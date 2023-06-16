لدفع عجلة التحوّل الرقمي والابتكار في الدولة

توقيع مذكرات تفاهم لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في قطر

استعراض أحدث حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي من Azure OpenAI وتجارب المساعد الآلي من Microsoft 365 Copilot

الدوحة، قطر - تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استضافت اليوم شركة مايكروسوفت حدث "الذكاء الاصطناعي مع مايكروسوفت - من الخيال إلى الواقع"، حيث استعرضت خلاله أحدث خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي من Azure OpenAI وكيفية الاستفادة منها لابتكار حلول وتطبيقات تساهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الابتكار وتطوّر الأعمال وتنميتها في القطاعات المختلفة في الدولة.

وشهد الحدث مشاركة واسعة شملت مسؤولين وخبراء تكنولوجيا المعلومات من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص والمطورين ورواد الأعمال. واستعرض الحدث للمرة الأولى تجارب المساعد الآلي من Microsoft 365 Copilot، وطرح موضوع الأمن السيبراني وأهميته في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث بيّن كيف يمكن لمنتجات مثل Microsoft Security Copilot أن تمكّن المؤسسات والشركات من تحسين مستويات أمن العمليات والبيانات.

وتضمّن الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة، كان أولها مذكرة تفاهم بين Sprinklr ومايكروسوفت للاستفادة من قدرات Azure للذكاء الاصطناعي في منصة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي "شارك" بهدف تعزيز تجربة المواطن ورفع مستوى التميّز في الخدمات الحكومية. وشهد الحدث أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين مايكروسوفت وفودافون لتكريس حلول الذكاء الاصطناعي في مركز الاتصال الرقمي لتوفير خدمة عملاء متميّزة ومبتكرة.

وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، أكّد السيد/ حسن جاسم السيد، مستشار الوزير ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "أن تنظيم شركة مايكروسوفت لهذا الحدث يأتي ضمن جهود دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكريس تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع نواحي الحياة والأعمال والحوكمة وبناء بيئة محفّزة للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ولتصبح قطر نموذجًا متقدمًا يحتذى به في الانتقال بسلاسة إلى مستقبل يقوم على الذكاء الاصطناعي".

من جهتها أكّدت لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، أن ابتكارات مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي تتماشى مع مهمة الشركة لتمكين كل شخص ومؤسسة من تحقيق المزيد والنجاح في العصر الرقمي. وعبّرت عن تفاؤلها بالإمكانيات الفريدة التي يمكن أن تتحقق لقطر من خلال تبني الذكاء الاصطناعي على كافة المستويات من مؤسسات وشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة في مختلف القطاعات وكذلك الأفراد من مطورين ورواد أعمال ومبتكرين ومستخدمين. وقالت: "يسرّنا التعاون مع لجنة الذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يأتي ضمن التزامنا بتوفير أحدث التكنولوجيا لدعم جهود التنويع الاقتصادي ودفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030."

وأضافت خلف "نعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خارطة طريق للاستفادة القصوى من قدرات وتقنيات الذكاء الآلي وخدمات Azure OpenAI بما فيها توفير الوصول إلى هذه التقنيات وبناء القدرات الرقمية اللازمة للقوى العاملة المحلية بهدف ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي من قطر إلى العالم". وتقدّمت خلف بالشكر للشركاء الداعمين لحدث "الذكاء الاصطناعي مع مايكروسوفت – من الخيال إلى الواقع" وخصّت بالذكر شركة المناعي و شركة بي دبليو سي وشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر وشركة آي سي تي وشركة فودافون وكافة الشركات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث.

وخلال الحدث، تمّ عرض أمثلة لعدد من الإنجازات الطموحة للمؤسسات القطرية في مختلف القطاعات والتي بدأت بالفعل في تكريس حلول Azure OpenAI لابتكار خدمات متطورة تعمل على رفع مستوى تنافسيتها وتعزيز مكانة قطر كمركز للابتكار. ومن هذه الإنجازات في القطاع العام، مبادرة مؤسسة قطر التي كرّست هذه التقنيات لتصميم وبناء "بوتينة"، روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي لخدمة مستخدمي موقع المؤسسة. وفي السياق نفسه، استخدم متحف قطر الوطني حلول مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي لتوفير المتحف الافتراضي NMoQ Explorer لتقديم تجربة تفاعلية عبر الإنترنت تسمح باستعراض مجموعته المتنوعة من المقتنيات التراثية الغنية والقطع الأثرية النفيسة. وفي قطاع الطاقة، تعتمد كهرماء على حلول الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت لتطوير عملياتها وتحسين خدماتها ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الموثوقية بهدف تقديم تجربة متميزة للمشتركين عبر نقاط الاتصال المختلفة. وفي قطاع البحوث والرعاية الصحية، تستخدم سدرة للطب قدرات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول للتحديات البحثية حيث تعمل على توسيع نطاق قدراتها البحثية في مجال علم الجينوم لتلبية الطلبات المحلية والعالمية المتزايدة. وفي قطاع الإعلام، تكرّس شبكة الجزيرة قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية إنتاج المحتوى بما في ذلك التلخيص والترجمة واختيار الموضوعات واستخراج المحتوى وغيرها. كما ألقى الحدث الضوء على الشركات الناشئة القطرية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول وخدمات متميزة ومن هذه الابتكارات: دروبي و سكيب كاش و منصة وقته و حارس وآفي وفيكتاي.

وتسعى مايكروسوفت اليوم إلى تمكين ابتكارات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية والشركات حول العالم وحثهم على إيجاد طرق مبتكرة لتحقيق قيمة مضافة لأعمالها، حيث تستخدم اليوم أكثر من 85% من شركات Fortune 100 حلول Azure للذكاء الاصطناعي. وكذلك في قطر تستفيد المؤسسات الحكومية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال من قدرات Azure OpenAI لتعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الأمان وخفض التكاليف ودفع عجلة الابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت قد قامت في وقت سابق من هذه السنة بتوثيق شراكتها مع OpenAI، لتمكين المطورين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية من الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مع خدمات Azure OpenAI على منصة Azure السحابية الآمنة والمرنة لتطوير تطبيقاتهم وتشغيلها. وقامت نخبة من الخبراء بتقديم عروض توضيحية للإمكانات الفريدة التي يوفرها هذا التعاون وأمثلة واقعية حول كيفية تكريس هذه التقنيات لتعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الأمان وخفض التكاليف وتحقيق المزيد من النجاح.



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- انتهى -

نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.