أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت "بايرن لتأجير المعدات"، الشركة الرائدة في توفير معدات الإيجار، في تسليم مجمع لسكن العمال يعمل بالطاقة الشمسية، ويتسع لنحو 500 موظف في جزيرة صير بني ياس، لصالح شركة "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين"، الرائدة في خدمات التجريف البحري والاستصلاح والبناء.

وقع اختيار "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين" على شركة "بايرن" نظراً لما تتمتع به الأخيرة من خبرات واسعة وسجل حافل في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة. ويضم مجمع العمال السكني 700 لوح للطاقة الشمسية، يولد كل منها 580 واط، إلى جانب العاكسات وأجهزة التحكم الهجينة، ويلبي هذا الحل الصديق للبيئة 60% من متطلبات الطاقة النهارية للمجمع من الطاقة النظيفة، الأمر الذي من شأنه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 475 طناً سنوياً، وبالتالي يتماشى مع التزام شركة "‘ن إم دي سي" بالاستدامة البيئية ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية في الوصول إلى صافي صفري للانبعاثات بحلول العام 2050.

وأشاد هارون سرفراز، المدير العام لشركة بايرن الإمارات، بالتعاون المثمر مع "إن إم دي سي" في هذا المشروع، منوهاً إلى أنه يجسد التزام بايرن الثابت بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة.

من جانبه، قال اوليفر لسليرك، رئيس العمليات، "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين": "يلبي هذا المخيم السكني الذي يعمل بالطاقة الشمسية الاحتياجات التشغيلية لـشركة "إن إم دي سي"، ويسهم في بناء مستقبل يحافظ على البيئة وأكثر استدامة."

تأسست جزيرة صير بني ياس في عام 1971 على يد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كمحمية طبيعية ملكية. وتبلغ مساحتها 87 كيلومترًا مربعًا وتشتهر بجمالها الطبيعي المذهل والحياة البرية المتنوعة والمواقع التاريخية.

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