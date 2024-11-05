المنامة، البحرين: وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات مجموعة Beyon، مذكرة تفاهم مع شركة قريب ديتا سنترس، وذلك خلال منتدى بوابة الخليج 2024. ووقع على مذكرة التفاهم كلًا من هيثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، وأنيماري فان زاديلهوف، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة قريب، وذلك بحضور عدد من الإداريين من كلتا الشركتين.

يهدف هذا التعاون إلى إنشاء أول مركز بيانات في مملكة البحرين يعتمد على تقنية المساحات البيضاء، وذلك ضمن موقع Data Oasis التابع لشركةBeyon ، الذي هو في صدد التطوير بعد إعلان شركة Beyon عن ضخ استثمارات ضخمة في خدمات الاتصال العالمية والبنية التحتية الرقمية في العام الماضي ضمن المشروع. ومن المتوقع أن يكون المشروع عند اكتماله أكبر مركز تكنولوجي في مملكة البحرين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تبحث شركة بتلكو وشركة قريب على سبل تطوير عدد من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك إعداد وتوفير خدمات مراكز البيانات بالقرب من المستخدمين والأجهزة النهائية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مبادرات في المنطقة فيما يخص الخدمات المتعلقة بمراكز البيانات. كما ستبحث الشراكة أيضًا عن جدوى تقديم خدمات رقمية مدارة للزبائن الحاليين لكلتا الشركتين، بالإضافة إلى الزبائن الجدد.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال هيثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: "تماشيًا مع استراتيجيتنا الطموحة التي تهدف إلى تعزيز تواجدنا في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مجال مراكز البيانات، فإننا نواصل البحث عن الشراكات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في تحقيق هذه المبادرات."

وأضاف قائلًا: "إن تعاوننا مع شركة قريب يتوافق تمامًا مع خطط بتلكو الاستراتيجية للتكنولوجيا الرقمية، بينما نواصل تطوير نموذج أعمال مرن قابل للتطور السريع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية في المنطقة."

من جانبه، قال أنيماري فان زاديلهوف، الرئيس التنفيذي الاستراتيجي في شركة قريب: "يشهد سوق مراكز البيانات نموًا ملحوظًا على المستويين العالمي والإقليمي، كما نرى بإن هناك طلب متزايد من قبل الزبائن، خاصة فيما يتعلق بمراكز البيانات بالقرب من المستخدمين والأجهزة النهائية. إننا سعداء بالتعاون مع بتلكو، إحدى شركات Beyon، حيث تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق خططنا."

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