الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لايف ستايل، الشركة الرائدة في مجال نمط الحياة ضمن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الافتتاح الكبير لمتجر بولترونا فراو، علامة الأثاث الإيطالية العريقة والتي تأسست قبل 112 عاماً، في مول الإمارات. وتشكل الوجهة الجديدة للعلامة ثاني متاجرها في دبي وأول متجر لها ضمن مول في العالم.

وبعد الافتتاح الناجح لصالة العرض بتصميمها الجديد في جميرا، تنضم علامة بولترونا فراو إلى مجموعة من الأسماء الراقية في إحدى أفخم وجهات التسوق في دولة الإمارات،

حققت بولترونا فراو، منذ تعاونها مع ماجد الفطيم لايف ستايل في شهر ينابر 2023، نمواً يقدر بنحو 30% في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع توقعات إيجابية في مضاعفة إيرادات العام الجاري. ويعزى ذلك النمو إلى نجاح العلامة المحلية في التعاون مع مصممين مميزين وعقد الشراكات الاستراتيجية، إضافةً إلى تحسين عملياتها التشغيلية التي من أهمها تخفيض الوقت اللازم من ثلاثة أشهر إلى عدة أيام لتلبية طلبات الجملة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لايف ستايل:

"لا يقتصر هدفنا من افتتاح أول متجر على الإطلاق من علامة بولترونا فراو ضمن مول على توسيع عروضنا، حيث نسعى من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز تجربة الحياة والتسوق الفاخرة لعملائنا. وينسجم مول الإمارات تماماً مع فلسفة بولترونا فراو في توفير مزيج مميز من الفخامة والرقي، بما يتناسب مع الأذواق الرفيعة لعملاء الوجهة. ونحرص من خلال هذه الخطوة على توفير وجهة غامرة لمحبي تصاميم الأثاث الفاخرة. ويمثل المتجر الجديد فرصةً تتيح للزوار استكشاف جوهر التصميمات الإيطالية والمهارة الحِرفية، واحتفالاً بالرقي والراحة التي تميّز إرث بولترونا فراو العريق".

ويتألق متجر العلامة الجديد في مول الإمارات، بمساحته البالغة 500 متر مربع، بتصميم من أمدل سيركل لبولترونا فراو، حيث تتضمن الوجهة غرفاً مختلفة ومسار عرض يتيح للعملاء استكشاف القطع المعروضة والمواد المُستخدمة. ويتضمن تصميم المتجر عناصر متكررة تشكل خلفيةً محايدة لمساحات إبداعية ومتعددة الاستخدامات، حيث يبرز الخشب بوضوح في الأرضيات والأسقف، ما يُعيد إلى الأذهان تصاميم الأسقف الإيطالية التقليدية.

وتشجع هذه البيئة المرنة على التفاعل، وتشكل مصدر إلهام بتأثير مستمد من قطاع الفنادق ومجال تجزئة الملابس والمساحات الصناعية.

ويستعرض المتجر تشكيلة مختارة من أشهر مجموعات العلامة، بما فيها Beautilities من عام 2023، والتي تقدم اكسسوارات رفاهية للاستخدامات اليومية ومخصصة للحيوانات الأليفة والألعاب واللياقة، مما يعزز التزام العلامة بالحياة الشاملة. ويوفر المتجر أيضاً طاولة Infinitamente، التحفة الفنية المنحوتة ومحدودة الإصدار من إبداع روبرتو لازيروني، حيث تشكل دليلاً على الاستكشاف الفني المستمر للرخام، وتتميز بلمسات معقّدة وحضور فريد.

وبهذا الصدد، قال نيكولا كوروبولس، الرئيس التنفيذي لعلامة بولترونا فراو:

"يشكل المتجر الجديد إنجازاً جديداً لعلامة بولترونا فراو في ضوء توسيع شراكتها مع ماجد الفطيم لايف ستايل وتوفير تصميماتها الفنية عالية الجودة إلى شريحة أوسع من العملاء. ويأتي اختيار دبي لاستضافة أول متاجر العلامة ضمن مول دليلاً على التطابق المثالي بين التفضيلات الراقية للعملاء في المنطقة والألق الذي لا يخبو لقطع الأثاث الفاخرة من بولترونا فراو".

