دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "براو"، الشركة الرائدة في قطاع حلول الأمن السيبراني المتطوّرة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خطط لتعزيز توسّعها ونموّها في القارة الإفريقية. وتندرج هذه الخطوة المهمة في إطار سعي الشركة إلى بناء علاقات مثمرة مع شركاء استراتيجيين وعقد شراكات مع داعمين أساسيين في القطاع.

تمّ الكشف عن خطط الشركة للاستثمار في فرص النموّ الكامنة ضمن أحد أسرع أسواق التكنولوجيا نمواً على مستوى العالم خلال فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (جيتكس)، الحدث الأبرز في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار في المنطقة، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

تنشط "براو" حالياً في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، وتتزامن خطط توسيع أعمالها في إفريقيا مع النموّ السريع الذي حققته الشركة وتزايد الطلب على حلولها التقنية خلال الأشهر الماضية.

وبصفتها شركة رائدة في توفير حلول تكنولوجيا الأمن السيبراني، تخطّط الشركة للتعاون مع شركاء محتملين في كافة أنحاء القارة الإفريقية لاسيما التوقعات بأن يتجاوز حجم سوق الأمن السيبراني سريع النمو في إفريقيا 3.7 مليارات دولار بحلول عام 2025. وبالتالي، تسعى "براو" لتعزيز حصتها في السوق عبر تمويل أبرز المشاريع في القطاعين العام والخاص في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات وإدارة البيانات.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال رولان هاشم، المدير الإداري لشركة "براو": "تتماشى خططنا الهادفة إلى التعاون مع شركاء يسهمون في دخولنا إلى السوق الإفريقي الزاخر بإمكانات نموّ كبيرة مع رؤيتنا المتمثلة بنشر أفضل الخبرات والحلول المتطورة في الأسواق سريعة النمو في كافة أنحاء العالم."

إطلاق iGuard، ذراع الخدمات الأمنية المُدارة التابع لشركة "براو"

شكّل جيتكس 2024 أيضاً منصّة هامة لإطلاق "براو" ذراع الخدمات الأمنية المُدارة التابعة لها تحت اسم iGuard. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في دعم مسيرة النموّ التكنولوجية والرقمية عبر تقديم مجموعة شاملة من حلول وخدمات الأمن السيبراني التي تتضمّن الاستشارات وتصميم التقنيات ونشرها، وتطبيقات الأنظمة والتدريب.

وستتولى بنيتا شرفان التي تشغل حالياً منصب مديرة إقليمية في "براو" لدولة الإمارات العربية المتحدة وآسيا الوسطى، إدارة iGuard بصفة شريكة إدارية.

وفي هذا الإطار، قالت بنيتا شرفان، الشريكة الإدارية في iGuard: "بصفتها امتدادًا لمنظومة الأمن السيبراني الخاصة بشركة "براو"، تلتزم iGuard بالحفاظ على مكانتها الريادية عبر إيقاف الهجمات قبلوقوعها. فالشركات تواجه حالياً بيئات حافلة بتهديدات متعددة قادرة على إنهاك الفرق الأمنية. وهنا يبرز دور iGuardالتي تولي الأولوية للجودة بدلاً من الكمية، وذلك من خلال إصدار تنبيهات دقيقة وقابلة للتنفيذ تسهم في حماية المؤسسات الدائمة والتصدّي للمخاطر المحتملة التي تعترضها.

نبذة عن براو PROW:

تعدّ "براو" لتكنولوجيا المعلومات ومقرّها دبي، الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة رائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني وإدارة البيانات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وانطلاقاً من خبرتها المعمّقة في القطاع والممتدة على سبع سنوات، تسعى "براو" إلى تمكين الشركات عبر خدماتها الشاملة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتضمن أمان البيانات التام وإدارة المخاطر الاستباقية. وتلبّي حلول "براو" المخصصة التي تحظى بثقة كبار المورّدين احتياجات مختلف القطاعات الحكومية والمالية وقطاع الرعاية الصحية. وتلتزم "براو" بالابتكار وتقديم أحدث التقنيات وأفضل الخبرات على مدار الساعة طيلة أيام السنة، بهدف حماية أبرز العناصر في كلّ شركة، ألا وهي بياناتك وهويتك وأعمالك. ارتقِ بمستويات الأمن لحماية شركتك بفضل حلول "براو" المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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