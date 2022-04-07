بهدف تمكين الصم وضعاف السمع من التواصل بلغة الإشارة مع مقدمي الخدمات في المولات الأربعة عبر المحادثات المرئية مع المترجمين طوال أيام الأسبوع

الإمارات العربية المتحدة- دبي: أطلقت اليوم ميرج الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في الحلول التكنولوجية المبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع شركة "ماجد الفطيم" مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة مجاناً لمدة شهر لتواصل الصم وضعاف السمع مع المجتمع. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حملة "مولات صديقة للغة الإشارة" التي أطلقتها شركة ماجد الفطيم في "مول مصر" و "سيتي سنتر ألماظة" و "سيتي سنتر الاسكندرية " و"سيتي سنتر المعادي"، وتوفر "ميرج" في هذه المولات للمتسوقين من ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق ترجمة فورية عبر منصة "ميرج المترجم الفوري للغة الإِشارة، والتي تتيح المحادثات المرئية المدعمة بتقنيات متطورة مع نخبة من أفضل المترجمين المعتمدين في المنطقة طوال أيام الأسبوع عبر كافة أنواع الأجهزة الذكية.

وأعرب رامي القدومي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميرج" التكنولوجية، عن فخره بإطلاق خدمة ميرج للترجمة الفورية للغة الإشارة في هذه المولات لدعم احتياجات هذه الفئة في المجتمع، مؤكداً على أن تعزيز قدرات الصم وضعاف السمع على التواصل مع أفراد المجتمع بلغة الإشارة يمثل أولوية هامة في استراتيجية الشركة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات هذه الفئة في مختلف القطاعات وتسهيل تواصل الأشخاص معهم بلغة الإشارة". وأضاف: "يسعدنا التعاون المثمر مع شركة ماجد الفطيم في إطلاق هذه الحملة الرامية إلى زيادة دمج هذه الفئة الهامة في المجتمع، وتسخير الحلول التكنولوجية المتطورة لتسهيل الخدمات المقدمة لهم بما يتوافق مع احتياجاتهم ".

وأوضح رامي القدومي: "توفر خدمة الترجمة الفورية عبر منصة ميرج للمتسوقين في مراكز التسوق الأربعة التواصل بلغة الإشارة مع مقدمي الخدمات في المراكز، وخلال هذه الحملة يمكن للصم وضعاف السمع المتسوقين في هذه المراكز استخدام رمز الاستجابة السريعة المتوفر عند مراكز خدمة العملاء في هذه المولات للحصول 30 دقيقة مجانية بعد تنزيل منصة ميرج للترجمة الفورية للغة الإشارة بالإضافة إلى خصم 60% عند شحن الرصيد للترجمة الفورية على المنصة ، والتواصل المرئي مع مترجمين لغة الإشارة في مركز اتصال الشركة، لمساعدة المتسوقين ومقدمي الخدمات على التواصل بلغة الإشارة بشكل فعال لتلبية متطلئاتهم".

ومن جانبه، قال هاني المسيري، العضو المنتدب لمراكز تسوق ماجد الفطيم العقارية في المنطقة الغربية: "نلتزم في شركة ماجد الفطيم بإيجاد طرق مبتكرة لدعم المجتمع الذي نعمل فيه وتوفير فرص وتجارب متساوية للجميع. من خلال الشراكة مع شركة "ميرج" التكنولوجية، نستمر في جميع مراكزنا للتسوق في تقديم خدمات

توفر بيئة مجتمعية شاملة، وذلك تطبيقا لرؤيتنا في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. نأمل أن نستمر في تقديم هذه الخدمات والتجارب الفريدة من نوعها لجميع زوارنا."

هذا، وقد أطلقت شركة "ميرج" في شهر نوفمبر الماضي المنصة الذكية "ميرج المترجم الفوري للغة الإشارة"، والتي تم تطويرها باعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية المبتكرة التي تضمن للصم وضعاف السمع التواصل الفعال مع المؤسسات والأشخاص في المجتمع، ويمكن للمستخدمين تنزيلها من منصتي «أبل ستور» و«أندرويد بلاي ستور» واستخدامها عبر جميع أنواع الأجهزة آي أو إس - IOS ، أندرويد – Android، ويب- Web ، وذلك لتلبية احتياجاتهم في المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية وغيرها من خلال مكالمة مرئية مع المترجمين عبر المنصة، حيث يقوم المترجم المعتمد بالتخاطب مع الأصم بلغة الاشارة وترجمة المحادثة صوتياً للطرف الأخر.

وبجانب الترجمة الفورية للغة الإشارة، تشمل خصائص منصة "ميرج المترجم الفوري للغة الإشارة" العديد من الخدمات المتكاملة منها خدمة الخط الساخن الأولى من نوعها عبر المكالمات المرئية والصوتية للأعمال في كافة القطاعات، والتي تمكن المستخدم من الصم وضعاف السمع من إجراء اتصال مرئي مع خدمة العملاء للأعمال، خدمة الترجمة المباشرة للغة الإشارة في الفعاليات المتنوعة، خاصية التواصل الاجتماعي والتي تمكّن المستخدمين من الصم وضعاف السمع التواصل باستمرار مع عائلاتهم وأصدقائهم والأشخاص في المجتمع، المكالمات المرئية لتمكين المستخدمين من الصم من إجراء مكالمة مرئية للتواصل بلغة الإشارة مع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الصفحة الشخصية التي توفر للمستخدم إمكانية إضافة معلوماته الرئيسية في حسابه بالمنصة واستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لدعوة الاصدقاء للتواصل، وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

جدير بالذكر، أن مول مصر وسيتي سنتر ألماظة وسيتي سنتر الاسكندرية وسيتي سنتر المعادي يوفران مجموعة من الخدمات الفريدة في شرق وغرب القاهرة والأسكندية، بما في ذلك ڤوكس سينما وماجيك بلانيت ومطاعم ومقاهي متنوعة وسكي مصر.

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