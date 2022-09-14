وقعت بتروفاك، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير الخدمات في قطاع الطاقة، مذكرة تفاهم مع مركز عُمان للهيدروجين للتعاون في تعزيز قدرات قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

يعتبر مركز عُمان للهيدروجين، الذي يتخذ من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا مقراً له، أول منشأة بحثية من نوعها في السلطنة. كما يدعم ضمن نشاطاته الحثيثة جهود السلطنة في في تسريع انتقالها إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى كونه مركزاً دولياً للبحث والتكنولوجيا والتعليم وتطبيقات الصناعة والاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

وتتمتع بتروفاك بسجل حافل في دعم مشاريع الطاقة المتجددة عبر مجموعة واسعة من التقنيات، إذ أكملت مؤخراً التصميم الهندسي الأمامي لمرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى العديد من الدراسات للمستخدمين الصناعيين في جميع أنحاء العالم. وستوفر بتروفاك خبراتها التقنية، كما ستسهل الاستفادة من خبرتها الواسعة في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع المعقدة، وبناء القدرات من خلال نقل المعرفة.

تصبو هذه الشراكة بين بتروفاك ومركز عُمان للهيدروجين لتحقيق فوائد كبيرة هدفها التنفيذ الفعال لمشاريع الهيدروجين الأخضر والمساعدة في تسريع انتقال الطاقة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى توفير الخبرة ودعم نمو قطاع الهيدروجين، وتنمية وتمكين الكفاءات الوطنية في البلاد. ويلتزم مركز تدريب تكاتف بتروفاك عُمان أيضًا بتوفير الوصول إلى الموارد التعليمية والتدريب الفني والعملي لتنمية مهارات الطلاب من مقره في واحة المعرفة في مسقط.

ومن جانبه يقول الدكتور خالد الجهوري، المدير الإقليمي لدى بتروفاك في سلطنة عُمان: "تلبيةً للطلب العالمي على الطاقة، وتماشياً مع أعلى معايير الكفاءة، نبحث إلى جانب شركائنا في القطاع في تمكين جميع التقنيات المحتملة. يوفر الهيدروجين الأخضر فرصة للمساعدة في تسريع انتقال الطاقة في سلطنة عُمان من خلال إزالة الكربون من أجزاء كثيرة من قطاعاتنا. وعليه، تم تصميم هذه الشراكة لتلبية احتياجات أصول الطاقة المعقدة الجديدة، مع التركيز على التميز الهندسي وكفاءات أكثر مهارة من أي وقت مضى. بفضل معرفتنا وخبرتنا وقدراتنا المشتركة، نحن هنا لدعم هذا الانتقال."

وفي تعليقها، قالت الدكتورة سوسن الريامي، مدير مركز عُمان للهيدروجين: "نشهد جهوداً حثيثةً من قبل الوحدات الحكومية والصناعات والعلماء لتسريع تحول الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر. ولذلك يأتي تعاوننا مع بتروفاك بهدف تطوير دراسات معينة تتعلق بالطاقات المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر، من خلال التركيز على التدريب التقني الذي يتضمن جلسة تشغيل عملية. وهذا سيمكننا من بناء كفاءاتنا العُمانية في قطاع الطاقة ".

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