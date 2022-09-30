· شركة برجيل القابضة تؤكد نيتها طرح ما يقرب من 550،729،221 سهماً، تمثل 11% من إجمالي رأس المال المصدّر للشركة، من خلال طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

· تحديد النطاق السعري بين 2.00 إلى 2.45 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتراوح من 2.7 مليار إلى 3.3 مليار دولار أمريكي

· تبدأ فترة الاكتتاب للطرح اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 لكل من شريحة المستثمرين الأفراد وشريحة المستثمرين المحترفين

· سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 5 أكتوبر 2022

· من المتوقع إدراج و تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022

أبوظبي: أعلنت شركة برجيل القابضة بي ال سي ("برجيل" أو "الشركة" أو مع الشركات التابعة لها "المجموعة")، اليوم عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ("الإدراج" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتعتبر برجيل القابضة بي ال سي رائدةً في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعروفة بجودة وتميز خدماتها السريرية، حيث تدير شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

تفاصيل تحديد النطاق السعري لسهم الطرح

تبدأ فترة الاكتتاب اليوم، 30 سبتمبر 2022، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 للشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات) وللشريحة الثانية ("المستثمرون المحترفون"، على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 / RM لعام 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر).

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.00 إلى 2.45 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتراوح بين 2.7 مليار إلى 3.3 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022. ومن المتوقع أيضاً إدراج و تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022.

يتوقع المساهم البائع بيع 350،331،555 (ثلاثمائة وخمسون مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون) سهماً، والتي تمثل 7% من رأس مال الشركة المصدّر، مع احتفاظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. ويشمل الطرح أيضاً 200،397،665 (مائتان مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة

وخمسة وستون) سهماً جديداً ستصدره الشركة، وهو ما يمثل 4% من رأس مال الشركة المصدّر.

سيصل حجم الطرح في حال بيع جميع الأسهم المعروضة إلى ما يقرب من 300 مليون إلى 368 مليون دولار أمريكي.

عملية الاكتتاب

كما ذكر في الإعلان الرسمي الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2022، فإن الاكتتاب متاح للشريحتين التاليتين:

· شريحة الأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات على النحو المحدد في نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات العربية المتحدة" والمشار إليها بمكتتبي "الشريحة الأولى")؛

· "المستثمرون المحترفون" (على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 / R.M لعام 2021 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر)، ويشار إليهم بمكتتبي "الشريحة الثانية".

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 5 أكتوبر 2022. ومن المتوقع الانتهاء من الطرح وإدراج الأسهم بتاريخ 10 أكتوبر 2022، وذلك وفقاً لظروف السوق ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. سوف يتم إرسال إشعار بالتخصيص إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم في 8 أكتوبر2022 و سيتم إعادة المبالغ الفائضة بداية من 10 أكتوبر 2022.

الجدير بالذكر أن الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، أعلنت في سبتمبر 2022 عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة بي ال سي، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

وتعمل شركة جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي ("جي بي مورغان") كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهم البائع فيما يتعلق بالطرح العام الأولي.

تفاصيل الطرح متوفرة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات، ويمكن الاطلاع عليها في www.burjeelholdings.com/ipo.

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نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد أعمالها توسعاً مستمراً في عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال شبكة أصولها التي تبلغ 61 مركزاً بما في ذلك 39 مستشفى ومركزاً طبياً بالإضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز "تجميل". وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ومجهزاً بـ 1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وتتمتع بمكانة رائدة في الإمارات العربية المتحدة. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.

وتواصل المجموعة وضع معايير جديدة للرعاية الصحية في المنطقة من خلال تقديم أحدث المرافق والالتزام بالمعايير العالمية. وبفضل فريقها من المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة على المستوى العالمي، تلتزم برجيل القابضة بتوفير أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية في العالم لدول المنطقة.

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