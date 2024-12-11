• ستعزز هذه الشراكة بشكل كبير الرعاية الصحية بين الإمارات وجزر المالديف، مما يجذب المزيد من المرضى الدوليين الباحثين عن علاجات عالمية المستوى

أبوظبي، الإمارات: في خطوة مهمة لتعزيز السياحة العلاجية وتوسيع خيارات الرعاية الصحية لسكان المالديف، أعلنت مجموعة برجيل القابضة، عن تعاونها مع شركة آساندا المحدودة، وهي الشركة المسؤولة عن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الوطني في جزر المالديف.

تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية الأبواب أمام المرضى في المالديف للوصول إلى العلاجات الطبية المتقدمة، بما في ذلك عمليات زرع الأعضاء المتعددة والرعاية الطبية المعقدة في التخصصات الرئيسية بما في ذلك الأورام، من خلال مدينة برجيل الطبية (BMC)، المستشفى الرباعي الرائد للمجموعة في أبو ظبي.

وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة آساندا في ماليه، جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، والسيدة أمينات زينيا، المديرة الإدارية/الرئيسة التنفيذية لشركة آساندا، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين.

مركز للرعاية المعقدة

يوفر هذا التعاون للمرضى بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي الوطني في جزر المالديف إمكانية الوصول إلى الرعاية المتقدمة في تخصصات مثل أمراض القلب والعظام المتقدمة، وعلاجات لحالات مثل بطانة الرحم في مدينة برجيل الطبية، وهو مركز متنامٍ للمرضى الدوليين في المنطقة، كما أن المرضى المالديفيين لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات زرع الأعضاء المنقذة للحياة، وهي إضافة مهمة لخيارات الرعاية الصحية الخاصة بهم.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "يعكس هذا التعاون التزامنا بسد فجوات الرعاية الصحية وتوسيع خبرتنا خارج الحدود، مما يؤكد على مكانة أبوظبي المتنامية كمركز عالمي للتميز الطبي، ويسعدنا أن نقدم للمرضى المالديفيين إمكانية الوصول إلى الرعاية المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة والمتخصصة في مدينة برجيل الطبية".

تعزيز السياحة العلاجية

يمثل الموقع الاستراتيجي لأبوظبي، الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وجهة محورية للرعاية الصحية الدولية. مع وجود رحلات جوية مباشرة من أبوظبي إلى ماليه، تستغرق فقط 4 ساعات، توفر الإمارة لسكان المالديف إمكانية وصول سهلة إلى رعاية طبية متقدمة، ولا يقتصر هذا التعاون على تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية فحسب، بل يعزز أيضًا السياحة العلاجية بين الإمارات وجزر المالديف، مما يجذب المزيد من المرضى الدوليين الباحثين عن خدمات طبية بمعايير عالمية.

تركز هذه الشراكة على تبسيط رحلة العلاج للمرضى المالديفيين من خلال عملية موافقات مسبقة ميسرة، بالإضافة إلى تخصيص منسقين دوليين لرعايتهم في مدينة برجيل الطبية، وسيتمكن المرضى من الاستفادة من الخدمات الشاملة للمرضى الداخليين والخارجيين، مع أحدث التقنيات والمعايير العالمية المعتمدة، ونهج متعدد التخصصات لإدارة الحالات المعقدة. يضمن هذا النموذج المتكامل تقديم تجربة رعاية صحية متميزة وعالية الجودة في أبوظبي.

وقالت السيدة أمينات زينيا، المديرة الإدارية/الرئيسة التنفيذية لشركة آساندا، "يسعدنا التعاون مع شركة برجيل القابضة لتعزيز خيارات الرعاية الصحية المتاحة للمالديفيين، والتي تضمن أن يتمكن المواطنون في المالديف من الوصول إلى أفضل العلاجات داخل منشأة عالمية المستوى، مما يعزز نظام التأمين الصحي الاجتماعي الوطني في المالديف".

تقدم شركة آساندا المحدودة، التي تأسست عام 2011، خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في المالديف، بتمويل من الحكومة، حيث يغطي نظام التأمين خدمات المرضى الداخليين والخارجيين والطوارئ، بالإضافة إلى الرعاية الطبية في الخارج، ومن خلال هذه الشراكة مع برجيل، توسع آساندا قدرتها على تقديم علاجات عالية الجودة لسكان المالديف مثل زراعة الأعضاء وغيرها من الخدمات المتخصصة.

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