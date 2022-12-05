دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مركز البحوث والتطوير ومركز الابتكار التابعين لها، على صقل الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة وتعزيز مشاركتها في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. وتدعم الهيئة رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ الاستثمار في قدرات الشباب وطاقاتهم وإمكاناتهم الواعدة، لتعزيز تنافسية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كمنصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لإعداد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد. وتولي الهيئة أولوية قصوى لإثراء تجربة الشباب ليصبحوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبلهم، وقادرين على قيادة المرحلة القادمة من تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ومنها استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتطلق الهيئة سلسلة من البرامج المبتكرة المخصصة للشباب لترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وإمدادهم بالمعلومات والمعارف والعلوم والتقنيات اللازمة، ومساعدتهم على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز أنظمة الطاقة النظيفة المتجددة، وتسريع عجلة الاستدامة وتحول الطاقة."

برنامج "شباب الطاقة النظيفة"

أطلق مركز الابتكار برنامج "شباب الطاقة النظيفة" لاستهداف المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات لتطوير معارفهم وخبراتهم في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعميق معلوماتهم حول ريادة الأعمال. ويشتمل البرنامج على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية والجلسات التعليمية المبتكرة والزيارات الميدانية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين من العديد من المؤسسات والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويتمحور البرنامج حول مختلف مجالات الطاقة النظيفة، ويسلط الضوء على استخدام التقنيات الإحلالية. وحتى الآن، تم إطلاق دفعتين من البرنامج، واستقطبت الدفعة الثانية من البرنامج 25 من خريجي أو ممن يدرسون في المرحلة الجامعية من 13 مؤسسة أكاديمية معتمدة من شتى جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، في 15 مجالاً مختلفاً ومنها الهندسة أو العلوم وغيرها، وتلقت 145 طلب مشاركة. وشهدت الدفعة الأولى من البرنامج إقبالاً كبيراً من قادة الطاقة الشباب، حيث تم تخريج 25 شاباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف جامعات دولة الإمارات، ممن قدموا مشاريع مبتكرة خلال البرنامج.

برنامج الباحث

يسهم مركز البحوث والتطوير من خلال برنامج "الباحث" في تطوير وصقل المواهب والكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانخراط في البحوث والمسابقات والبرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها المركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ونخبة من الباحثين

والأكاديميين والمتحدثين العالميين. وحتى الآن، استضاف البرنامج 111 طالباً متدرباً من 21 جنسية مختلفة من 32 جامعة محلية وعالمية، لتطوير معارفهم وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بما يعزز دور المركز في الارتقاء ببحوث الطاقة والمياه ومواجهة التحديات المستقبلية. واستقطب المركز منذ إطلاق برنامج الباحث 15 من المتدربين، من بينهم 5 من الكفاءات المواطنة، للانضمام إلى فريق عمل الهيئة.

كما يعمل برنامج "الباحث" على تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات المهنية، واستقطاب الخريجين الإماراتيين والكفاءات الوطنية للعمل في مركز البحوث والتطوير، وذلك لتغطية الأنشطة التي يقوم بها المركز بما في ذلك تنظيم الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، والبرامج التدريبية والمسابقات، وزيارة المواقع والمدارس والجامعات. ويتيح البرنامج أمام الكفاءات الوطنية الفرصة للمشاركة في تطوير مشاريع المركز والهيئة. ويرمي البرنامج إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في الهيئة في مجالات بحثية مختلفة.

برنامج "تطوير للتعاون البحثي"

يوفر برنامج "تطوير للتعاون البحثي" الذي أطلقه مركز البحوث والتطوير، منصة للتعاون بين المركز والمهندسين الميدانيين، لتطوير حلول مستدامة وفعالة للتحديات التي تواجه مختلف قطاعات الهيئة. ويسهم المهندسون وموظفو الهيئة من خلال مشاركتهم في البرنامج، في تطوير أنظمة وبرامج تسهم في مواصلة التحسين المستمر لعمليات الهيئة الأساسية بالاعتماد على البحوث والابتكار.

ومن أبرز المشاريع والأنظمة التي طورها مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة من خلال برنامج "تطوير للتعاون البحثي":

نظام المراقبة الإلكترونية لحالة كابلات التوزيع الأرضية

يطور مركز البحوث والتطوير بالتعاون مع قطاع التوزيع في الهيئة، أنظمة تقييم تعمل على المراقبة الإلكترونية لحالة الكابلات الأرضية اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وأحدث تقنيات المستشعرات والبيانات الضخمة. وتساعد هذه الأنظمة على مراقبة شبكة كابلات التوزيع للجهد المنخفض، لرصد الأعطال المحتملة وتقييم سلامة الكابلات وأدائها على المدى الطويل في الوقت الحقيقي، مما يساعد على تحديد أولويات الصيانة والإصلاح والاستبدال، لضمان أعلى درجات الاعتمادية والموثوقية.

نظام فحص الجهد والانبعاثات التوافقية لأجهزة العاكس الكهربائي الخاصة بالألواح الكهروضوئية

يهدف النظام إلى فحص الجهد التوافقي والانبعاثات التوافقية لأجهزة العاكس الكهربائي للألواح الشمسية الكهروضوئية، حيث يمكن أن تؤثر هذه الانبعاثات على جودة شبكة الكهرباء. يساعد هذا النظام الهيئة لتحديث إرشاداتها حول جودة الطاقة وتحسين إجراءات التقييم الحالية وتقنيات تخفيف التركيبات المعتمدة على أجهزة العاكس الكهربائي والمرتبطة بشبكة الهيئة.

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هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

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