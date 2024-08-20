الدخيل: زيادة رضا عملائنا تشجعنا على مواصلة إضافة المزيد من الخدمات والتحسينات على البرنامج

إصدار وإرسال بطاقات هدايا مسبقة الدفع وتحويل إلكتروني لتوزيعات الأرباح

دفع آمن 3D لبطاقات السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع

يواصل بنك الكويت الوطني تحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ليضيف في كل مرة مجموعة من الخدمات الجديدة وتحسينات على غيرها من الخدمات المتوفرة، بما يضمن لعملائه تجربة رقمية ثرية تمكّنهم من إدارة حساباتهم وإجراءات معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان، في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة لزيارة الفروع.

وانطلاقاً من حرصه الدائم على تقديم خدمات ومنتجات تُواكب اتجاهات السوق، وتلبي رغبات العملاء ومقترحاتهم، أطلق البنك باقة جديدة من الخدمات والتحسينات على البرنامج، توفر طريقة آمنة لإجراء المدفوعات، والتي تشمل ما يلي:

بطاقات الهدايا مسبقة الدفع

يتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لعملاء البنك إصدار بطاقات هدايا رقمية مسبقة الدفع، حيث يمكن للمستخدم إصدار البطاقة الافتراضية وتعبئتها عبر البرنامج بطريقة سهلة وسريعة، ليهديها لمن يرغب من العائلة أو الأصدقاء في مختلف المناسبات، وبالتالي يمكن للمستفيد من البطاقة إضافتها إلى محفظته الإلكترونية واستخدامها فوراً في مشترياته داخل الكويت أو خارجها، أو عبر الإنترنت.

الدفع الآمن داخل البرنامج

تعد خدمة الدفع الآمن 3D طريقة موثوقة توفر طبقة إضافية من الأمان لحماية العملاء من الاحتيال عند إجراء معاملاتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية، وقد باتت هذه الخدمة متوفرة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لبطاقات السحب الآلي والبطاقات مسبقة الدفع، بما يوفر تجربة مدفوعات رقمية آمنة للعملاء عند استخدام بطاقاتهم في إجراء معاملاتهم من خلال البرنامج.

التسجيل الإلكتروني لتوزيعات الأرباح

بات بإمكان عملاء البنك، ومن خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، التسجيل في خدمة التحويل الإلكتروني للأرباح، والتي تسمح بإيداع مبالغ التوزيعات النقدية للأرباح في حسابات المساهمين المسجلين في هذه الخدمة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

ويسعى بنك الكويت الوطني من خلال إتاحة التسجيل في خدمة التحويل الإلكتروني للأرباح عبر البرنامج إلى تسهيل العملية على عملائه وتشجيعهم على استخدام أحد حساباتهم في بنك الكويت الوطني للاشتراك في خدمة توزيعات الأرباح، لا سيما أنه يُسمح للعميل الاشتراك في هذه الخدمة عبر الشركة الكويتية للمقاصة من خلال حساب مصرفي واحد فقط.

تسجيل الدخول التلقائي

يمكن للعملاء تسجيل الدخول إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بكل سرعة وسهولة بعد تفعيل بصمة الوجه على جهازهم الذكي. فبمجرد تفعيل البصمة على الجهاز، لن يحتاج المستخدم إلى كتابة كلمة السر الخاصة به أو الضغط على زر بصمة الوجه. ما عليك سوى فتح البرنامج وسيتيح لك تسجيل الدخول تلقائيًا.

ربط الحسابات

أصبح ربط حسابات الأبناء القصر بالملف الشخصي للعميل أكثر سهولة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث يمكن إدارة الحسابات الخاصة بالأبناء بكل سهولة بالإضافة إلى إنشاء تحويلات دائماً بعد الربط مباشرة.

الاطلاع على كل جديد

يمكن لمستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الآن التعرف على آخر الخدمات والمنتجات المتوفرة عبر البرنامج ومميزاتها بشكل تفصيلي إضافة إلى كيفية استخدامها والاستفادة منها، الأمر الذي يتيح لهم الاطلاع كل ما يريدون معرفته عن المنتجات الجديدة قبل التقدم بطلب للحصول عليها وعن الخدمات قبل استخدامها.

IBAN+

ضمن التحسينات الجديدة على الخدمات المتوفرة من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، أصبح بإمكان مستخدم البرنامج إجراء تحويلاته المالية بشكل أسرع، حيث إنه بمجرد كتابة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالعميل المُراد التحويل له، سيظهر له على الشاشة اسم العميل، الأمر الذي يسهّل ويسرّع من عملية التحويل.

