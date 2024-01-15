صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يستقبل سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، وزير الثقافة في دولة قطر والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية

الوفد يزور موقع الحجر الأثري، أول موقع تراثي لليونسكو في المملكة العربية السعودية

الناقلة القطرية تستضيف مأدبة غداء مميزة في المنتجع الصحراوي الفاخر في العلا الذي يجمع بين المناظر الطبيعية والفخامة

الدوحة، قطر:ـ احتفت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بنمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية وبتدشين رحلاتها إلى مدينة العلا، مؤكدةً التزامها بتقديم تجربة سفر لا تضاهى إلى أكثر من 170 وجهة عالمية. وقد أظهرت الرحلة التي نظمتها الناقلة القطرية مدينة العلا كوجهة سياحية جديدة تقدم للمسافرين مزيجا فريدا من التاريخ والثقافة والفخامة.

وقد ضم الوفد رفيع المستوى وسسالذي حضر حفل تدشين رحلات العلا كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، وزير الثقافة في دولة قطر، صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، السيدة عبير العقل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، والسيد فيليب جونز، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى جانب عدد من كبار الشخصيات.

واستهل الوفد زيارته إلى قلب المدينة القديمة في العلا لاستكشافها، وذلك باعتبارها جوهرة تاريخية تتميز بالعمارة التقليدية القديمة والتي تم تجديدها بلمسةٍ عصرية.

وتخلل الجولة عدة محطات في المدينة، منها زيارة المنطقة المستدامة والمتنوعة بيولوجياً، واحة العلا، لتسليط الضوء على الروابط التي تجمع بين المواقع المعاصرة والمواقع التاريخية. وكذلك مر الوفد على العديد من دور النشر الأمر الذي أتاح للضيوف أخذ فكرة أعمق عن الثقافة المحلية وتقاربها مع الأدب.

وتوّجت الرحلة بزيارة أول موقع تراثي لليونسكو في المملكة، الحِجر. واستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، وفد كبار الشخصيات، حيث التقطوا صورة فوتوغرافية مع خلفية رائعة لضريح لحيان ابن كوزا.

واستضافت الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، حفل غداء مميز في أحد أكثر المنتجعات الصحراوية فخامةً في العلا، آور هابيتاس. وقد استمتع ضيوف الناقلة القطرية بالأطباق الشهية في جوٍ استثنائي وسط الطبيعة المميزة المتناغمة مع الرفاهية. ولإأضافة لمسة فنية على مأدبة الغداء، قدمت مجموعة تراثية من الفنانين القطريين وصلة تقليدية أصيلة اضافت

وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري: "يعتبر التدشين إحدى ثمار نجاحات لجنة الثقافة والسياحة والترفيه لمجلس التنسيق القطري السعودي. كما أود أن أعبّر عن تقديري لجهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ورئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمساهمة سموه في تحقيق هذا الإنجاز."

كما بيّن سعادته أهمية استثمار المواقع الأثرية وجعلها متاحة من أجل التعرف على ثراء المخزون الحضاري الذي تحتوي عليه منطقة العلا وقال: " تمثّل حماية التراث والمحافظة عليه من أهم أهداف العمل الثقافي، حيث أن المعالم التاريخية والتراثية لديها القدرة على استقطاب أبناء المنطقة والعالم، كما أنها تساهم في تقديم صورة مشرقة لحوار الثقافات، وذلك لما تحمله من تنوع حضاري."

كما عبر سعادته عن اعتزازه بالعلاقات القطرية السعودية التي تزيدها الثقافة متانة، موكدًا أن الثقافة عامل أساسي في تعزيز التقارب بين مثقفي البلدين.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "أود أن أعرب عن سعادتنا بتنامي شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية في المملكة العربية السعودية، حيث تشغّل الناقلة القطرية رحلاتها الجوية إلى 10 مدن أساسية في المملكة. كما يسّرنا إتاحة المجال أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم لزيارة مدينة العلا التي تجسد مزيجاً رائعاً من التاريخ والثقافة والرفاهية مما يجعلها غنية بالعديد من التجارب المميزة."

وأضاف المهندس المير قائلاً: "تتطلع الخطوط الجوية القطرية إلى تقديم تجربة سفر استثنائية إلى جميع مسافرينا من المملكة وذلك على متن أسطول طائراتها الحديث وعبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط".

ومن الجدير ذكره أنه أصبح بإمكان المسافرين أن يستمتعوا بجولات العلا الغامرة التي تكشف النقاب عن كنوز المدينة التراثية والمواقع الأثرية والمنشآت الفنية وغيرها العديد.

وتأتي إضافة العلا إلى شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية لتزيد من خيارات السفر أمام المسافرين سواءً كانوا من رجال الأعمال أو السُيّاح من أكثر من 170 وجهة حول العالم لاستكشاف والتعرف على الوجهات الأكثر رواجاً في المملكة العربية السعودية.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية رحلتين أسبوعياً إلى العلا، ليصل عدد رحلات الناقلة القطرية إلى أكثر من 125 رحلة أسبوعياً تسيّر إلى 10 مدن سعودية.

للحجز، يرجى زيارة: www.qatarairways.com

جدول الرحلات إلى مدينة العلا:

الأحد (بالتوقيت المحلّي)

الدوحة (DOH) إلى العلا (ULH) رقم الرحلة 1202QR المغادرة 07:35 الوصول 10:15

العلا (ULH) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1203 QRالمغادرة 11:45 الوصول 13:55

الجمعة (بالتوقيت المحلّي)

الدوحة (DOH) إلى العلا (ULH) رقم الرحلة 1202QR المغادرة 07:30 الوصول 10:10

العلا (ULH) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1203 QRالمغادرة 12:15 الوصول 14:25

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-انتهى-

عن الخطوط الجوية القطرية

وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم 2023" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما وحصلت أيضاً على جائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم" وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لسبع مرات في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022) ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ"أفضل مطار في الشرق الأوسط". وكان قد حصد جائزة "أفضل مطار في العالم" لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية لعامي 2021 و 2022.