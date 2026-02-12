القاهرة، مصر: ماستركارد، بصفتها راعي لبطولة دوري أبطال أوروبا لسنوات متتالية، تتعاون مع البنك الأهلي المصري، في لحظة تاريخية يبرزها وجود كأس دوري أبطال أوروبا المميز في مصر - مما يوفر لمشجعي كرة القدم المصريين فرصة لا تقدر بثمن لمشاهدة واحد من أكثر الرموز الرياضية شهرة في العالم عن قرب.

ويؤكد هذا الحدث الفريد على القيمة الحصرية لبطاقة ماستركارد UEFA Champions League، التي يصدرها البنك الأهلي المصري، حيث تجمع البطاقة بين شغف مشاهدة كرة القدم العالمية وتيسير المدفوعات الرقمية اليومية للعملاء.

وقد تم إطلاق بطاقة الائتمان التي تحمل العلامة التجارية المشتركة لدوري أبطال أوروبا و ماستركارد في عام 2024، وهي البطاقة الأولى من نوعها في مصر المتاحة للشباب اعتبارًا من سن 18 عامًا، مما يعزز التزام ماستركارد بإشباع شغف الأفراد وتزويدهم بتجارب لا تُنسى، حيث يتمتع حاملو البطاقات بخصومات حصرية وجوائز غير محدودة مع منحهم الفرصة لتجربة فريدة تتضمن أجواء تشجيع استثنائية تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية. وتشمل هذه المزايا إتاحة الفرصة لاثنين فائزين، يرافق كل منهما ضيف واحد، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست، بالإضافة إلى اختيار خمسة فائزين، يرافق كل منهم ضيف، لحضور مباريات الدوري، إلى جانب مجموعة كبيرة من الجوائز الحصرية الأخرى المتاحة طوال فترة الحملة.

علق محمد عاصم، المدير الإقليمي لمصر والعراق ولبنان لدى ماستركارد قائلاً:

"تحتل كرة القدم مكانة فريدة في قلوب الشعوب في جميع أنحاء العالم وخاصة في مصر، وتُمكننا الشراكة طويلة الأمد بين ماستركارد ودوري أبطال أوروبا من إحياء هذا الشغف المشترك عبر الابتكار. ومن خلال تعاوننا مع البنك الأهلي المصري، فإننا نقدم تجارب تتجاوز نطاق المدفوعات اليومية؛ مما يوفر راحة أكبر وتجربة مشاهدة ممتعة لدوري كرة القدم الأكثر عراقة في العالم لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء البلاد."

وصرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي المصري يسعى لخلق تجارب مصرفية تتخطى مجرد تقديم عروض مالية تقليدية، حيث يتيح التعاون بين البنك الأهلي المصري وماستركارد استفادة العملاء من لحظات مميزة، مما يعمل على تحويل الإنفاق اليومي إلى تجارب ثمينة ومفيدة باعتبارها أول بطاقة ائتمان تحمل العلامة التجارية المشتركة لدوري أبطال أوروبا في مصر، كما تعزز هذه العروض ريادة المؤسستين في الابتكار والشمول المالي، مع فتح آفاقًا جديدة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد للاندماج في اللعبة التي يعشقونها."

لأكثر من 30 عامًا، كانت ماستركارد تفخر بدعم بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من خلال خلق لحظات لا تُنسي وتجارب حصرية للمشجعين وحاملي البطاقات في جميع أنحاء العالم. باعتبارها المرحلة النهائية لأندية كرة القدم الأوروبية، تجسد البطولة التميز والشغف – وهي القيم التي قامت ماستركارد بإحيائها في مصر وخارجها، من خلال المبادرات المستندة على الإبداع والتعاون المثمر والمجد الثقافي.

نبذة عن ماستركارد:

تسهم ماستركارد في تنشيط الاقتصادات وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. وبالتعاون مع عملائنا، نعمل على بناء اقتصاد مرن يتيح فرصة الازدهار للجميع. ونحن نوفر مجموعة واسعة من خيارات المدفوعات الرقمية، مما يجعل المعاملات آمنة وميسرة وذكية ومتاحة للجميع. وتتكامل التكنولوجيا الخاصة بنا وابتكاراتنا وشراكاتنا وشبكاتنا بهدف تقديم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات التي تساعد الأفراد والشركات والحكومات على الاستفادة من إمكاناتهم على الوجه الأكمل.

نبذة عن البنك الأهلي المصري:

تأسس في يونيو 1898، وهو أول وأكبر بنك تجاري في مصر، ويمتلك شبكة كبيرة وواسعة من الفروع ومكاتب التمثيل الدولية، تصل إلى 701 فرع ووحدة مصرفية تغطي كافة انحاء البلاد، كما يمتلك أكبر شبكة ATM تعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع. كما إن للبنك الأهلي المصري تواجد دولي فعال في معظم قارات العالم، حيث يتواجد فرع له في لندن، وشركات تابعة في الخرطوم، بالإضافة الى فروع في نيويورك، وشنغهاي، وجوبا ومكاتب تمثيل في جوهانسبرج، اديس ابابا، دبي.

وتحقيقاً لخطط التحول الرقمي، ونشر الثقافة الرقمية، وتطبيقاً لخطط الشمول المالي، تستهدف استراتيجية البنك تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء الحاليين والمرتقبين بشكل الكتروني بالكامل من خلال قنوات بديلة تطبق مفهوم الخدمة الذاتية المبتكرة، لتواكب التطور التكنولوجي السريع، وتعزز من ثقة العملاء بالبنك وليستمر في حفاظه على ريادته في القطاع المصرفي وتدعيم دوره الاقتصادي في دفع عجلة التنمية.

