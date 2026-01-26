دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «كاسا جراند»، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الهند، عن بدء أعمال البناء في مشروعها السكني الفاخر "كاسا غراند هيرمينا،" والذي يعد أول مشروع للشركة في أسواق الشرق الأوسط، ضمن عملية توسّع طال انتظارها في المنطقة.

تقدّر قيمة "كاسا جراند هيرمينا" بـ420 مليون درهم، ويقع في جزر دبي التي تشهد تحوّلًا عمرانيًا متسارعًا، كما أنه يوفر أسلوب حياة متكامل يجمع بين هدوء الواجهة البحرية وحيوية المدينة، ففي هذا المشروع يلتقي صفاء البحر مع إيقاع دبي النابض، ليحظى السكان بتجربة سكنية تجمع بين الخصوصية، والسكينة، والقرب من مختلف معالم الإمارة. ومن الجدير بالذكر أن جزر دبي قد شهدت ارتفاعًا لافتًا في حجم الصفقات العقارية بنسبة 156% خلال عام 2025، ما يعكس الطلب المتزايد على العقارات السكنية الفاخرة.

يضم مشروع "كاسا جراند هيرمينا" 131 شقّة، بأسعار تبدأ من 1.92 مليون درهم، مع خطة سداد بنسبة 60/40. وقد تولّى تصميم المشروع فريق كاسا جراند المعماري الخاص، والذي يتمتع بخبرة واسعة في تطوير وحدات سكنية لأكثر من 55,000 عائلة، ما أتاح تحقيق توازن مثالي فيه، بين الكفاءة في التخطيط، والعملية في التصميم، وروح المجتمع المتكامل. ويقدّم المشروع أسلوب حياة مدروس ضمن واحدة من أبرز وجهات الواجهة البحرية الواعدة في دبي. كما يشكّل خيارًا مثاليًا للراغبين في اقتناء منزل في الإمارة، لما يوفّره من نمط معيشة راقٍ، وفرص إقامة طويلة الأمد، ومقومات استثمارية واعدة في سوق يشهد نموًا مطّردًا.

قال أرون إم إن، المؤسس والعضو المنتدب لشركة كاسا جراند: "يمثّل تدشين أعمال البناء في مشروع "كاسا جراند هيرمينا" لحظة فارقة في مسيرة شركتنا وأول محطة في رحلتنا في دولة الإمارات. إنّ هذا التوسع لا يعكس استراتيجيتنا في النمو فحسب، بل يجسّد ثقتنا بقدرتنا على تقديم مستوى من التصميم والجودة والتنفيذ يتخطى المعايير العالمية. إذ يترجم مشروع "هيرمينا" المبادئ التي يقوم عليها عملنا، من تخطيط دقيق، وتصميم يراعي تفاصيل الحياة اليومية، إلى سجل طويل من الموثوقية، فلأكثر من عشرين عامًا، وضعت آلاف العائلات ثقتها بنا عند اتخاذهم لأحد أهم قرارات حياتهم، ونحن اليوم نتطلّع إلى مواصلة هذا النهج بنفس القدر من الالتزام والمسؤولية في دولة الإمارات، لنكون شركاء في بناء مستقبل يمتد أثره لأجيال قادمة."

صُمّم هذا المشروع ليجسّد رؤية مستقبلية للحياة على الواجهة البحرية، حيث يتميّز بإطلالات مفتوحة على الخليج ومشاهد بانورامية لأفقَي دبي والشارقة. وتُضفي الشرفات ذات الارتفاع المزدوج على البناء طابعًا معماريًا مميزًا، وتتيح إطلالات خلابة على الواجهة البحرية وبرج خليفة والخور، بما يوفّر تجربة سكنية تغمرها الإضاءة الطبيعية، وتجمع بين سحر البحر وحيوية المدينة.

ومن جانبه، قال السيد لطف الله، مدير شركة كاسا جراند – دبي: «يعبّر مشروع "كاسا جراند هيرمينا" عن التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، وثقتنا في تطور مشهدها السكني المتسارع. وقد اخترنا موقعًا يعبر عن طموحاتنا ويتماشى مع قيمنا، ليكون خطوة أولى ننطلق منها اعتمادًا على خبرتنا العالمية، وبداية لما نخطط لتقديمه في السوق المحلية. ومع بدء أعمال البناء لتسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2028، نؤمن أن "هيرمينا" ستكون الانطلاقة التي تمهّد لمسيرة واعدة لشركتنا في الإمارات».

منذ انطلاقتها في عام 2003، راكمت «كاسا جراند» أكثر من 22 عامًا من الخبرة في تطوير المشاريع السكنية، قدمت خلالها أكثر من 160 مشروعًا منجزًا وقيد التطوير في مختلف أنحاء الهند. واليوم، تنقل الشركة هذه الخبرة الغنية إلى سوق دبي، مستندة إلى سجل حافل بالإنجازات، والدقة في التخطيط، والانضباط في التنفيذ، والتزامها الصارم بمواعيد التسليم، ما يميّزها عن الشركات الجديدة والناشئة في هذا المجال.

تواصل «كاسا جراند» تركيزها على النمو طويل الأمد في دولة الإمارات، حيث تعمل حاليًا على دراسة فرص تطوير أراضٍ ضمن مخططات عمرانية كبرى ومجتمعات ناشئة. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخطط الشركة لتطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية والمشاريع ذات الاستخدام المتعدد، تعكس جميعها خبرتها في التصميم، وجودة البناء، ورؤيتها لنمط الحياة المعاصرة.

للمزيد من المعلومات: https://www.casagrand.co.in/

نبذة عن "كاسا غراند":

تأسست «كاسا جراند» عام 2003، وتُعد اليوم من أبرز شركات التطوير العقاري في الهند. وتقدّم الشركة محفظة متنوعة من المشاريع السكنية التي تشمل الشقق والفيلات المستقلة، والمزوّدة بمرافق عصرية تلبي متطلبات أنماط الحياة الحديثة. وتغطي مشاريع «كاسا جراند» طيفًا واسعًا من الفئات السكنية، من الفاخرة إلى المتوسطة والاقتصادية، بما يتيح تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء. وانطلاقًا من مقرّها الرئيسي في تشيناي، وسّعت الشركة حضورها إلى مدن هندية كبرى مثل بنغالورو، وحيدر أباد، وكويمباتور، وبيون، فيما يتولى مكتبها في دبي إدارة أنشطة المبيعات الدولية. وترتكز استراتيجية «كاسا جراند» على تطوير وحدات سكنية عالية الجودة مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للتسليم، مستندة إلى دراسات معمّقة وتجربة سكنية متكاملة تعزّز رضا العملاء. كما دخلت الشركة خلال السنوات الأخيرة مجالات التطوير العقاري التجاري والصناعي. ومع سجل يمتد لأكثر من 22 عامًا من التميز، ويضم أكثر من 160 مشروعًا، وما يزيد على 53 مليون قدم مربعة من المساحات السكنية، وخدمة أكثر من 55 ألف عميل، تواصل «كاسا جراند» التزامها بتطوير مشاريع تُلهم سكانها وتواكب تطلعاتهم.

