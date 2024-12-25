واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة: طرحت "براين ديجيتس"، الشركة العالمية الرائدة في التحول الرقمي وتطوير القيادة، حزمة من الحلول المبتكرة لتمكين رواد الأعمال والشركات حول العالم من خلال التوجيه الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي. وفي سياق متصل، شاركت الشركة في مسابقة "بيتش جورج"، التي ينظمها مركز ريادة الأعمال والابتكار بجامعة جورج واشنطن الأميركية والمخصصة لدعم الشركات الناشئة.

ويقوم جاك جندو، مؤسس "براين ديجيتس" والرئيس التنفيذي لها، بدور تحكيمي في هذه المسابقة، حيث يقدم إرشادات متخصصة للشركات الناشئة في صياغة نماذج أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. ويأتي تركيز جندو على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، والميتافيرس، مما يساعد رواد الأعمال في بناء استراتيجيات قوية للنمو والتطور في العصر الرقمي.

وقال جندو: "يتوافق عملنا في 'بيتش جورج' بشكل عميق مع رسالة 'براين ديجيتس' الأساسية، التي تهدف إلى تزويد رواد الأعمال بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة للنجاح في سوق عالمي متغير بسرعة. من خلال مشاركة خبراتنا في التحول الرقمي وتطوير القيادة، نساعد هذه الشركات الناشئة على رسم مسارات مستدامة نحو الابتكار والتأثير."

تعزيز الأثر العالمي لـ"براين ديجيتس"

وفي إطار مبادراتها المتواصلة، طوّرت "براين ديجيتس" مجموعة برامج متخصصة في تطوير القيادة، والتحول الرقمي، وابتكار الأعمال. وتهدف هذه البرامج إلى دعم الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة، مع تركيز خاص على منطقة الخليج العربي، حيث تسعى "براين ديجيتس" إلى تمكين المؤسسات من التكيف مع التحولات الرقمية واغتنام الفرص الجديدة في السوق.

وتعتبر "بيتش جورج" منصة مثالية لرواد الأعمال الطموحين، حيث تتيح لهم تقديم أفكارهم المبتكرة أمام نخبة من القادة والخبراء في قطاعات ريادة الأعمال المتنوعة. ومن خلال التحكيمي، يعزز جاك جندو التزام "براين ديجيتس" بتشجيع الابتكار، ويقدم توجيهاً نوعياً يساعد رواد الأعمال على التكيف مع التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق أعمالهم بنجاح.

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