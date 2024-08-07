الظفرة: كجزء من مهمتها لتزويد المجتمع برعاية عالية الجودة وسهلة الوصول للمرضى وتعزيز صحة المجتمع الشاملة، افتتحت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أول مركز متخصص لجراحة اليوم الواحد في منطقة الظفرة.

افتتح المركز، الواقع في الظفرة مول بمدينة زايد، سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور سعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسعادة حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري عضو مجلس إدارة تنفيذي في برجيل القابضة، والدكتورة غوية النيادي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في برجيل القابضة ونائب رئيس أول للخدمات الطبية وجودة الحياة في مجموعة أدنوك، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، وكبار المسؤولين.

وقال سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، "يمثل إطلاق مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد خطوة مهمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في الظفرة، وسيلعب دوراً حيوياً لخدمة السكان في المنطقة، وأضاف، إن إطلاق هذا المركز يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي لتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة".

يهدف مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد إلى إعادة تعريف إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في الظفرة، وتقديم رعاية تركز على المريض، وإجراءات العيادات الخارجية التي تضمن التعافي السريع والحد الأدنى من الإقامة في المستشفى، كما تم تصميم المركز لتنفيذ نهج مصمم خصيصًا بناءً على الاحتياجات الجغرافية المحددة وخصائص السكان في المنطقة، ويعتبر هذا المركز هو الرابع الذي تطلقه برجيل القابضة في إمارة أبو ظبي.

يتماشى افتتاح المركز مع خطة برجيل للتوسع في منطقة الظفرة، بقيادة مدينة برجيل الطبية، المستشفى الرباعي الرائد للمجموعة، مما يضمن نظام رعاية صحية متكامل، وسوف يكمل المركز مستشفى الظنة التابع لشركة أدنوك، والذي تديره مدينة برجيل الطبية، مما يوفر رعاية متكاملة بتنسيق سلس، ويمكن للمرضى الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الرعاية المعقدة من خلال شبكة برجيل القابضة.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، "يعد افتتاح المركز المخصص لجراحة اليوم الواحد جزءاً من التزامنا بتوسيع نطاق البنية التحتية للرعاية الصحية لتلبية المتطلبات المتزايدة لمنطقة الظفرة في أبو ظبي، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية في المنطقة، ومن المتوقع أن يوفر المركز فرصًا للمجتمع المحلي في الأدوار الطبية والإدارية والدعم".

بقيادة فريق من الأطباء المعتمدين، تم تجهيز مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد بأحدث المرافق المصممة لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات الطبية، ويقدم خدمات شاملة عبر 13 تخصصًا، بما في ذلك أمراض القلب، وطب الأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وطب الأسنان، والأمراض الجلدية، وطب الأسرة، والطب الباطني، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب المسالك البولية، وعلم الأمراض، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية لإجراءات التشخيص والعلاج المتقدمة، يضم المركز خدمات الأشعة الشاملة مثل الأشعة المقطعية والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وقسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

وقال الدكتور مروان عبد اللطيف علي إسماعيل، أخصائي طب الأسرة والمدير الطبي: "من العمليات الجراحية البسيطة إلى العلاجات المتخصصة والرعاية الوقائية، يقدم مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الظفرة مجموعة شاملة من الخدمات، ويعمل في المركز فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية ذوي المهارات العالية والمكرسين لتقديم رعاية رحيمة وعالية الجودة، ويبقى خبراؤنا على اطلاع دائم بأحدث التطورات الطبية من خلال التدريب والتطوير المستمر، مما يضمن النتائج المثلى للمرضى."

من خلال إنشاء مرافق رعاية صحية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المجتمع، يهدف المركز إلى تحسين تجربة المريض ورفاهيته من خلال مبادرات الرعاية الصحية التي يقودها المجتمع، ويتميز المركز ببرنامج فحص قوي يقدم التطعيمات الخاصة للأطفال لحماية صحتهم ويوفر إدارة الأمراض المزمنة في مجالات متخصصة مثل أمراض القلب وطب الأسرة والغدد الصماء السكري.

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