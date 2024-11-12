دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت براندز فور لس، المجموعة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة والشهيرة بأسعارها التنافسية، عن تعاونها مع تطبيق تابي، الرائد في مجال المدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يتيح للعملاء الاستفادة من حلول الدفع المرنة التي تقدمها المنصة في جميع متاجر براندز فور لس في دولة الإمارات. ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بتجارب التسوق إلى أعلى المستويات من خلال توفير طرق سهلة ومريحة للشراء والدفع لاحقاً دون فوائد.

ويتيح التعاون مع منصة تابي لعملاء براندز فور لس الاستفادة من خطة دفع خالية من الفوائد، ما يسمح لهم بسداد ثمن مشترياتهم على أربعة أقساط أو الدفع لاحقاً دون فوائد إضافية. ويُثمر هذا التعاون عن تقديم خدمات تابي لأول مرة في المتاجر الفعلية للعلامة ، بعد أن كانت تتوفر حصرياً عند التسوق عبر الإنترنت. كما ترتقي هذه الخطوة بتجربة "البحث عن الكنز" المشوقة، إذ تجعلها متاحة أمام شريحة أوسع من العملاء.

وينسجم هذا التعاون مع التوجه الحالي للمتاجر في دولة الإمارات، التي تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد للعملاء على حلول دفع أكثر مرونة، ما يعكس التزام مجموعة براندز فور لس بضمان رضا العملاء من خلال توفير خدمات تواكب احتياجاتهم المختلفة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة براندز فور لس: "لطالما ركزنا بالدرجة الأولى على توفير تجارب تسوق استثنائية مقابل أفضل الأسعار. في ضوء هذه الأولوية، يسرنا التعاون مع تابي لتقديم حلول دفع مرنة في متاجرنا، ما يمنح العملاء إمكانية شراء مختلف المنتجات والدفع لاحقاً بمنتهى السهولة، وذلك في إطار سعينا المستمر لتوفير تجارب تسوق استثنائية لعملائنا ".

وأضاف حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تابي: ”نلتزم في تابي بتمكين العملاء من الدفع المرن والتحكم بشكل أكبر في إنفاقهم. إن العمل مع شركاء تجزئة مثل براندز فور لس يجعلنا فخورين ويمكننا من تحقيق هذه المهمة“.

وتدعو براندز فور لس عملاءها اليوم للتوجه إلى أقرب متجر والاستفادة من خدمة الدفع اللاحق التي ترتقي بتجربة تسوقهم إلى أعلى المستويات، بالتعاون مع منصة تابي المميزة.

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