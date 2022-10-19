العلامة التجارية البريطانية الشهيرة تفتتح متجرها الرئيسي في قلب العاصمة في برج الحمراء

الكويت- افتتحت برت اليوم رسمياً أول متجر لها في الكويت، بالشراكة مع المالك لحق الامتياز شركة ون بي إم ومقرها الكويت، حيث تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في استراتيجية توسع العلامة التجارية عالمياً وفي الشرق الأوسط.

يقع المتجر الجديد في قلب العاصمة في برج الحمراء للأعمال، حيث يقدم الفرع الرئيسي قائمة من الوجبات والمأكولات المنتقاة بعناية، من الأطعمة الطازجة والمحضرة في مطبخ برت داخل الفرع يومياً. كما تحرص برت على إعداد جميع أصنافها من مكونات موسمية طازجة، ومن مصادر محلية موثوقة بحسب توفرها، مع التزامها بإعداد وبيع جميع الأطباق والوجبات بناءً على شعارها الذي لا تتنازل عنه "معدّ اليوم، ليباع بنفس اليوم".

وللاحتفال بأول فرع لبرت في الكويت، حضر الافتتاح كل من سعادة سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت، السيدة/ بليندا لويس، والرئيس التنفيذي لشركة برت – بريطانيا، السيد/ بانو كريستو، والعضو المنتدب لشركة برت في آسيا، السيدة/ إيرا جارفيس، ورئيس مجلس إدارة شركة ون بي إم فرانشايزنج، السيد/ حمد الساير، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الذين تواجدوا في لحظة قص شريط الافتتاح.

وقد صرح السيد/ بانو كريستو، الرئيس التنفيذي لشركة برت – بريطانيا قائلاً: "نحن متحمسون لافتتاح أول متجر لنا في الكويت مع شركائنا الجدد، شركة ون بي إم، فإن خططنا كبيرة وطموحة جداً، وتهدف بشكل عام إلى تقديم أصنافنا الطازجة وقهوتنا العضوية للمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم. ويسعدنا توسيع حضور برت في منطقة الشرق الأوسط، كما نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريق ون بي إم، ومتشوقون لنشاهد زيارة عملائنا لمتجر برت في الكويت، لتجربة الأطباق والوجبات عالية الجودة وذات المذاق الرائع".

ومن جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة ون بي إم المالكة لحق الامتياز في الكويت، السيد/ حمد الساير، عن الأهداف والجهود المبذولة للتوسع في المنطقة قائلاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع برت، حيث استطعنا من خلالها جلب سلسلة برت الشهيرة والمحبوبة لدى الجميع إلى الكويت، كما نتطلع للتوسع معها إلى دول أخرى في المنطقة".

وستستمر برت الكويت في العمل بناءً على التزام برت العالمي لمساعدة المحتاجين بممارسة دورها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي من خلال أنشطة مؤسسة برت، حيث أبرمت العلامة التجارية شراكتها مع مؤسسة ري فود - أول شركة غير ربحية تكرس جهودها للحد من الهدر في قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية في الكويت – عن طريق التبرع بشكل يومي بالمواد الغذائية التي لم يتم بيعها، لمساعدة المحتاجين إلى الطعام محلياً وتقليل الهدر الغذائي.

ويواصل هذا الافتتاح في الكويت خطة برت الطموحة لزيادة حجم أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة، ويأتي ذلك عقب عدة افتتاحات عالمية مؤخراً، في كندا وأيرلندا في وقت سابق من هذا العام، مع افتتاح المزيد من الأفرع في الهند وإسبانيا والبرتغال في على امتداد السلسلة.

وأضاف السيد/ حمد الساير: "العلامة التجارية لبرت هي واحدة من العلامات التجارية العالمية ذات الإرث الثري، التي تلتزم بتقديم أروع الأطباق والوجبات عالية الجودة بتجربة ممتعة – ومتحمسون لتقديم أوقات الفرح هذه لأهلنا في دولة الكويت".

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حول برت

هي سلسلة من المتاجر العالمية التي تقدم الساندويشات والقهوة ومقرها المملكة المتحدة، يشار إليها عادةً باسم برت. منذ افتتاح أول متجر لنا في عام 1986، كانت مهمتنا تتلخص بتقديم الطعام الطازج والقهوة العضوية الرائعة، مع المبادرة بالقيام بأعمال الخير في نفس الوقت. يتم تحضير الأطباق والساندويشات والسلطات الطازجة كل يوم في مطابخ أفرعنا باستخدام مكونات عالية الجودة، كما أن جميع أنواع القهوة لدينا عضوية 100٪. تمتلك برت حالياً أكثر من 550 متجراً، وتقدم خدماتها لعملائها في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ وفرنسا ودبي وسويسرا وبروكسل وسنغافورة وألمانيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة GB-https://www.pret.co.uk/en