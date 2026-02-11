دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "باي أني فلاورز" (Buy Any Flowers)، الاسم الرائد في قطاع الزهور والهدايا في دولة الإمارات، عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الإلكترونية المخصصة للزهور والهدايا باللغة العربية. وتأتي هذه الخطوة احتفاءً بالتراث الإماراتي الأصيل في تقديم الهدايا، وتهدف إلى توفير تجربة تسوق محلية وسلسة للمجتمع الناطق باللغة العربية في الدولة.

تطمح "باي أني فلاورز" للاستحواذ على حصة تتراوح بين 25% و30% من سوق الهدايا الموجه للمتحدثين بالعربية خلال السنوات القادمة. ومن خلال دمج الفوارق الثقافية الدقيقة والتفضيلات اللغوية، تعمل العلامة التجارية بجد لتطوير رحلة تسوق غامرة تتماشى مع القيم الإماراتية التقليدية المتمثلة في الكرم وحسن الضيافة.

تعرض المنصة الجديدة مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات الهدايا المصممة خصيصاً لكل مناسبة هامة. وسواء كان الأمر يتعلق باستكشاف هدايا فريدة لعيد الحب، أو التعبير عن الامتنان بهدايا عيد الأم، أو الاحتفال بالأجواء الروحانية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، تضمن "باي أني فلاورز" تخليد كل لحظة من لحظات الحياة بلمسة من الأناقة. وتضم التشكيلة المختارة تنسيقات زهور نادرة، وقوالب كيك فاخرة، وشوكولاتة فاخرة، وسلال هدايا مخصصة، مما يجسد جسراً يربط بين الاتجاهات العصرية والتقاليد العريقة.

كما تضع "باي أني فلاورز" معايير جديدة في خدمات توصيل الهدايا من خلال توفير مرونة لا تضاهى؛ حيث يمكن للعملاء الآن الاختيار من بين مجموعة من خدمات التوصيل فائقة السرعة، بما في ذلك التوصيل في اليوم التالي، والتوصيل في نفس اليوم، والتوصيل عند منتصف الليل للمفاجآت الليلية. وللمواقف الطارئة، قدمت العلامة التجارية خدمة التوصيل خلال ساعة واحدة أو ساعتين في المدن الكبرى بالإمارات، مما يضمن وصول مشاعرك طازجة وفي الوقت المحدد تماماً.

وبهذه المناسبة، صرح المتحدث الرسمي باسم "باي أني فلاورز" قائلاً:

"إن توجهنا نحو السوق الناطق باللغة العربية يتجاوز كونه مجرد خطوة تجارية؛ فهو يهدف إلى تكريم النسيج الثقافي للمنطقة. ومن خلال الجمع بين التراث الغني لدولة الإمارات وخدمات التوصيل السريع لدينا ومجموعتنا الواسعة من المنتجات، فإننا نسهل على مجتمعنا التعبير عن الحب والامتنان بكلماتهم الخاصة."

للمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى زيارة: http://www.buyanyflowers.com/

نبذة عن موقع "اشترِ أي زهور

تعد "باي أني فلاورز" وجهة رائدة لتقديم الهدايا عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخصص في تنسيقات الزهور عالية الجودة، والحلويات الفاخرة، والهدايا المخصصة. ومن خلال التزامها بالتميز الثقافي وشبكة توصيل قوية، تواصل العلامة التجارية ريادتها في سوق الهدايا.

للتواصل:

أماريندرا براتاب سريفاستافا

المؤسس المشارك ورئيس قسم التسويق والتمويل

هاتف: 971581076985+

البريد الإلكتروني: amarendra@buyanyflowers.com