دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت براندز فور لس، المجموعة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة والشهيرة بأسعارها التنافسية، عن تعاونها الفريد مع مؤثري الذكاء الاصطناعي لتصبح أول علامة إقليمية للتسوق بالتجزئة تتشارك مع شخصيات افتراضية قائمة على الذكاء الاصطناعي على منصة إنستاجرام، بمن فيهم مياسين، أول مؤثرة افتراضية في منطقة الخليج العربي؛ وجود، النجمة العربية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

جذبت الضجة الإعلامية المتعلقة بمؤثري الذكاء الاصطناعي انتباه الجمهور والعلامات التجارية في مختلف أنحاء العالم، مما ساهم في توفير فرص جديدة للتواصل مع العملاء بأسلوب مبتكر. تسعى براندز فور لس من خلال تعاونها مع المواهب مثل مياسين وجود إلى الاستفادة من إمكانياتهم من أجل تقديم محتوى مخصص يحظى بتفاعل كبير يتماشى مع الطبيعة المتنوعة والديناميكية لعملائها.

تمثل مواهب الذكاء الاصطناعي مثل مياسين وجود مستقبل التسويق القائم على المؤثرين الذي يقدم مزيجاً من التقنيات المتطورة مع تفاعل يحاكي البشر لاستقطاب المشاهدين. ويتيح المحتوى الافتراضي الرائد الذي تقدمه براندز فور لس بالتعاون مع هذه المواهب إمكانية تنفيذ حملات ترويجية رائدة وغير مسبوقة تتسم بالابتكار والمرونة.

تواصل براندز فور لس ضمن استراتيجيتها الرقمية الابتكار وتوسيع بصمتها الإلكترونية، كما تسعى دائماً إلى إيجاد طرق جديدة للتواصل مع عملائها والتفاعل معهم. يعكس هذا التعاون مع مؤثري الذكاء الاصطناعي التزام العلامة بريادة التوجهات الرقمية والتقنية من خلال تغيير طريقة إنتاج المحتوى وتفاعل الجمهور المستهدف، إلى جانب إرساء معايير جديدة للتسويق القائم على المؤثرين.

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