المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، عن هوية "بسمة"، وهي مساعد افتراضي رقمي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال مؤتمر صحفي. تم تصميم "بسمة" لتعزيز تجربة الزبائن وتقديم المساعدة الرقمية على تطبيق بتلكو والموقع الإلكتروني، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للزبائن الحصول على المساعدة من أي مكان وفي أي وقت.

يمكن للمستخدمين الآن التحدث بسلاسة مع "بسمة"، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، من خلال المحادثات الصوتية والدردشة المباشرة عبر تطبيق بتلكو والموقع الإلكتروني. وتتميز "بسمة" بقدرتها على فهم احتياجات المستخدم وتوفير حلول فعالة في الوقت ذاته، فهي تستطيع الرد على الأسئلة الشائعة، والإجابة عن الاستعلامات المختلفة كالفاتورة، والاستخدام، وتقسيط الباقات والأجهزة، وتتبع طلبات خدمة الفايبر، وإعادة توصيل الخط، وتفعيل الإضافات، وغيرها من الخدمات. صمم نظام "بسمة" المدعوم بالذكاء الاصطناعي بطريقة يمكن فيها تطوير وتحسين قدراته، مما يضمن تقديم مساعدة دقيقة وملائمة بشكل مستمر.

تم الإعلان عن "بسمة"، في يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، من قبل أسيل مطر، المدير العام لقطاع المستهلكين بشركة بتلكو، خلال مؤتمر صحفي أقيم في المقر الرئيسي لشركة Beyon، وذلك بحضور ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين ومنتسبي وسائل الإعلام، الذين كانوا متطلعين لمعرفة المزيد عن هذا الابتكار الجديد. خلال المؤتمر الصحفي، قام خالد الأيوبي، رئيس القنوات الرقمية في شركة بتلكو بعرض قدرات بسمة من خلال عرض حي للجمهور.

قالت أسيل مطر، مدير عام المستهلكين بشركة بتلكو: "يعتبر إطلاق بسمة مبادرة رئيسية ضمن جهود شركة بتلكو في مجال التحول الرقمي، وهو مؤشر واضح على تبنينا لنهج التفكير المستقبلي ومساعينا للبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية. "بسمة" باعتبارها أول مساعد رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات في البحرين، ستساهم بشكل كبير في تعزيز طريقة تفاعل الزبائن مع مجموعة خدمات بتلكو الواسعة وتحسين تجربتهم".

وتابعت قائلة: "تم تصميم "بسمة" لتكون أكثر من مجرد مساعد رقمي - فهي بمثابة صديق موثوق، جاهز لمساعدة الزبائن وتلبية كافة احتياجات الاتصالات الخاصة بهم. مع "بسمة"، يُمكن لزبائن بتلكو الآن الاستمتاع بمستوى عالي من الدعم والراحة على مدار الساعة ".



يرجى من الزبائن تحديث تطبيق بتلكو لبدء الدردشة مع بسمة.

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