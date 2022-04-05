لدعم وتحفيز رواد الأعمال

الدوحة : وقع مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") مذكرة تفاهم مع مجموعة اللولو هايبرماركت، أحد أكبر مراكز البيع بالتجزئة في قطر، بهدف دعم رواد الأعمال وتوفير منصة مناسبة لهم لعرض منتجاتهم في أفرع المجموعة لفترة زمنية محددة من خلال مساحات مجانية خصصت لهذا الغرض .

وبفضل مذكرة التفاهم سيتمكن رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة من تطوير أعمالهم، من خلال عرض منتجاتهم أمام مختلف شرائح المجتمع من المستهلكين في قطر، مما يسلط الضوء على جودة تلك المنتجات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية، حيث سيتم فتح باب التسجيل قريباً للمشاركة في هذه المبادرة.

في هذه المناسبة قال السيد حمد القحطاني، مدير عام مركز بداية: " تأتي هذه المبادرة لترسخ جهود المركز المستمرة لدعم رواد الأعمال وتحفيز دورهم في المجتمع. لقد شهدنا خلال الأعوام السابقة نجاح التعاون مع مجموعة اللولو هايبرماركت في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واليوم نشهد توقيع مذكرة التفاهم التي من شأنها أن تحفز أعمالهم، وتؤكد على جودة منتجاتهم، وتعزز دورهم الريادي في المجتمع من خلال تأهيلهم لتوسيع قاعدة عملائهم وتحقيق إنتشار أوسع لمشاريعهم".

من جانبه قال السيد شايجان أم. أو. - المدير الإقليمي لدى اللولو هايبرماركت:" يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم تتويجاً للجهود المشتركة مع مركز بداية بهدف إحتضان المشاريع القطرية الناشئة والصغيرة من خلال فتح آفاق جديدة أمام عدد كبير من رواد الأعمال الذين يحظون بدعم المركز. لقد أثبتت المنتجات القطرية جودتها من حيث الجدارة العالية وأسعارها المميزة، وخلال الأيام القادمة سنشهد تواجداً أكبر لتلك المشاريع في أحد أكبر مراكز البيع بالتجزئة في قطر".

#بياناتشركات

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