وانضم المهندس المعماري والمصمم الشهير روبرتو بالومبا، والذي يُعرف بإسهاماته في إرث العلامة، إلى عدد من موظفي طاقم الإدارة في ماجد الفطيم لايف ستايل وبولترونا فراو خلال فعالية افتتاح المتجر في 1 فبراير. وشغلت القطع التي تحمل توقيع بالومبا مركز الاهتمام خلال افتتاح المتجر، حيث أتاحت لمحة عن الدمج المثالي بين النواحي الفنية والعملية، وجسدت أرقى مفردات الأناقة والابتكار التي تشتهر بها بولترونا فراو. وتتضمن إبداعات بالومبا أريكة هابي جاك بتصميمها الناعم والدائري والدافئ، بالإضافة إلى أحدث تصميماته الخاصة بالعلامة، أريكة ليت إت بي، المستوحاة من أغنية فرقة البيتلز الشهيرة، وأريكتا جيت باك وكوم توجيذر المعروضتان حالياً في المتجر.

وافتتح المتجر أبوابه في قبة الموضة في الطابق الثاني من مول الإمارات في دبي.

عن ماجد الفطيم

تأسست شركة ماجد الفطيم عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتحفل قصة نجاح ماجد الفطيم بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وبدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقًا حول العالم ويعمل بها أكثر من 41 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير ماجد الفطيم اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقًا وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة ماجد الفطيم، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عمان"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقًا على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدير ماجد الفطيم أكثر من 400 متجرًا، ويشمل ذلك كارفور سيتي+، أول متجر خال من صناديق الدفع في المنطقة، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير ماجد الفطيم أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. كما وتعد ماجد الفطيم هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عددًا من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل ماجد الفطيم شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

عن بولترونا فراو

بولترونا فراو هي العلامة الرائدة في عالم الأثاث الإيطالي منذ عام 1912، وتعكس أرقى مفردات الكفاءة الفنية والحرفية الدقيقة من خلال استخدام أفضل جودة في المواد الأولية، بما فيها جلود بيلي فراو، ما يجعل منها الوجهة الأولى للأثاث المنزلي والمكتبي الفاخر. أنتجت العلامة قطعاً كلاسيكية رائعة تجسد أناقة فريدة، بدءاً من تشيستر وفانيتي فير التي صممها مؤسس العلامة رينزو فراو، ووصولاً إلى ديزا من إبداع جيو بونتي، ومشروع تيتانيو، من إبداع بييرلويجي تشيري والذي ضمن حصول العلامة على أول جوائز كومباسو دي أورو في مسيرتها. وتتضمن مجموعات العلامة اليوم قطعاً شهيرة من إبداع جان ماري ماسو، ولودوفيكا وروبرتو بالومبا، وروبرتو لازيروني، وجام فراتيزي، ونيري آند هو. تحتضن العلامة مزيجاً مذهلاً يدمج التقاليد والابتكار في قسمَي الأعمال إنتيريرز إن موشن وكوستم إنتيريرز.

كما ويتخصص قسم إنتيريرز إن موشن بتطوير تصاميم داخلية حصرية للسيارات الفاخرة واليخوت والقطارات والطائرات، حيث تعاون مع عدد من أشهر العلامات الفاخرة، بما فيها فيراري وبورشه ودوكاتي ومكلارين وفيريتي لليخوت وبيرشينج وريفا والخطوط الجوية السنغافورية وغيرها الكثير. فيما يعمل قسم كوستم إنتيريرز على تطوير حلول مقاعد وتصاميم داخلية خاصة بالقاعات والمسارح والمطارات والمساحات العامة والمكاتب والمتاجر وصالات العرض والفنادق، ويتعاون مع العديد من أشهر المهندسين المعماريين والمصممين العالميين. تعاونت أيضاً العلامة مع العديد من أشهر الأسماء في الهندسة المعمارية لدعمهم في مشروعات عالمية، ومن بينهم رينزو بيانون، وفوستر اند بارتنرز، وفرانك جيري، وجان نوفيل، واستوديو زها حديد، وديفيد تشيبرفيلد. وتشغّل العلامة عملياتها انطلاقاً من تولنتينو في قلب إقليم ماركي في إيطاليا، حيث حرصت على نقل خبراتها عبر الأجيال وحصلت على العديد من الشهادات للاستدامة البيئية ومراعاة السياسات التي تحمي صحة الموظفين وسلامتهم.

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