الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن مكتب المركز الاستشاري، الرائد في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بدبد للتكنولجيا ومقرها عمان، بهدف التعاون لإيجاد الفرص الاستثمارية والتوسع في السوق السعودي. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعي مكتب المركز الاستشاري لتعزيز الخدمات المبتكرة الرامية إلى تغيير المفاهيم السائدة في المعاملات المصرفية وقطاع التأمين.

وبهذه المناسبة، أشار فادي العوامي الخبير في ريادة الاعمال و التقنية المالية وعضو مجلس الأعمال السعودي العماني ومؤسس مكتب المركز الاستشاري إلى أن الخدمات التي تقدمها شركة بدبد ستفعل دور الحوكمة والرقابة، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين ربحية الشركات في مجال العمليات المالية بمعدل 25%، وتقلص المدة المطلوبة لاتمام العمليات المالية بنسبة 67%، فضلًا عن أنها ستحد من أي تجاوزات للانتفاع الشخصي، نظرًا إلى أن جميع الخطوات مسجلة رقميًا على خلاف ما يحصل حاليًا.

بدوره، أعرب هاني حبيب مكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بدبد عن تفاؤله بخطوة دخول السوق السعودية، لافتًا إلى أنه خلال فترة قصيرة تمكنت الشركة من تقديم خدماتها لأكبر شركات الاتصالات والتأمين وكبرى شركات خدمات النفط الخاصة بالاضافة إلى شركات محلية وعالمية في سلطنة عمان. وأضاف: "نتطلع بشغف لدخول السوق السعودية الحريصة على دعم وتبني الخدمات الجديدة والمبتكرة في مجال التقنية المالية لا سيما للمنتجات الخليجية والعمانية. ونعتزم أيضًا دخول السوق الكويتية مع شركاء مرموقين".

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لمحة عن المركز الاستشاري السعودي

يضطلع المركز الاستشاري السعودي، منذ تأسيسه في العام ٢٠١٤، بدور مهم وفعال في دعم المشاريع الريادية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات التقنية المالية، حيث يقدم المركز استشارات متنوعة تساعد عملائه علي تجاوز العديد من التحديات والعوائق التي تواجههم بما في ذلك إدارة العمليات اليومية وتنفيذ عمليات التوسع لأنشطتهم المختلفة. ويقدم المركز أيضًا خدمات استشارية لمساعدة الشركات الإقليمية والعالمية الراغبة في تأسيس فروع لها في المملكة العربية السعودية من خلال شراكات استراتيجية مه جهات متخصصة.

لمحة عن شركة بدبد للتكنولوجيا

تم تأسيس شركة بدبد للتكنولوجيا التي تتخذ من سلطنة عمان مقرًا لها في العام ٢٠٢٠، بغرض تقديم الخدمات المالية وخدمات التأمين للمؤسسات التي تتعامل مع البنوك وشركات التأمين عبر منصة بدبد الرقمية. وترسل المنصة الطلبات الى جميع مقدمي هذه الخدمات في آن واحد، حيث تتنافس جميع البنوك أو شركات التامين المدعوة إلى تقديم عروضهم وبشفافية عبر منصة بدبد في مناقصة او مزايدة مباشره لتمكن جميع المنافسين من رؤية العروض المتنافسة وتحسين عروضهم قبل إنتهاء مرحلة المنافسة. ويتم اختيار الفائز رقميا بحسب متطلبات وقوانين المؤسسة بكل شفافية مع تحديد أسباب انتقاء الرابحين.

وتساعد الشركة عملائها على تقنين عملية ايداع الودائع المالية في البنوك، وفي عملية طلب القروض قصيرة الاجل والضمانات المصرفية، والتأمين على الممتلكات والتامين الصحي للموظفين والتأمين على اسطول المركبات مثلا والتي تعتمد على الاتفاق على أسعار الخدمة عبر الهاتف او المكالمات الشخصية أو البريد الألكتروني بكل وضوح وشفافية. حيث تعتمد الشركات حاليا على مهارات التفاوض للموظف ومعرفته الواسعة بالسوق المتقلبة بدل الاعتماد على نظام شفاف ذو حوكمة عالية مما يسبب خسائر بنسبة 25% تقريبًا في مجال العمليات المالية للمؤسسات وهذا ما نطمح بتقديمه من خلال منصة بدبد.