باريس، فرنسا، نالت "شنايدر إلكتريك"، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة، لقب "الشركة الأكثر استدامة في العالم لعام 2026" من مجلة التايم ومؤسسة ستاتيستا للإحصاءات والأبحاث للعام الثالث على التوالي. وجاء هذا التكريم، عقب عملية تقييم شملت خمسة آلاف من أكبر وأكثر الشركات تأثيراً في العالم، ليعكس التزام شنايدر إلكتريك الراسخ بالاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها المؤسسية وحوكمتها وأدائها.

وتوظف شنايدر إلكتريك ريادتها في مجالات الكهرباء والكفاءة والرقمنة لتحقيق أثر مستدام واسع النطاق لشركائها، وذلك انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في التطوير المستمر لتكنولوجيا الطاقة ودعم التقدم والنمو المسؤول للجميع.

وقال أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك: "يشرفنا أن نحظى بهذا التكريم من مجلة التايم ومؤسسة ستاتيستا للعام الثالث على التوالي"، وأضاف: "مع تزايد أهمية الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو وتعزيز التنافسية والتقدم، تتنامى الحاجة إلى استخدامها بطرق ذكية وأكثر كفاءة. ونؤمن بأن الذكاء في استهلاك الطاقة هو عامل محوري لتعزيز الأداء وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يساعد عملاءنا على تحقيق قيمة مستدامة مع تقليل بصمتهم البيئية. وقد شكّل هذا المبدأ جوهر مسيرة شنايدر إلكتريك على مدى سنوات عديدة، ولا يزال يوجّه منهجنا في الابتكار والعمليات وتطوير تقنيات الطاقة".

وقالت أمل الشاذلي، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: “إن هذا التقدير العالمي يحمل معنىً حقيقياً لمنطقتنا، لا سيما في ظل الجهود الدؤوبة والملموسة التي تشهدها منطقة الخليج على أرض الواقع. ففي كل يوم، يعمل عملاؤنا وشركاؤنا وفرق عملنا على دفع عجلة التحول نحو الطاقة الكهربائية، وتبني حلول الأتمتة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بالتزامن مع مضيهم قدماً نحو تحقيق طموحاتهم الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي الصفري. إن ما يهمنا في المقام الأول هو الأثر الملموس الذي يستشعره الأفراد هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها، فضلاً عن الكوادر والمواهب المحلية التي نعمل على إعدادها وتأهيلها لبناء مستقبل الطاقة الواعد."

وتتسم الجائزة هذا العام بأهمية خاصة، إذ أطلقت شنايدر إلكتريك مؤخراً خارطة الطريق الجديدة للاستدامة "إمباكت 2030" (Impact 2030)، والتي ترتكز على أربعة محاور استراتيجية، تشمل: إمداد العالم بالكهرباء، وإعادة ابتكار الصناعة، وإطلاق الإمكانات البشرية، وتمكين المجتمعات المحلية. وتحرص المجموعة على تتبع أدائها بشكل ربع سنوي من خلال مؤشرات أداء قياسية لضمان الامتثال على جميع المستويات.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجلت شنايدر إلكتريك انخفاضاً بنسبة 82.5% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن النطاقين الأول والثاني مقارنة بمستويات عام 2017، مما عزز مرونة عملياتها التشغيلية. كما أعلنت الشركة عن:

توفير أو تزويد 47.5 مليون ميغاواط ساعي من الطاقة لعملائها خلال الربع الأول، بما يعزز الكفاءة والمرونة بشكل مباشر.

تجنب انبعاث وخفض 20 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا الربع وحده .

مواصلة تطبيق إطارها الجديد للتصميم المستقبلي، حيث أظهرت 14% من العروض الرئيسية التي لا تزال في مرحلة التصميم مستويات عالية من التميّز على صعيد البيئة والاقتصاد الدائري.

وعبر برنامج "إمباكت 2030"، تعزز شنايدر إلكتريك أيضاً نهجها في تفعيل دور شركائها، انطلاقاً من قناعتها بأن تحقيق التقدم على نطاق واسع يتطلب تعاون جميع الأطراف، بدايةً من الموردين.

تم إشراك أكثر من 1100 مورد في مبادرة مسار الحياد الكربوني خلال الربع الأول، بما يرفع مستوى الامتثال المناخي على امتداد سلسلة القيمة بأكملها.

وتعتبر شنايدر إلكتريك أن التقدم المستدام يستند إلى أسس محلية قوية في بيئة عالمية تتسم بتغيرات متنامية، حيث يمثل الأفراد والمجتمعات ركائز التحوّل الإيجابي المستدام، التي تسهم في تحويل الطموحات العالمية إلى أثر فعلي ملموس. وهذا ما تحقق خلال الربع الأول من العام.

أكثر من 2.8 مليون فرد استفادوا من الكهرباء المستدامة عبر الحلول المجتمعية التي تدعمها شنايدر إلكتريك .

تم تطوير مهارات 113 ألف فرد من خلال برامج التعليم والتدريب المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء والأتمتة، ليرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه البرامج منذ عام 2009 إلى أكثر من 1.2 مليون فرد.

وقالت إستير فينيدوري، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في شنايدر إلكتريك: "نبدأ دورة استدامة جديدة بالطموح والتواضع، بعد أن منحنا هذا التكريم الثالث الثقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، كما يحمّلنا مسؤولية الاستمرار وتحقيق المزيد. وفي حين يوفر برنامج إمباكت 2030 إطار العمل اللازم لتوسيع نطاق أثرنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة وتسريع وتيرة التقدم".

وتعد شنايدر إلكتريك، إلى جانب حصولها على تصنيف مجلة التايم ومؤسسة ستاتيستا للشركة الأكثر استدامة في العالم للعام الثالث على التوالي، الشركة الوحيدة التي احتلت مرتين المركز الأول في تصنيف "غلوبال 100" الصادر عن "كوربوريت نايتس"Corporate Knights ، وذلك في عامي 2021 و2025، كما تم إدراجها ضمن قائمة الدرجة الأولى مناخياً ضمن برنامج التنمية النظيفة CDP Climate لمدة 15 عاماً متتالية.

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