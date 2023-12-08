الرياض، المملكة العربية السعودية - تفخر بترومين فوتون بالإعلان عن الافتتاح الكبير لأول صالة عرض لها في المملكة العربية السعودية، مما يمثل إنجازًا هامًا في توسعها تحت مظلة شركة بترومين. ومن المقرر أن يقدم هذا المعرض المتطور في الرياض مجموعة شاملة من مركبات بترومين فوتون، مما يعزز حضور العلامة التجارية والتزامها نحو السوق السعودي للمركبات التجارية.

هذا وقد أعرب السيد كاليانا سيفاجنانام- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترومين- عن سعادته بهذا المشروع الجديد قائلاً: "إن افتتاح أول صالة عرض لبترومين فوتون في المملكة يعكس التزامنا بتوفير أعلى مستوى من حلول المركبات التجارية لعملائنا. تمثل صالة العرض الجديدة هذه مساحةً لعرض مركباتنا ورمزًا لتفانينا في التميز والابتكار في منتجاتنا وخدماتنا. إننا فخورون بتوفير مركبات فوتون بمواصفات ومعايير عالمية ذو جودة عالية إلى عملائنا في المملكة العربية السعودية.

وتتمتع صالة العرض بمرافق متطورة، بما فيها صالة ضيافة لكبار العملاء التميز تجربة مميزة وملائمة.

وبالإضافة إلى صالة العرض الفعلية، توفر بترومين فوتون صالة عرض تفاعلية عبر موقعها الالكتروني، مما يسمح للعملاء باستعراض جميع المركبات التجارية وأيضاً حجز مواعيد لتجربة القيادة من مكاتبهم. تتوافق هذه المبادرة الرقمية مع رؤية العلامة التجارية لدمج التكنولوجيا والراحة في نهجها لخدمة العملاء.

ويعكس هذا التوسع التزام بترومين فوتون المستمر بالنمو والتميز في السوق السعودي. وتتطلع الشركة إلى مواصلة تعزيز حضورها الإقليمي وتقديم حلول مركبات تجارية مبتكرة وعالية الجودة لعملائها.

لمزيد من المعلومات عن صالة العرض ومجموعة المركبات والخدمات، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني:

https://petromin-foton.com/.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة بترومين

شركة بترومين من رواد توفير حلول السيارات المتكاملة في الشرق الأوسط بتاريخها الحافل وخبرتها الكبيرة في مجال السيارات. تلتزم الشركة بالتميز والابتكار وتحرص على رضا العملاء من خلال تقديمها لمنتجات وخدمات عالية الجودة.

نبذة عن فوتون:

فوتون هي أكبر شركة مصنعة للمركبات التجارية في العالم، وقد أثبتت حضورًا عالميًا في مجال المركبات التجارية بتركيزها على إنتاج مركبات تجارية عالية الجودة من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع رواد تصنيع المركبات مثل دايملر (مرسيدس بنز)، وزد إف لنواقل الحركة، وكمنز للمحركات على سبيل المثال لا الحصر.

وتمثل شراكتها مع بترومين فرصة فريدة لشركة فوتون لتعميق جذورها في السوق السعودي، والاستفادة من خبرة بترومين المحلية وحضورها في السوق.