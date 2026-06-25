استكمال أعمال الأساسات في "ويست ريزيدنس" ضمن المرحلة الأولى من المشروع وبدء شركة خانصاحب أعمالها في الموقع

الإنجاز يأتي بعد استكمال مشروع "سيرينيا ليفينج" في نخلة جميرا وتسلم غالبية الملاك وحداتهم السكنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة بالما للتطوير، المطور العقاري الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق محطتين إنشائيتين بارزتين ضمن مشروع "سيرينيا ديستريكت"، المجتمع السكني المتكامل البالغة قيمته 5 مليارات درهم في جزر جميرا. وشملت هذه الإنجازات تعيين شركة APCC Piling & Marine Contracting لتنفيذ أعمال الأساسات والتدعيم في مشروع "سيرينيا ديستريكت إيست"، إلى جانب استكمال أعمال الأساسات في برج "ويست ريزيدنس" وبدء شركة خانصاحب للهندسة المدنية أعمالها في الموقع.

وتتمتع شركة APCC بخبرة مباشرة في مشاريع سيرينيا التابعة لشركة بالما للتطوير، حيث سبق لها تنفيذ أعمال الأساسات والتدعيم في كل من "سيرينيا ديستريكت ويست" و"سيرينيا ليفينج" في نخلة جميرا. ويعكس اختيارها لهذه المرحلة الجديدة الثقة في خبرتها وفهمها لمتطلبات المشروع ومعايير الجودة التي تعتمدها بالما للتطوير.

وفي مشروع "ويست ريزيدنس"، يشكل استكمال أعمال الأساسات محطة رئيسية في مسار تنفيذ البرج السكني المؤلف من 46 طابقاً، والذي يمثل المرحلة الأولى من مشروع "سيرينيا ديستريكت". كما باشرت شركة خانصاحب أعمالها في الموقع بعد حصولها على عقد الإنشاء الرئيسي للمشروع في ديسمبر الماضي بقيمة 760 مليون درهم، بما ينسجم مع الجدول الزمني المعتمد للتنفيذ.

وتأتي هذه الإنجازات بعد النجاح الذي حققته بالما للتطوير في استكمال مشروع "سيرينيا ليفينج" في نخلة جميرا وتسليمه ضمن الجدول الزمني المحدد، حيث تسلّم غالبية الملاك وحداتهم السكنية بالفعل. ويعكس هذا التقدم المتواصل عبر مشاريع "سيرينيا" نهج الشركة القائم على التنفيذ الدقيق، والالتزام بالمواعيد، وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين من خلال الوفاء بالتزاماتها في مختلف مراحل التطوير.

وقال كريم درباس، الرئيس التنفيذي لشركة بالما للتطوير: "حظينا بردود فعل إيجابية للغاية من ملاك مشروع سيرينيا ليفينج بعد الإعلان عن استكماله، حيث بادر معظمهم إلى تسلم وحداتهم السكنية، وهو ما يعكس مستوى الثقة التي يضعها عملاؤنا في مشاريعنا. وننظر إلى هذه الثقة باعتبارها مسؤولية نحرص على ترسيخها في كل مشروع نقوم بتطويره. وفي سيرينيا ديستريكت، نواصل البناء على هذا الأساس من خلال اختيار شركاء نثق بخبراتهم، والحفاظ على وتيرة التنفيذ التي التزمنا بها، وضمان تقديم تجربة استثنائية لكل عميل اختار الاستثمار معنا. فاستمرارية الأعمال والالتزام بمواعيد التسليم ليست أهدافاً نسعى إليها فحسب، بل معيار أساسي نلتزم به في جميع مشاريعنا."

من جانبه، قال عمر درباس، المدير التنفيذي للتطوير والهندسة في شركة بالما للتطوير: "يسعدنا تعيين شركة APCC لتنفيذ أعمال الأساسات والتدعيم في سيرينيا ديستريكت إيست، حيث أثبتت الشركة كفاءتها وقدرتها على التنفيذ وفق أعلى المعايير خلال عملها السابق في مشروع سيرينيا ليفينج. كما أن استكمال أعمال الأساسات في ويست ريزيدنس وبدء أعمال شركة خانصاحب في الموقع يؤكدان أن المشروع يسير وفق الخطط الموضوعة. وتمثل كل مرحلة من مراحل التنفيذ خطوة مدروسة ضمن برنامج تطوير متكامل نلتزم بتنفيذه بأعلى درجات الدقة والجودة."

ويمتد مشروع "سيرينيا ديستريكت" على مساحة تزيد على 600 ألف قدم مربعة، بإجمالي مساحة مبنية تبلغ 3.5 مليون قدم مربعة، ويضم ستة أبراج سكنية تضمّ ستة مناطق متخصصة تشمل: نادي سيرينيا سيجنتشر، ومنطقة الصحة والتواصل، ومرافق الرياضة والترفيه، وواحة العائلة، ومنطقة استكشاف الطبيعة، ومركز اللياقة والعافية، بما يوفر تجربة سكنية متكاملة ترتكز على جودة الحياة والرفاهية.

وقد صُمم المشروع من قبل شركة "نيكن سيكي" اليابانية، ثالث أكبر شركة للتصميم المعماري والهندسي في العالم، مستلهماً فلسفة "إيريكو" اليابانية التي تعتمد على الهدوء والبساطة والاستفادة المثلى من المساحات.

ويتميز المشروع بموقعه المثالي في جزر جميرا، حيث يجمع بين الخصوصية وسهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الحيوية في دبي، بما في ذلك أبراج بحيرات جميرا ومركز دبي للسلع المتعددة وأبتاون دبي ودبي مارينا. كما يضم شبكة من مسارات المشي تمتد لأكثر من 20 كيلومتراً، بما يشجع على تبني أسلوب حياة نشط وحيوي، إلى جانب واجهات معمارية مميزة مستوحاة من عناصر الطبيعة، تتغير ملامحها الجمالية بانسجام بين ساعات النهار والمساء.

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