فاز أحمد عاشور وعمر راضي مؤسسا بايلون في فئة التكنولوجيا والابتكار

الجيزة ، مصر- حصل أحمد عاشور وعمر راضي، مؤسسا بايلون - على جائزة رواد الأعمال في مصر للتكنولوجيا والابتكار. تأسست جائزة رواد الأعمال المصريين عام 2021، حيث تكرّم ألمع رواد الأعمال في مصر في مختلف الصناعات. تكافئ جائزة التكنولوجيا والابتكار رواد الأعمال الذين يقدمون خدمات تكنولوجية مبتكرة تقدم قيمة تجارية، إما بخلق ميزة تنافسية، أو عن طريق تحسين العمليات التجارية، أو تمكين النمو، أو تحسين العلاقات مع العملاء.

بايلون منصة لإدارة البنية التحتية لشركات الكهرباء والمياه في الأسواق الناشئة. تقدم بايلون نموذج العداد الذكى كخدمة لشركات التوزيع في الأسواق الناشئة مما يسمح لها بتطبيق بنية تحتية متقدمة وشبكة ذكية ويؤدي إلى تقليل أوجه القصور في الطاقة والمياه وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يمكن تلك الشركات من تعويض ما يصل إلى 400 مليار دولار من الخسائر والإيرادات غير المحصلة. تستخدم منصة بايلون البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين تحصيل الإيرادات وتقليل الخسائر واكتشاف السرقات وتحقيق أثر بيئي أكثر كفاءة.

علق أحمد عاشور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايلون:

"يسعدنا فوزنا بجائزة رواد الأعمال في مصر للتكنولوجيا والابتكار. تم تطوير بايلون في الأسواق الناشئة ولخدمة الأسواق الناشئة، ويسرنا أن عملنا الجاد يؤتي ثماره ويتم تقدير جهودنا لتحسين قطاع المرافق في مصر وخارجها. نحن متحمسون لمواصلة تطوير تقنيتنا للقضاء على أوجه القصور والمساعدة في دعم خيار أكثر استدامة للشركات والمستهلكين.

"نتطلع إلى الاستمرار في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المستقبل من خلال توسعنا المستمر في أسواق جديدة، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. هدفنا هو زيادة نقاط العدادات الذكية لدينا إلى ثلاثة ملايين عداد بحلول عام 2023، وهو ما سيمثل نموًا بمعدل 4 مرات سنوياً".

لا تفرض منصة بايلون على شركات المرافق تكلفة مسبقة مقابل أجهزتها، حيث أن نموذج الاشتراك المدعوم بالذكاء الاصطناعي يجعل من السهل على شركات المرافق نشر حلها على نطاق واسع. مع عدم وجود استثمار مسبق مطلوب، يمكن لـ بايلون مساعدة شركات المرافق على زيادة عوائدها بنسبة تصل إلى 40٪ بمجرد اشتراكهم.

ينصب تركيز بايلون على إيجاد حلول مستدامة لكوكب الأرض وتحقيق 1 جيجا طن من إجمالي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035. يمكن لشبكات الكهرباء الذكية تقليل انبعاثات الكربون في المرافق بنسبة 25٪ و تقليل فقد المياه في الأسواق الناشئة (أكثر من 45 مليون متر مكعب / يوم) بنسبة تصل إلى 22٪، مما يحتمل أن يوفر ما يكفي من المياه لخدمة أكثر من 40 مليون شخص.

أعلنت بايلون عن جولة تمويل أولية بقيمة 19 مليون دولار، بقيادة Endure Capital، وبدعم من CDC، مؤسسة تمويل التنمية الحكومية في المملكة المتحدة. يتم استخدام العائدات حاليا لتسريع نمو بايلون عبر التوسع في الأسواق الناشئة الأخرى وتطوير الهندسة والمنتجات.



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