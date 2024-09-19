أطلقت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، هذا الصيف، أولى دوراتها في ريادة الأعمال، وهي الأحدث ضمن سلسلة من الدورات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على تبني عقلية ريادة الأعمال في حل المشكلات، وهذه الدورات متاحة لانضمام طلاب الجامعة من مختلف التخصصات والأقسام الرئيسية أو الذين يسعون إلى دراسة تخصص فرعي في ريادة الأعمال في مجال التكنولوحيا. وبإمكان طلاب برنامج إدارة الأعمال دراسة هذه الدورة المتخصصة في ريادة الأعمال.

حول هذه الدورة المتخصصة، يعلق مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، قائلًا: "يكتسب الطلاب فهماً أعمق عندما يطبقون ما لديهم من معارف ومعلومات أثناء التعامل مع مشكلات الواقع. يواكب تعليم ريادة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون في قطر التطورات التي تشهدها الأسواق والتكنولوجيا. فنحن نرى بوضوح التطور الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في قطر، وما به من زخم واستشراف للمستقبل. لذلك، نعمل على تهيئة طلابنا لاكتشاف المشكلات والفرص، وتحديد الفجوات في السوق، وتقديم حلول إبداعية مناسبة".

صمم وأعد الدورات التعليمية الجديدة الدكتور ماهر حكيم، أستاذ تدريس إدارة الأعمال بالجامعة وصاحب المسار المهني المرموق، والذي يقول: "نشجع طلابنا على التفكير في حلول للمشكلات العالمية، مع ضرورة الانطلاق أو البدء من السياق المحلي أولاً".

ويضيف حكيم: "يزدهر قطاع ريادة الأعمال عندما يعمل المبتكرون في بيئة داعمة للأعمال، إذ يتعاونون ضمن فرق متنوعة ذات وجهات نظر مختلفة، ويعملون على حل المشكلات الأساسية انطلاقاً من حاجة المجتمع الذي يعيشون فيه".

الدورة الصيفية في ريادة الأعمال هي أحدث مبادرات برنامج إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وتضمنت برنامجًا مكثفًا لمدة ثلاثة أسابيع في البرتغال برعاية الأكاديمية الأوروبية للابتكار. في هذه الدورة، طور الطلاب أفكارهم وصقلوا مهاراتهم في حل المشكلات، وأمضوا ثلاثة أسابيع ضمن فرق دولية متعددة التخصصات لإعداد خطة عمل من أجل عرضها على المستثمرين.

شكلت هذه الدورة تجربة استثنائية لكل من لجين المنصوري ومحمد عنان، اللذين تعاونا مع آية كرار من جامعة ريتشموند، وتسينج يوهاو من جامعة فنغ تشيا. ابتكر الفريق تطبيق Brisa (بريسا)، وهو جهاز تبريد قابل للارتداء مصمم لمساعدة العمال الذين يعملون في ظروف مناخية حارة وتحت درجات حرارة مرتفعة، وإلى جانب النموذج الأولي لجهاز التبريد، طوّر الفريق لوحة تحكم لمراقبة صحة العمال بالاستناد إلى البيانات.

وتقول المنصوري: "كنت متحمسة جداً للتوصل إلى حلول للمشكلات التي تحدث فارقًا في حياة الناس في قطر. فالطقس في الصيف شديد الحرارة، وإذا توصلنا إلى طريقة جديدة تجعل العمل في الطقس الحار أكثر أمانًا وراحة، سيكون لذلك تأثير كبير على حياة الناس."

جدير بالذكر أن الفريق قد اختير ضمن أفضل الفرق المشاركة في الأكاديمية الأوروبية للابتكار التي وجهت لهم الدعوة لعرض فكرتهم في المرحلة النهائية.

يقول عنان: "كانت المشاركة في مسابقة الأكاديمية الأوروبية للابتكار تجربة رائعة أتاحت لنا الفرصة لتطبيق ما تعلمناه في دراستنا حول سبل التعامل مع تحديات العالم الحقيقي. وقد زودتنا منهجية تدريس ريادة الأعمال بكارنيجي ميلون في قطر بالأدوات اللازمة لابتكار حلول ناجحة ومجدية".

في خريف هذا العام، سيوسع برنامج إدارة الأعمال أنشطته من خلال إقامة معسكر تدريبي للشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم مسابقات للطلاب الجامعيين من داخل قطر وخارجها. وبالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار والأكاديمية الأوروبية للابتكار، سيعمل برنامج "Start for Good" على تشجيع الطلاب على تقديم أفكار تسهم في تحقيق تأثير إيجابي على مستوى العالم. وستخضع الفرق المشاركة في هذا البرنامج لتدريب مكثف مزدوج قبل أن تتاح للفرق المتميزة فرصة عرض خططها في العرض النهائي بجامعة كارنيجي ميلون في قطر. لمعرفة المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة جامعة كارنيجي ميلون في قطر.

نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون في قطر:

تتميز جامعة كارنيجي ميلون ببرامجها التعليمية التي تشجع على الإبداع والتعاون في مختلف فروعها حول العالم. هي جامعة دولية خاصة تتبوأ مكانة بارزة ضمن أفضل الجامعات، وتتطلع إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تتخطى الحدود التقليدية لمحيط الحرم الجامعي وتترك تأثيرًا ملموسًا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

في العام 2004، بدأت الشراكة بين كارنيجي ميلون ومؤسسة قطر لتقديم هذه التجربة التعليمية الفريدة في الشرق الأوسط. على مدى العشرين عامًا الماضية، قدمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر تعليمًا عالمي المستوى في قلب المدينة التعليمية. حتى اليوم، أكمل أكثر من 1300 خريج دراستهم في الجامعة، بينما يواصل أكثر من 450 طالبًا دراستهم حاليًا في تخصصات العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

مع توسع شبكة خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يزداد التأثير الذي نُحدثه محليًا وعالميًا. حيث يتبع خريجونا مسارات مهنية مرموقة في مؤسسات بارزة وشركات ناشئة مبتكرة، ويشغلون مناصب مرموقة تمكّنهم من التأثير في السياسات، وتحليل البيانات الضخمة، وتعزيز الثقافة والفنون في المجتمع، بالإضافة إلى إلهام الشباب نحو التعلم والابتكار.

يعمل خريجونا كباحثين، ومبدعين، ورواد أعمال، ومحللين، ومعلمين، ويساهمون في تحسين العالم من حولهم.

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