تطبيق التجارة الإلكترونية "باي ريميت" تؤكد التزامها لضمان الإلحاق الآمن والموثوق لعملائها دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت باي ريميت PayRemit، تطبيق التجارة الإلكترونية للهواتف الذكية التي تساعد الموظفين ذوي الدخل المحدود في التسوق وتقسيط الدفعات اتفاقية تعاون مع «أي دي ناو» IDnow الشرق الأوسط، المنصة العالمية الرائدة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية ومن مقرها في مركز دبي المالي العالمي تزويد خدمة التحقق والمصادقة الآلية لعملاء باي ريميت. وتوفر باي ريميت حلول سهلة الاستخدام للأسر من ذوي الدخل المحدود، وتتيح لهم شراء منتجات مثل الهواتف الذكية والمستلزمات المنزلية ودفعها على شكل أقساط منخفضة التكلفة. كما تهدف من خلال الاتفاقية المبرمة إلى الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية لمنصة «اي دي ناو» للتحقق من الهوية الرقمية والمصادقة في عملية إلحاق العملاء وضمان تجربة آمنة و سريعة وسلسة للغاية. وفي تعليّقٍ له حول الاتفاقية قال فينسنت بول جراي، الرئيس التنفيذي لدى باي ريميت: "نحن ملتزمون في توفير تجارب استثنائية للعملاء ونتطلع من خلال التعاون مع «اي دي ناو» إلى تعزيز وتحسين معاملاتنا الرقمية للتحقق من هوية عملائنا ومصادقتها واستخدام هذه التقنية الفريدة لتحقيق السرعة والأمان والدقة في عمليات إلحاق العملاء". وقال باسل ماكلاي، المدير الإقليمي لدى «اي دي ناو» الشرق الأوسط: "توفر باي ريميت خدمة أساسية للعاملين الذين يلعبون دورًا هامًا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع نحو تطبيق خبراتنا العالمية الواسعة مع مزودي خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقًا لدعم عمليات باي ريميت. مؤكدين ومن خلال هذا التعاون المشترك ضمان التحقق من الهوية الرقمية الآمنة ذات المستوى العالمي والتي تُسهل على العملاء بشكل كبير فتح الحسابات وتبسيط الموافقات على الأعمال". وسوف تستخدم باي ريميت نظام التحقق الآلي من الهوية والمصادقة الخاصة بـ «أي دي ناو» والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات والأعمال من التحقق السريع من صحة بيانات وثائق الهوية الخاصة بعملائهم وفي غضون دقائق فقط وذلك لجعل عمليات الإلحاق الرقمي محسنّة وآمنة ومضمونة للغاية. وتأسست باي ريميت في عام 2017 وواصلت نموها بهدف تمكين العاملين ذوي الدخل المحدود من شراء المنتجات في كلٍ من الفلبين والإمارات وذلك بفضل تطبيقها القوي ومنصتها الإلكترونية. ويبلغ عدد العمالة اليدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ذوي الياقات الزرقاء حوالي 2.2 مليون شخص، أي 52٪ من القوى العاملة، ويدعمون مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك قطاع البنيان والعمل المنزلي والنقل والرعاية الصحية والصناعة والأمن وأكثر من ذلك. ووفقًا لـ ناو مونيNOW Money، يتم تحويل حوالي 70٪ من رواتب العمال ذوي الدخل المنخفض إلى عائلاتهم في بلدانهم. وبإمكان العملاء الاستمتاع بمجموعة متزايدة من المنتجات، مع إضافة عناصر جديدة أسبوعياً والقدرة على إدارة التدفق النقدي بشكل أفضل عبر أقساط شهرية مريحة. و شراء المنتجات في بلد العمل في الإمارات أو إرسالها إلى عائلاتهم في الخارج في (الفلبين). #بياناتشركات - انتهى - للمزيد من المعلومات حول الخبر الصحفي، يرجى التواصل مع اراكسي كوشكريان مسؤولة العلاقات العامة دوك+مير المتحرك: 0504957461 البريد الإلكتروني: araxi@dukemir.com نبذة عن «أي دي ناو» IDnow الشرق الأوسط تأسست «اي دي ناو»IDnow ، الشرق الأوسط، المنصة العالمية الرائدة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية في بداياتها في ألمانيا لتحقيق رؤيتها في جعل العالم المتصل مكانًا آمنًا ومن ثم توسعت في جميع أنحاء أوروبا الغربية. وفي عام 2022 افتتحت الشركة أول مكتب إقليمي لها في "إنوفيشن هب"، مركز دبي المالي العالمي بهدف توفير حلول رقمية لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوفر منصة «اي دي ناو» مجموعة واسعة من الحلول للتحقق من الهوية الرقمية سواءً من خلال نظام أتمتة البيانات إلى استخدام الكوادر البشرية، ومن خلال الإنترنت وصولاً إلى نقاط البيع مُحسنة بشكل تضمن معدلات الاستخدام بشكل آمن. وتتألف لائحة الداعمين الرئيسيين للمجموعة، شركات استثمارية رائدة مثل، كورسير كابيتال Corsair Capital، سيفينتشور بارتنرز Seventure Partners وتضم محفظتها أكثر عن 670 عميلاً دولياً ومجموعة واسعة من القطاعات المختلفة وشركات دولية بارزة، منها ويسترن يونيون WU، ويو بي إس UBS، وكومرزبنك Commerzbank، وسيكس Sixt، وميونيخ ري Munich Re، بالإضافة إلى شركات مُبتكرة في القطاع الرقمي مثل N26، و سولارس بنك و Solarisbank، و وفوكس WEFOX وتاير موبيليتي Tier Mobility.