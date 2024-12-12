أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مدن"، المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية النابضة بالحياة والمستدامة، ومجموعة "إمستيل"، أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة استراتيجية تجسد رؤية "مدن" الطموحة في أن تصبح أول مطور عقاري في دولة الإمارات يعتمد على الحديد المستدام.

ويؤكد هذا التعاون على الدور المحوري الذي تضطلع به "إمستيل" و"مدن" في دفع قطاع البناء والتشييد نحو مستقبل أكثر استدامة وخالٍ من الكربون.وانسجامًا مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تهدف الشراكة إلى تسريع إزالة الكربون ضمن سلسلة القيم في قطاع البناء في الدولة والمنطقة، وذلك من خلال إنتاج الحديد المستدام باستخدام الهيدروجين المتجدد المعتمد. ويُرسي هذا الحديد المستدام، الذي ينتجه مشروع الهيدروجين الأخضر المبتكر بالتعاون بين مجموعة "إمستيل" و"مصدر"، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – معايير جديدة للممارسات البناء المستدامة والمسؤولة.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية:"سعداء بتعاوننا البناء مع مجموعة "إمستيل" في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تجسد التزامنا بتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري، والارتقاء بمكانة "مدن" كشركة رائدة في اعتماد مواد البناء المستدامة والخالية من الكربون، وذلك ومن خلال استخدام الحديد المستدام في مختلف مشاريعها، في خطوة تهدف إلى الحد من بصمتها الكربونية والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات. ويأتي هذا التعاون ليؤكد حرصنا على تطوير مجتمعات مستدامة ونابضة بالحياة، تتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050."

وبدوره، قال المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات" التابعة لمجموعة "إمستيل:"من خلال إطلاق مشروعنا التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر مؤخراً بالشراكة مع "مصدر"، نواصل تعزيز استخدامنا للطاقة النظيفة ووضع أسس اعتماد الهيدروجين النظيف في المستقبل لإنتاج الحديد المستدام على نطاق واسع. وباعتبارنا أول شركة لصناعة الحديد على مستوى العالم تنجح في التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم الهيدروجين الأخضر لإنتاج الحديد المستدام، نرى أن شراكتنا مع "مدن" ستؤدي دوراً حيوياً في دعم جهودنا لإزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد على نطاق واسع. ونحن ملتزمون بمواصلة استكشاف الإمكانات الواعدة لمثل هذه الشراكات الرائدة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة."

وتشجع الأهداف الخضراء على مستوى دولة الإمارات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومع تحديد أهداف واضحة في هذا السياق، شهد قطاع العقارات في دولة الإمارات زيادة في التركيز على المباني المستدامة، امتثالاً لتشريعات البناء الأخضر المعتمدة حالياً مثل نظام التقييم "استدامة" بدرجات اللؤلؤ في أبوظبي. كما يتم حالياً التأكيد على ضرورة استخدام مواد البناء المستدامة، بما في ذلك الحديد، من خلال مبادرات مختلفة مثل برنامج الشهادات الخضراء للمباني التجارية الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية في يوليو 2024.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي تساهم القابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) كأغلبية مساهمين. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. وتعمل المجموعة على تحقيق رؤية دولة الإمارات في إنشاء قاعدة صناعية محلية قوية، تصدر الابتكار والمنتجات الاستثنائية إلى جميع دول العالم. وتعتز إمستيل بدورها الاستراتيجي ضمن منظومة الأعمال الأوسع في دولة الإمارات، وبإسهاماتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الصناعية وأهداف التنويع الاقتصادي.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل، وتضم محفظة أعمالها الغنية مجموعة واسعة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات رئيسية، والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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