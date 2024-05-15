الشركة تتمتع بخبرة عالمية في مجال اختبار الاختراق الإلكتروني وتسعى لتوسيع نطاق شراكاتها في الدولة

شركة "براكتيكال سكيورتي لاب" للأمن السيبراني تطلق عملياتها في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 15 مايو 2024: كشفت براكتيكال سكيورتي لاب itpsl.org، شركة الأمن السيبراني المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق الأمني ​​المستقل، عن إطلاق عملياتها في دولة الإمارات وتحديداً من دبي، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024"، وأعربت الشركة عن استعدادها التام لعقد الشراكات، وتقديم خدماتها للشركات والمنظمات الباحثة عن مستوى متفرّد من حلول أمن المعلومات.

وتتمتع الشركة بمحفظة من المشاريع الناجحة في مختلف أنحاء العالم، بدءاً من كازاخستان وفرنسا وأنجولا وإندونيسيا واليابان ووصولاً إلى الولايات المتحدة، ما يبرز مكانتها بصفتها جهة خبيرة وموثوقة في مجال عالي التخصص مثل خدمات اختبار الاختراق الإلكتروني. كما حققت الشركة نتائج باهرة في برامج مكافأة اكتشاف الثغرات التابعة لشركات "إيه تي أند تي" و"مايكروسوفت" و"ياهو" و"أمازون" وغيرها، بما يؤكد خبرتها العالمية ودرايتها الواسعة في هذا المجال.

وتوفر "براكتيكال سكيورتي لاب" مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الأمن السيبراني والهندسة العكسية والتطوير الأمني. ويتمتع فريق الشركة بخبرة واسعة في مجالات اختبار الاختراق وأمان شبكات الإنترنت، وأمن الهواتف المحمولة والخدمات المصرفية الرقمية، ومكافحة التصيد الاحتيالي، وتكنولوجيا الحماية الأمنية وغيرها.

وتضع الشركة في صميم رسالتها الالتزام بحماية المصالح التجارية لعملائها في الفضاء الإلكتروني، من خلال تزويدهم بالحلول المبتكرة لمشكلاتهم المعقدة ومواجهة المتسللين المحترفين وممارسات التجسس التجاري.

ومن جانبه، قال يفجيني سوبوليف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "براكتيكال سكيورتي لاب"، والذي يتمتع بخبرة تتخطى 15 عاماً في هذا المجال مدعوماً بنخبة من الموظفين الموثوقين في الشركة: "نسعى إلى التميز في حل جميع المشاكل المعقدة من خلال أساليبنا المبتكرة وتقديم خدمات تفوق توقعات العملاء لبلوغ آفاق غير مسبوقة. ويتخطى توسيع عملياتنا من دبي مجرد إدراكنا للأهمية الاستراتيجية للإمارة، وإنما يشكل خير دليل على التزام الإمارة الراسخ بالابتكار والنمو واحتضان الإبداع، لا سيما في ظل بيئة الأعمال النابضة التي تجعلها الوجهة الأمثل لاستعراض خبراتنا في الأمن السيبراني، وندعو جميع الشركات والمنظمات في دولة الإمارات إلى تجربة المستوى المتميز الذي تضمنه خدماتنا في حماية أصولهم الرقمية وإرساء بيئة عمل آمنة للجميع، كما نمنح الشركات فرصة تقديم خدمات بالنيابة عنهم من خلال صفقات التعهيد".

وتقدم "براكتيكال سكيورتي لاب"، في إطار توسعها في الأسواق الإماراتية، منتجات وتطبيقات جديدة مصممة خصيصاً لتواكب متطلبات المنطقة، بما يشمل اختبارات اختراق الشبكات الخارجية والداخلية وتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة.

وتقدم الشركة حلولاً مبتكرة وخبرات غير مسبوقة في إطار سعيها لتمكين الشركات في دولة الإمارات من حماية أصولها الرقمية وتعزيز قدراتها التنافسية وسط المشهد الرقمي الحالي.

نبذة عن "براكتيكال سكيورتي لاب":

"براكتيكال سكيورتي لاب" هي شركة أمن سيبراني متخصصة في حماية الشركات في الفضاء السيبراني، والتي تسعى إلى حماية المصالح التجارية لعملائها من خلال تزويدهم بمجموعة متكاملة من حلول الأمن السيبراني المتخصصة والمصممة لمواكبة المتطلبات الفريدة للشركات في دولة الإمارات وخارجها.

ويتولى يفجيني سوبوليف، المؤسس والرئيس التنفيذي، قيادة الشركة التي تضم فريقاً من الخبراء المتمرسين الذين تتخطى خبرتهم عشر سنوات في تدقيق الأمن السيبراني. وتلتزم الشركة بتقديم حلول متطورة تلبي أعلى معايير القطاع، بما في ذلك اختبار الاختراق، وأمان شبكات الإنترنت، والاستشارات الأمنية، ومراجعة رمز المصدر، وأدوات الاستطلاع مفتوحة المصدر، وتدابير مكافحة التصيد الاحتيالي.

وتتمتع الشركة بسجل حافل في المشاريع الناجحة في مختلف أنحاء العالم، ما يتيح لها تقديم خبرات وتحليلات غير مسبوقة في السوق الإماراتية، فضلاً عن توفير حلولها المبتكرة وخبراتها الاستثنائية في إطار سعيها لتمكين الشركات في دولة الإمارات من حماية أصولها الرقمية وتعزيز قدراتها التنافسية وسط المشهد الرقمي الحالي.

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