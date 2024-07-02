المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، عن توقيع اتفاقية مع غرناطة، المجموعة العقارية المرموقة، وذلك لتقديم الحلول الذكية لمشروع أبراج غولدن غيت السكنية الراقية الواقعة في خليج البحرين. قام بتوقيع الاتفاقية السيد حسن المشيمع رئيس مجلس إدارة مجموعة غرناطة العقارية، والسيد ميثم عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، وذلك في مقر شركة Beyon بحضور ممثلين من الشركتين.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم بتلكو بتوفير أحدث الحلول التقنية لأبراج جولدن جيت، التي تعد من أعلى الأبراج السكنية في البحرين، لتوفير تجربة معيشة ذكية راقية للمقيمين.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف تقوم شركة بتلكو بتركيب حلول التغطية الداخلية (IBS) والتي صممت لتعزيز قوة وجودة تغطية الشبكة حتى في أعلى الطوابق. كما يضمن هذا الحل المتطور تعزيز شبكة الاتصالات في أنحاء الأبراج. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أنظمة متقدمة للمراقبة بالفيديو لتعزيز إجراءات الأمن، وتوفير راحة البال للمقيمين في الأبراج.

علاوة على ذلك، ستكون أبراج جولدن غيت أيضًا مجهزة بأحدث أنظمة التكنولوجيا لتمكين المقيمين من التحكم بشققهم السكنية عن بعد، ويشمل ذلك الإضاءة، والتكييف، بالإضافة إلى التحكم بالنوافذ والستائر والباب الرئيسي. سيتم تصميم النظام ليكون متوافقًا مع التطورات المستقبلية في مجال أتمتة المنازل.

وبهذه المناسبة، قال السيد حسن المشيمع، رئيس مجلس إدارة مجموعة غرناطة العقارية: "إننا سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع بتلكو، الشركة الرائدة المزودة لخدمات الاتصالات."

وأضاف قائلًا: "إن الخبرات الواسعة التي تمتلكها شركة بتلكو في توفير الحلول الذكية والرقمية ستضيف قيمة عالية للمشروع وتساهم في تزويد الأبراج بخدمات اتصالات وحلول متميزة لإدارة المباني الذكية. إننا متحمسون للغاية للاستفادة من حلول بتلكو المبتكرة في خلق بنية تحتية متطورة وذكية لأبراج غولدن غيت، وتزويد المقيمين بأفضل شقق سكنية حديثة في السوق."

من جانبه، قال السيد ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لبتلكو: "إننا سعداء بالتعاون مع مجموعة غرناطة لتوفير شقق تتماشى مع الاحتياجات المتنامية للحياة العصرية في عالمنا اليوم. وإننا على ثقة بأن حلول بتلكو المصممة لتلبية متطلبات أسلوب الحياة العصرية سوف توفر الراحة والكفاءة، مما يساهم في الارتقاء بالتجربة المعيشية للمقيمين في أبراج غولدن غيت."

وأكد قائلًا: "من خلال دمج أحدث التقنيات الذكية للمنازل وشبكات الاتصال في جميع أنحاء الأبراج سوف يتمتع المقيمون بأعلى مستويات الفخامة والأمان.

واختتم قائلا: "تسعى بتلكو إلى توسيع تواجدها في القطاع العقاري، وإعادة تعريف معايير الحياة العصرية. وتشكل هذه الشراكة مع مجموعة غرناطة بداية لرحلة مثمرة، وتتطلع بتلكو إلى المزيد من التعاون والمشاريع في المستقبل."

هذا البيان الصحفي صادر من إدارة الاتصالات المؤسسية والاستدامة في شركة Beyon. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع Public.Relations@beyon.com.

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