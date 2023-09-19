يمكن للزبائن من القطاع التجاري إدارة حسابات الاتصالات الخاصة بهم بسهولة عبر بوابة بتلكو

المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركاتBeyon ، عن إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة وهي بمثابة متجر رقمي شامل مصمم خصيصًا للقطاع التجاري، تعمل على تبسيط تجربة الاستخدام للقطاع التجاري من خلال تزويدهم بنظرة شاملة على جميع خدماتهم، بالإضافة إلى إدارتها مع إمكانية الاطلاع على مستويات الاستخدام، وكذلك التقدم بطلب الحصول على خدمات جديدة. سيتمتع زبائن القطاع التجاري بإمكانية إكمال معاملاتهم بطريقة سهلة وسلسة، مما يؤدي إلى تعزيز التجربة بشكل عام.

يمكن للزبائن من خلال المنصة إدارة خدمات الاتصالات الخاصة بهم عن بعد، وتفعيل وإكمال المعاملات المتعلقة بأعمالهم بسرعة وكفاءة. تشمل خدمات المنصة على تجديد الباقات وترقيتها وتفعيل الإضافات في غضون ثوانٍ، إضافة إلى اكمال شراء الأجهزة المقسطة وتشغيل الخطوط الغير مفعّلة. علاوة على ذلك يمكن للزبائن أيضًا التقدم بطلب للحصول على خدمات جديدة مثل خطوط الموبايل، والموبايل برودباند، والفايبر من خلال رحلة رقمية سلسة.

ومن المزايا الرئيسية للبوابة توفير صفحة رئيسية لأكثر من مستخدم، وذلك لكونها تتيح لزبائن القطاع التجاري الوصول المتعدد إلى حساباتهم، مما يمكنهم من تخصيص الصلاحيات للمستخدمين الرئيسيين والثانويين، الذي تتيح لهم الوصول إلى البوابة وإكمال المعاملات المتعلقة بمجال عملهم بأسرع وقت. إن خاصية تعدد المستخدمين تعمل على تتبع جميع الأنشطة المتعلقة بكل مستخدم، مما يدعم إدارة ومراقبة استخدام البوابة.

وصرح عبد الله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في شركة بتلكو قائلًا: “تولي شركة بتلكو اهتمامًا كبيرًا للقطاع التجاري وتحرص على دعم الشركات بأفضل الخدمات، ولذا، يسعدنا إطلاق بوابة متكاملة لقطاع المؤسسات مخصصة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

واختتم قائلاً: "يتماشى إطلاق هذه المنصة مع طموح شركة بتلكو لدعم عملية التحول الرقمي لزبائن الأعمال، وتزويدهم بحل شامل يعمل على تبسيط عملياتهم وتعزيز تجربة المستخدم، مما يجعل تجربة الاتصالات أكثر فاعلية وتأثيرًا".

ويمكن للزبائن الحاليين الوصول إلى البوابة الجديدة من خلال " - My Accountحسابي" على موقع بتلكو الإلكتروني. وندعو الزبائن الجدد للانضمام عبر زيارة الموقع الإلكترونيBatelco.com أو الاتصال على 101 لتفعيل دخولهم إلى البوابة.

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