتجارب السريرية والقدرات جنبًا إلى جنب مع شريك قوي مثل برجيل، ولذا فإننا ممتنون للعمل معهم من أجل توسيع جهودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمثل رؤيتنا في خدمة المرضى من جميع أنحاء العالم، وهذه خطوة مهمة في هذا الاتجاه".

ومع بدء التعاون، تتوقع كل من برجيل القابضة وشركة بريدج بيو تحقيق تقدم كبير في مجال الأمراض النادرة في المنطقة، وتزويد المرضى في المنطقة بإمكانية وصول متزايدة إلى العلاجات الدوائية والجينية الحديثة في بريدج بيو والتي هي قيد التطوير حاليًا.

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نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال شبكة أصولها التي تبلغ 62 مركزاً بما في ذلك 16 مستشفى و24 مركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز “تجميل”. وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.

نبذة عن شركة بريدج بيو فارما

بريدج بيو فارما إنك (بريدج بيو) هي شركة صيدلانية حيوية تجارية تأسست لاكتشاف الأدوية التحويلية وابتكارها واختبارها وتقديمها لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض وراثية وأمراض سرطانية ذات دوافع جينية واضحة، تتراوح مجموعة برامج تطوير بريدج بيو من العلوم المبكرة إلى التجارب السريرية المتقدمة، وتأسست في عام 2015، ويلتزم فريقها من مكتشفي الأدوية والمطورين والمبتكرين ذوي الخبرة بتطبيق التطورات في الطب الوراثي لمساعدة المرضى في وقت قياسي.