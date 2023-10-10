رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تشهد قطاعات التكنولوجيا الحيوية نمواً هائلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجلى ذلك في جذب الإمارات العربية المتحدة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع مقارنة بأي بلد آخر في المنطقة.

حيث تقدم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة برنامجًا جامعيا لمدة أربع سنوات يغطي مجالات متنوعة في التكنولوجيا الحيوية، مثل علم الأحياء الجزيئي والخلوي وعلم الوراثة وعلم الميكروبيولوجيا واكتشاف الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الطبية وعلم الجنائيات وعلوم الأغذية والزراعة. يجمع البرنامج بين الدورات التي يقودها خبراء والجلسات العملية في المختبر، بما في ذلك وحدات المختبر المتطلبة، ويوفر المعرفة النظرية والمهارات العملية.

يتمتع برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية في الجامعة الامريكية في رأس الخيمة بالاعتماد من قبل لجنة الاعتماد للعلوم التطبيقية والطبيعية (ANSAC) وهي وكالة اعتماد أمريكية معترف بها في الجامعات المرموقة العالمية.

ووفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة دبي، من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا الحيوية في المنطقة إلى 2.6 مليون دولار بحلول عام 2028، مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحتلان الحصة الأكبر. في الميزانية الاتحادية لعام 2023، قامت الإمارات العربية المتحدة بتخصيص 1.3 مليار دولار للرعاية الصحية وحماية المجتمع.

من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية إلى 3.88 تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 13.96٪، وفقًا لشركة الأبحاث والاستشارات السوقية الأمريكية غراند فيو للبحوث. تتوقع الدراسات الأخرى معدل نمو سنوي مركب أعلى من 30 في المائة.

قال البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة للشؤون الأكاديمية: " يعد برنامج التكنولوجيا الحيوية الطلاب للحصول على وظائف في صناعة الأدوية وصناعة الرعاية الصحية ومختبرات الجنائيات وصناعة الأغذية والبحث والتعليم المتعلق بتطبيق الاكتشافات البيولوجية. نعتقد أن التكنولوجيا الحيوية هي مجال يحمل إمكانات كبيرة في سوق العمل".

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