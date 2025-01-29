في إطار عملية التوسعة، قامت بتلكو بنشر أحدث منتجات إريكسون لشبكة النفاذ الراديوي الموفرة للطاقة والمعززة للقدرات.

قامت بتلكو بترقية منصة إريكسون للوساطة إلى أحدث التقنيات السحابية لدعم التطبيقات المتقدمة مثل حالات استخدام شبكة الجيل الخامس المستقلة وإنترنت الأشياء.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، وبتلكو، وهي جزء من مجموعة Beyon، عن توسيع شبكة النطاق العريض للهاتف المحمول لشركة بتلكو بهدف تعزيز قدرات شبكات الجيل الرابع والخامس وتحسين تغطية الشبكة وزيادة سعتها في جميع أنحاء مملكة البحرين. ويعكس هذا التعاون التزام الشركتين المستمر بتقديم خدمات رقمية متقدمة للمستهلكين والشركات، مما يضمن تجربة اتصال معززة للمستخدمين.

وفي إطار هذا التوسع، قامت بتلكو بنشر أحدث منتجات شبكة النفاذ الراديوي من إريكسون، مثل هوائيات Massive MIMO متعددة المدخلات-متعددة المخرجات، وعملت على تحديث شبكتها الأساسية من إريكسون إلى أحدث إصدار من البنية التحتية لمحاكاة وظائف الشبكة (NFVI)، مع دمج توسعات في القدرة لتلبية النمو في كل من حركة الصوت والبيانات.

وبات بإمكان شركة بتلكو، من خلال دمج الحلول المبتكرة والموفرة للطاقة مثل أجهزة الراديو ثنائية الوضع ثلاثية النطاق، ونظام Interleaved AIR 3218، تقليل المساحة الإجمالية المطلوبة لأنظمة الشبكة وتخفيف الحمل على أبراجها، مع توفير ما يصل إلى 20% من الطاقة، مع تعزيز الأداء العام للشبكة.

كما قامت بتلكو بتحديث منصة إريكسون للوساطة إلى أحدث التقنيات السحابية، والتي تم تصميمها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية متطلبات البيانات المتزايدة من قبل المستهلكين، وتدعم القدرات المحسّنة للوساطة لهذه المنصة مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك إنترنت الأشياء وحالات استخدام شبكة الجيل الخامس المستقلة، مما يتيح المرونة وقابلية التوسع اللازمة لتوفير خدمات شبكة موثوقة ومستدامة على المدى الطويل.

وستمكن منصة الوساطة السحابية الجديدة شركة بتلكو من تبسيط العمليات وتحسين استخدام الموارد, كما وتدعم هذه المنصة المستقبلية الواجهات الحديثة وسمات البيانات، وستساهم أيضاً بتسريع تطوير خطوط البيانات، بما يعزز في نهاية المطاف سرعة إطلاق الخدمات الجديدة في السوق.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال راشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بتلكو: "تعد هذه الخطوة في توسعة الشبكة دليلاً على التزامنا بتقديم أحدث الخدمات الرقمية المتطورة وأفضل تجارب استخدام لزبائننا. إن تعاوننا المستمر مع إريكسون يعزز من تغطية شبكتنا وقدراتها في جميع أنحاء المملكة، مما يساعدنا على تلبية احتياجات الاتصال المتزايدة في مملكة البحرين بكل سلاسة".

من جانبه، قال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل التوسع الأخير لشبكة بتلكو إنجازاً ناجحاً آخر في سياق شراكتنا، ونحن نعمل من خلال تسخير تقنياتنا المتطورة، على توفير بنية تحتية رقمية معززة في البحرين، وتجربة اتصال محسّنة لعملاء بتلكو من المستهلكين والشركات".

والجدير بالذكر أن عملية توسعة الشبكة هذه تعكس الشراكة طويلة الأمد بين بتلكو وإريكسون، وتعبر عن التزامهما المشترك بتقديم أحدث تقنيات الاتصالات في البحرين. من خلال التركيز على الخدمات الرقمية المتطورة، تهدف الشركتان إلى توفير حلول اتصال استثنائية تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتطورة للمستهلكين والشركات في المملكة.

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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