أبوظبي | مكة: في خطوة مهمة تسلط الضوء على توسع حضورها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أعلنت مجموعة برجيل القابضة، عن الاستحواذ على حصة 100% في مركز المختص للعلاج الطبيعي، وهو منشأة رعاية صحية رائدة تقع في مكة، من خلال شركتها التابعة لبرجيل السعودية، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 6.5 مليون ريال سعودي، حيث يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية برجيل لتوسيع نطاق وجودها في المملكة العربية السعودية وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل على مستوى عالمي.

يتمتع المركز بموقع استراتيجي في مكة المكرمة، وهو في وضع يسمح له بتلبية احتياجات المعتمرين والحجاج، مع خدمات العلاج الطبيعي الفندقية المصممة لدعم احتياجات كل من السياح والحجاج.

تأسس مركز المختص للعلاج الطبيعي في عام 2017، وهو مشهور بعلاجاته المتطورة، وكفاءته العالية، ورعايته الاستثنائية للمرضى. وخلال العامين الماضيين، شهد المركز نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت إيراداته بمقدار 2.1 مرة بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى 3.8 مليون ريال سعودي مما يعكس الطلب المتزايد من المرضى وكفاءته التشغيلية المتميزة.

يتخصص المركز في الإصابات الرياضية ورعاية الأطفال وإعادة التأهيل بعد الجراحة مع وجود فريق من ذوي الخبرة من 17 أخصائي علاج طبيعي مؤهلين تأهيلاً عالياً، ويتميز المركز بمرافق حديثة، بما في ذلك العلاج الكهرومغناطيسي عالي الكثافة والعلاج بالتبريد وعلاجات الليزر وصالة ألعاب رياضية مستقلة واستوديو يوغا ومركز تعليمي.

يقع المركز في موقع استراتيجي في مكة المكرمة، المدينة التي تستقبل ملايين الحجاج سنويًا، مما يوفر فرصة لتعزيز حضور علامة برجيل التجارية في هذه السوق الحيوية. وقد أبرم المركز شراكات استراتيجية مع جهات بارزة مثل هيئة مكة الإسلامية، الاتحاد السعودي لكرة القدم، والحرس الوطني، وتشارك الشركة بفاعلية في شراكات مع الأكاديميات الرياضية، المنظمات الطبية، والجمعيات الخيرية المحلية لتعزيز الصحة والعافية.

وعلق جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، على الاستحواذ بقوله: "يعكس هذا الاستحواذ الاستراتيجي التزامنا بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وإدراكًا لمكانة مكة كوجهة أساسية للحجاج، فإن دمج مركز العلاج الطبيعي المتخصص في شبكتنا لا يعزز خدماتنا في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل فحسب، بل يدعم أيضًا رؤيتنا الأوسع لخدمة المرضى المحليين والدوليين ودعم طموحات السياحة العلاجية في المملكة العربية السعودية، نتطلع إلى تعزيز قدرات المركز وتقديم خدمات جديدة كجزء من جهودنا المستمرة لتوفير رعاية مبتكرة وشاملة لمرضانا ".

سيتم دمج مركز المختص للعلاج الطبيعي مع شبكة فيزيوثيرابيا التابعة لشركة برجيل، وهي أسرع وأكبر شبكة نموًا للعلاج الطبيعي والرعاية في المملكة، وفي الأشهر المقبلة، سينصب التركيز على توسيع خدمات المركز والبناء على الشراكات القائمة، وتخطط المجموعة لتفعيل برامج جديدة، بما في ذلك خدمات إعادة تأهيل الأطفال والأعصاب، وإدخال تقنيات متقدمة مثل غرفة التبريد ونظام ديفيد للعلاج الطبيعي، وسيؤدي دمج هذه الخدمات إلى ترسيخ المركز كوجهة رئيسية لإعادة التأهيل في المملكة.

كما يتماشى الاستحواذ مع الهدف الأوسع للمجموعة للمساهمة في رؤية المملكة 2030 من خلال دعم نمو قطاع الرعاية الصحية وتعزيز قدرته التنافسية العالمية.

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