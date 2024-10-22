المنامة، البحرين: وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، شراكة حصرية مع شركة مي فلور للاستثمارات ذ.م.م لتقديم أنظمة متقدمة للخدمات الرقمية في المشروع الجديد لتوسعة مجمع دستركت كورتيارد في الهملة. تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة Beyon من قبل السيد عبد الله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في بتلكو، والسيد عبد الله نور الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مي فلور للاستثمارات، وبحضور ممثلين من كلتا الشركتين بما في ذلك السيد حسين العريبي، رئيس النمو وتطوير المشاريع في مجمع دستركت كورتيارد.

من خلال هذه الشراكة، ستقوم بتلكو بتقديم مجموعة شاملة من حلول المباني الذكية، بما في ذلك أنظمة متقدمة للمراقبة بالفيديو (CCTV)، والكابلات المتقدمة وحلول التغطية الداخلية المتكاملة (IBS)، بالإضافة إلى خدمات الشاشات الذكية. يركز المشروع على تعزيز أنظمة الأمن والاتصال وتحسين البنية التحتية الرقمية الشاملة للمحلات التجارية والمرافق في المجمع.

وبعد التوقيع، قال السيد عبد الله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في شركة بتلكو: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة مي فلور للاستثمارات لتوفير أحدث وأفضل حلول المباني الذكية في المشروع الجديد لتوسعة مجمع دستركت كورتيارد. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نهدف إلى تقديم أنظمة ذات أعلى معايير الجودة وتزويد المجمع بأحدث التقنيات التي تمكن المحلات التجارية من تعزيز إدارة أعمالهم بأفضل وجه".

وتابع قائلًا: "نحن ملتزمون بتعزيز النمو المتبادل مع شركائنا في القطاع التجاري من خلال تمكين الشركات من الازدهار في بيئة ديناميكية ومترابطة. ينصب تركيزنا على ضمان حصولهم على الأدوات والحلول اللازمة لتحقيق النجاح في مناخ اقتصادي يتسم بالتغير السريع".

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