تم إدراج المجموعة وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 أكتوبر 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي ("برجيل" أو "المجموعة")، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز BURJEEL، رمز التعريف الدولي: AEE01119B224)، اليوم بمرور عام على نجاح الاكتتاب العام الأولي على أسهمها وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد حقق الاكتتاب العام عائدات إجمالية بلغت 1,1 مليار درهم، مع تجاوز القيمة المستهدفة بـ 29 مرة.

قدمت شبكة برجيل الصحية خدماتها لنحو 5,6 مليون مريض في العام 2022 و2,9 مليون مريض في الأشهر الستة الأولى من العام 2023، ما يعكس ثقة المرضى في نظام الرعاية الصحية الخاص بالمجموعة وقدرته على إضافة خدمات جديدة لزيادة إقبال المرضى. علاوة على ذلك، وبفضل حصتها الكبيرة في قطاع خدمات المرضى الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 19%، عززت شركة برجيل القابضة مكانتها الرائدة في نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية التخصصية المعقدة.

تحقيق عوائد كبيرة للمساهمين

منذ الاكتتاب العام الأولي في أكتوبر 2022، حققت برجيل عائداً إجمالياً للمساهمين بنسبة 46%1، وذلك بفضل تنفيذ المجموعة المستمر لاستراتيجية النمو الخاصة بها. وارتفعت إيرادات برجيل في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 13,9% على أساس سنوي لتصل إلى 2,2 مليار درهم، فيما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 12,7% على أساس سنوي لتصل إلى 467 مليون درهم. كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال فترة الستة أشهر بنسبة 47% ليصل إلى 225 مليون درهم. شهدت أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين زيادة قوية بنسبة 11,1% و20,2% على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استثمار مجموعة برجيل في التخصصات والخدمات الجديدة وقدرتها على تحفيز الإحالة عبر المجموعة. ووصل معدل إشغال أسرّة المرضى إلى 59% خلال النصف الأول من العام 2023، ما يعكس التحسن الكبير في نسب الإشغال، إضافة إلى القدرات الكبيرة المتوفرة في مستشفيات برجيل الستة عشر.

وبفضل نموذج الأعمال المُدر للنقد والأداء المالي القوي للمجموعة، تمكنت برجيل من توزيع أرباح أولية بقيمة 95 مليون درهم، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح المقررة، ويعكس التزام برجيل بخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

تعزيز خدمات الرعاية فائقة التخصص ذات المستوى العالمي

منذ الاكتتاب العام الأولي، واصلت برجيل القابضة توسيع شراكاتها بسرعة مع المتخصصين الدوليين، لا سيما في مدينة برجيل الطبية، المستشفى الرائد في المجموعة. افتتحت مدينة برجيل الطبية "عيادة بالي الشرق الأوسط" في يناير 2023، التي توفر رعاية تقويم العظام المتخصصة على مستوى عالمي للأشخاص الذين يعانون من الأمراض العضلية الهيكلية، كما عقدت شراكة مع "نورثويل هيلث" (Northwell Health) والمعهد الفرنسي الأوروبي متعدد التخصصات والشهير عالمياً بأكاديمية بطانة الرحم الهاجرة (IFEM Endo). وتعكس هذه الشراكات المكانة الرائدة للمجموعة والتزامها بتوفير أعلى مستويات الرعاية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أبرمت شركة برجيل القابضة شراكة مع "ديجيفارم" (Digipharm)، وهي شركة توفر حلول الرعاية الصحية المبتكرة مقرها في المملكة المتحدة، ما يشير إلى التزام المجموعة برفع قدرتها على البحث والتطوير واستخدام أحدث التقنيات لتحسين تجربة المرضى. كما أعلنت برجيل عن إطلاق مشروع "نادر" بالتعاون مع شركة "بريدجبيو فارما" (BridgeBio Pharma) ومنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمراض النادرة، لتعزيز التشخيص المبكر والعلاج للأمراض النادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وفي أبريل، أعلنت شركة برجيل أنها ستنشئ مختبراً متطوراً في أبوظبي خاص بعلم الوراثة الجزيئي المتقدم واختبارات الخصائص الخلوية والمناعية للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة "أونكو هيلكس إنك" التي تتخذ كندا مقراً لها.

الاستثمار في التقنيات والبنية التحتية الحديثة لتعزيز القيمة للمرضى

يعد التحول الرقمي واستخدام التقنيات المتطورة إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو الخاصة ببرجيل وسعيها لتعزيز تجربة المرضى. وفي سبتمبر 2023، أعلنت برجيل أنها ستطبق منصة السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) المتطورة من أوراكل هيلث لتوفير كفاءات سريرية وتجارية وتشغيلية كبيرة عبر شبكة الرعاية الصحية المتنامية التابعة لها.

