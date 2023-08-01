ستركز المنصة على برنامج زراعة نخاع العظم بالمستشفى الذي أجرى 78 عملية منذ إنشائه في عام 2022

أبوظبي- أعلنت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي ، المنشأة الرئيسية لشركة برجيل القابضة ، عن تعاونها مع شركة "دي جي فارم" البريطانية المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية المبتكرة، عبر منصة رقمية جديدة تم ابتكارها خصيصاً، لدعم أفضل التقنيات الصحية المتقدمة وخلق تجربة محسّنة للمرضى، والتحقق من صحة النموذج الجديد لرعاية المرضى في دولة الإمارات، وستركز المنصة في البداية على برنامج زرع نخاع العظام وستتوسع لاحقًا لتشمل تخصصات أخرى في المستشفى، بما سيساهم في إحداث ثورة في النظام البيئي للرعاية الصحية الرقمية.

وتهدف الشراكة بين مدينة برجيل الطبية و"دي جي فارم"، إلى خدمة المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات، من خلال الوصول إلى التقنيات الصحية الأكثر ابتكارًا التي تضمن مسارات سريرية محسّنة ونتائج وتجارب أفضل للمرضى، وفقًا للاتفاقية ستعمل برجيل الطبية مع الشركة لوضع الأسس لتنفيذ منصة دي جي فارم "Reimburse" وتطبيق" دي جي هيلث" النتائج التي أبلغ عنها المريض لتمكين VBHC و VBP في المستشفى.

ستعمل الشراكة متعددة المراحل في البداية على تطوير إطار عمل لقياس القيمة من خلال فهم رحلة المريض عندما يخطو المريض لأول مرة إلى المستشفى حتى يتم توفير العلاج المطلوب، مع التركيز على خلق القيمة والقضاء على الهدر النتائج السيئة، وفقًا لذلك ، سيستكشف التعاون بعد ذلك التطبيق في الوقت الفعلي لشروط العقد الشخصية المتفق عليها مسبقًا والتي يتم تنفيذها تلقائيًا عند استيفاء الشروط.

وفقًا للاتفاقية ، ستعمل مدينة برجيل الطبية ودي جي فارم، اللتين لديهما عملاء مثل الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة ، عن كثب لتنفيذ أحكام الرعاية الصحية القائمة على القيمة (VBHC) والمشتريات القائمة على القيمة (VBP) الممكّنة رقميًا، حيث وقع مذكرة التفاهم في وقت سابق جون سونيل الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة ، وأحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة دي جي فارم.

و قال جون سونيل:" في برجيل القابضة ، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التكنولوجيا ستغير قواعد اللعبة من أجل النهوض بتقديم الرعاية الصحية، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات ، نهدف إلى تعزيز تجربة المريض وتحسين النتائج ودفع الابتكار في مجال الرعاية الصحية، نحن متحمسون لاستكشاف كيف يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة لتحسين نتائج زراعة نخاع العظام، إن مثل هذا التعاون سيعزز أيضًا رحلة التحول لدولة الإمارات، وسيجعلها منصة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية".

تأسس برنامج زراعة نخاع العظام التابع لمدينة برجيل الطبية في عام 2022 ، وقد أكمل 78 عملية زرع ، تضمنت زراعة النخاع لـ 30 طفل، فيما سيساعد النظام الجديد مدينة برجيل الطبية في تحديد التي المراحل يواجهها المريض أثناء رحلة العلاج وتقدير التكلفة المرتبطة بها في كل خطوة، يساعد على تصميم حلول حول الرعاية المقدمة للحصول على أفضل النتائج وتحديد الفرص لتقليل تكلفة توفير الرعاية، كما ستعمل المنصة أيضًا على تمكين التغذية الراجعة حول تجربة المريض عن بُعد وإعداد التقارير وجمع قياسات النتائج المبلغ عنها من خلال تطبيق مخصص، يستضيف التطبيق مجموعات معايير الاتحاد الدولي لقياسات النتائج الصحية (ICHOM) وغيرها من الاستبيانات الراسخة التي تُستخدم على نطاق واسع لإبلاغ عمليات التكليف بالرعاية الصحية وتقييمات التكنولوجيا الصحية.

من جانبه، قال أحمد عبدالله :"نفتخر بالتعاون مع أحد أكبر مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات، ستعمل منصتنا على تحسين رحلة المريض من خلال تحديد الثغرات والمخاطر المحتملة لتحقيق نتائج أفضل، كما سيسمح لنا هذا التعاون كمزود حلول للتحقق من صحة نماذج التسليم الخاصة بنا في المؤسسات المضيفة والسكان المرضى خارج المملكة المتحدة وأوروبا في بلد يقود ويدعم التحول الرقمي في المنطقة ".

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