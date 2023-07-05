الرياض، المملكة العربية السعودية: تسلمت شركة بترومين إدارة وتشغيل مركز نيوم المتطور لخدمة الشاحنات والمعدّات الثقيلة، لتعزيز مكانتها في المنطقة من خلال الشراكة مع نيوم التي تشهد نمواً متسارعا، ولتقدم نموذجاً رائداً لخدمات الصيانة، وبهدف مواكبة الطلب المتزايد من قبل العاملين في بناء مشروعات نيوم المختلفة بما فيها مشروع "ذا لاين" الاستثنائي.

وستباشر بترومين عملها في تشغيل المركز الذي يتميز بموقعه المثالي وسط مشاريع نيوم الرئيسية، وامتلاكه أحدث التقنيات والحلول لإدارة المرافق، من بينها محطة لإعادة تدوير المياه، ونظام تشغيل يعتمد الطاقة الشمسية؛ وذلك في وقتٍ تشهد فيه وتيرة الأعمال في مشاريع ومناطق نيوم المختلفة تسارعاً ملحوظاً، ما يتطلب مواكبة مستمرة وسريعة لخدمات الصيانة والإصلاح للمعدات الثقيلة والشاحنات والحافلات ومختلف المركبات الأخرى العاملة في المشروع، حيث يعد ذلك أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرارها وعملها بنفس الكفاءة.

من اليمين إلى اليسار: قاري بي فلوم الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحلول النقل وعناية محركات الديزل، وفراس ناصر المدير التنفيذي الأول لمشاريع مناطق نيوم، وريان فايز نائب الرئيس التنفيذي لنيوم، وسمير نوار العضو المنتدب لشركة بترومين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترومين، السيد كليانا سيفاغنانام: "تجمع شراكة نيوم وبترومين خبرات وموارد وفرص استثنائية، وتدرك بترومين باعتبارها شركة رائدة في هذا المجال أهمية هذه الشراكة في تقديم الفرص المتنوعة والمساهمة بشكل فعال في تحقيق النمو المستدام للمنطقة، وتحفيز النشاط الاقتصادي فيها وتعزيز مكانتها عالمياً، مضيفاً: "ومن خلال التزامها بأعلى معايير الجودة وخبرتها الاستثنائية، ستدعم بترومين نيوم في تحقيق رؤيتها الطموحة ".

وسيقدم مركز خدمة المعدات الثقيلة والشاحنات، مجموعة متكاملة من الخدمات بما في ذلك الصيانة الدورية، والفحص، وتصليح قطع المعدات المختلفة، كما ستقوم بترومين بتوفير حلول آمنة وسلسة لتزويد جميع أنواع المركبات بالوقود، من خلال تشغيل محطة متطورة للوقود في المركز، وتتضمن نقاط شحن السيارات الكهربائية، وستكون مجهزة بنقاط للتزود بوقود الهيدروجين في المستقبل القريب. ومن خلال فريقها المكوّن من الخبراء المتمرسين، ستضمن بترومين أن تعمل الشاحنات والمعدات الثقيلة التي تباشر البناء في جميع مواقع نيوم بكامل طاقتها وإنتاجيتها، وهو ما سيسهم في تقليل أوقات التوقف والتعطل، وزيادة الإنتاجية، كما سيوفر المركز مساحات البيع بالتجزئة والمطاعم والتي ستتيح خيارات متعددة لتناول الطعام والتسوق.

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حول بترومين:

بترومين هي شركة رائدة تقدم حلولاً مبتكرة في مجال التنقل متعدد الوسائط، وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة في هذا القطاع، اليوم. ومنذ تأسيس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية عام 1968 وهي تعمل على بناء سمعتها المرموقة من خلال إنتاج زيوت التشحيم بأعلى معايير الجودة في المنطقة، والتي نمت مع مرور الوقت لتصبح مزوداً كبيراً لحلول التنقل وتقديم خدمات السيارات المتكاملة للعملاء. واليوم ومع وجود أكثر من 6000 موظف على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، تفخر بترومين بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتدير الشركة واحدة من أكبر شبكات صيانة المركبات في العالم، مع أكثر من 800 مركز خدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق محددة في آسيا، وفي أحدث تطوراتها، أنشأت بترومين أول وأكبر شبكة عامة لشحن المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، كجزء من رؤيتها لتعزيز وسائل النقل المستدامة في جميع أنحاء المملكة.

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الموقع الإلكتروني: https://petromin.com/

حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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