كما أعلنت مدينة برجيل الطبية عن اعتماد العمل بروبوت "دافنشي إكس أي" المتطور في أغسطس 2023، ما يتيح للجراحين إجراء العمليات الجراحية المعقدة بدقة وفاعلية غير مسبوقتين. وستواصل المجموعة تعزيز الاستثمار في التقنيات المتطورة على مدى السنوات المقبلة لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المرضى.

أبرز الإنجازات الطبية

حققت برجيل القابضة إنجازات طبية مهمة خلال العام الماضي مع تقديم المساعدات الطبية للمحتاجين على المستوى الدولي، حيث عالج فريق برجيل طفلين سوريين عُثر عليهما تحت الأنقاض في سوريا في أعقاب الزلزال الذي وقع في فبراير. إضافة إلى ذلك، نجح أطباء مدينة برجيل الطبية في إجراء حوالي 80 عملية زراعة نخاع عظمي، بما في ذلك أول عملية زراعة نخاع عظمي للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي شهر يونيو، أجرى الأطباء في مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الأجنة في مدينة برجيل الطبية عملية جراحية رائدة داخل الرحم لعلاج السنسنة المشقوقة لدى جنين لم يولد بعد لزوجين كولومبيين، مما يؤكد شعبية الشبكة الطبية بين المرضى الدوليين الذين يبحثون عن خدمات الرعاية المعقدة. وامتد التزام برجيل بالتميز إلى إعادة تشكيل جمجمتي فتاتين تبلغان من العمر سنة واحدة تعانيان من تشوهات في الجمجمة. وأطلقت المجموعة برنامجاً شاملاً لزراعة الكلى (من متبرع حي أو متوفى) لتوسيع خيارات العلاج وتوفير الأمل للمرضى الذين يحتاجون إلى علاجات منقذة للحياة.

التوسع جغرافياً من خلال الفرص ذات العوائد المرتفعة والنفقات الرأسمالية المنخفضة

تماشياً مع خطة التوسع الجغرافي الاستراتيجي، ستبدأ برجيل القابضة عملياتها في المملكة العربية السعودية في الربع الأخير من العام 2023، بالشراكة مع شركة لجام للرياضة المدرجة في تداول. ويُعد مشروع "فيزيوثيرابيا" المشترك نموذجاً فريداً من نوعه قائماً على صالة الألعاب الرياضية لتقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل عالية الجودة، وذلك باستخدام مواقع شركة لجام الحالية والاستفادة من قاعدة عملائها.

إضافة إلى ذلك، حصلت المجموعة على عقد لتشغيل وإدارة مستشفى الظنة التابع لأدنوك والذي يضم 122 سريراً في منطقة الظفرة بأبوظبي، ما يعكس قدراتها الكبيرة في مجال التشغيل والإدارة، مع إضافة مركز طبي جديد إلى شبكتها. ومن خلال توليها مسؤولية أكبر منشأة للرعاية الصحية في منطقة الظفرة، ستعمل المجموعة على رفع جودة خدمات الرعاية الصحية لموظفي أدنوك وعائلاتهم والمجتمع المحلي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: "نفخر بالإنجازات التي حققناها منذ الاكتتاب العام وإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية. لقد بدأت رحلتنا للتو، وما زال التزامنا القوي بالتميز وتحسين تجربة المرضى يدفعنا إلى الأمام. ومع كل إنجاز نحققه، فإننا نعزز طموحنا لبناء مستقبل أكثر صحة وإشراقاً للجميع".

وأضاف: "تعزز التحديات التي نواجهها من التزامنا بالابتكار والنمو وتقديم خدمات رعاية فائقة الجودة لأولئك الذين يثقون بنا. وتعكس إنجازاتنا الحالية تفاني فريقنا والتزامه والسعي الدائم لتحقيق النجاح".

من جانبه، قال جون سونيل، المدير التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "شهد العام الماضي العديد من الإنجازات، بما في ذلك عقد شراكات رائدة والتوسع في سوق المملكة العربية السعودية الذي يشهد نمواً كبيراً. ويؤكد التحسن المستمر في أدائنا التشغيلي والمالي نجاح استراتيجيتنا، ويعكس قدرتنا على الاستفادة بفعالية من نسب إشغال الأسرّة وتعزيز إقبال المرضى على شبكتنا. كما أدى فريقنا من الخبراء دوراً كبيراً في إجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة، وسنواصل جذب الأطباء لتعزيز خبرتنا الطبية والخدمات التي نقدمها للمرضى".

وأضاف: "نعمل على تعزيز وتوسيع خدماتنا الحالية، ونظل ملتزمين باستكشاف فرص التوسع في منطقتنا وخارجها. وسنواصل الاستثمار في القدرات الطبية المتطورة وتقديم خدمات الرعاية فائقة الجودة".

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نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال شبكة أصولها التي تبلغ 64 مركزاً بما في ذلك 16 مستشفى و26 مركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز "تجميل". وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.