مكافآت حصرية لحاملي بطاقة UEFA CHAMPIONS LEAGUE PLATINUM MASTERCARD مسبقة الدفع من الوطني المجددة

تعد البطاقة المحدّثة والمتاحة لجميع أفراد الأسرة بدءاً من سن 7 سنوات فقط، أول بطاقة استرداد نقدي مسبقة الدفع من نوعها في الكويت حيث يمكن لكل من أولياء الأمور وأبنائهم الحصول عليها والاستفادة من مميزاتها. ويحصل حامل البطاقة على 3 نقاط جول الوطني مقابل كل 1 دينار كويتي ينفقه محلياً أو دولياً، إضافة إلى 3 نقاط أيضاً مقابل كل 1 دينار كويتي يتم تعبئته في البطاقة، كما تتيح له استبدال النقاط التي اكتسبها عبر الاسترداد النقدي مباشرة إلى البطاقة، أو بالحصول على قسائم إلكترونية أو بطاقات هدايا قابلة للاستخدام لدى أكثر من 185 متجراً محلياً وعالمياً في جميع فئات التسوق المتعلقة بشريحة الشباب وصغار السن ، مثل Playstation و Xboxوغيرها.

أول تطبيق مصرفي في الخليج يحصل على شهادة الأمانMASA على Google Play

حصلت خدمة الوطني عبر الموبايل على شهادة الأمان MASA على Google Play والتي تؤكد أمان وسلامة برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل. ويلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير الخدمات المالية الرقمية الأكثر أماناً وأماناً ويسعى جاهداً للحفاظ على أفضل معايير الأمان الرقمي في فئتها.

تحسينات أخرى

بالإضافة إلى هذه الخدمات التي تم إطلاقها ضمن هذا التحديث، فإن هناك أيضاً تحسينات تمت إضافتها على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لتسهيل إجراء العملاء للمعاملات المصرفية على البرنامج، منها تحسينات على خدمة التحويلات المصرفية حيث يمكن للعميل إجراء التحويل بين حساباته بالعملات الأجنبية مع الاطلاع على سعر صرف العملة، وتحسينات في إرسال واستلام الأموال محلياً باستخدام رقم الهاتف النقال مع خدمة ومض، وإمكانية عرض البطاقة مسبقة الدفع على لوحة التحكم دون الضغط على عرض، وغيرها من التحسينات التي يجريها البنك من أجل توفير تجربة مريحة للعملاء أثناء إدارتهم لحساباتهم في أي وقت ومن أي مكان.

ويعد برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل هو الرفيق المثالي أثناء السفر، كونه تطبيقاً ذكياً يمكن من خلاله تنفيذ المعاملات بكل سرعة وسهولة، تم تصميمه ليحقق راحة البال للعملاء ويسمح لهم بإدارة حساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية المختلفة من منازلهم أو مكاتبهم أو حتى خلال وجودهم خارج الكويت. كما يمكن للمستخدمين إجراء مجموعة متنوعة من المعاملات المصرفية بمجرد لمسات ودون تكبد عناء الذهاب إلى الفرع أو حتى الاتصال بالخدمة الهاتفية، إذ يتيح لهم البرنامج إدارة بطاقاتهم واختيار البطاقات التي سيستخدمونها أثناء تواجدهم بالخارج، كما يمكنهم عبر البرنامج الإبلاغ في حال فقد البطاقة أو سرقتها، وحظر البطاقات مؤقتًا أو إلغاء حظرها على الفور، وإضافة البطاقات إلى محفظة الجهاز نفسه wallet، وتقديم طلب للحصول على منتجات بنك الكويت الوطني، وتسديد المدفوعات اللازمة، إضافة إلى التحدث مع موظفي مركز الاتصال من خلال أحد الأرقام المجانية، وغير ذلك الكثير.

تفوق رقمي

وتعليقاً على الخدمات الجديدة والتحسينات التي أجريت على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد الدخيل: "نحرص في بنك الكويت الوطني على تعزيز تفوقنا الرقمي عبر ما نقدمه من خدمات من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، الذي بات يعتمد عليه العملاء بشكل كبير في إتمام معاملاتهم المصرفية، لذلك نسعى دائماً إلى إضافة المزيد من الخدمات الجديدة والتحسينات إلى البرنامج لتقديم تجربة مصرفية رقمية رائدة، لا تلبي احتياجات عملائنا فقط، بل تفوق توقعاتهم".

وأضاف الدخيل: "مع كل باقة جديدة من الخدمات نضيفها إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، نلحظ نمواً في العمليات المصرفية التي تتم من خلاله، ما يعكس زيادة في رضا العملاء عن مستوى الخدمة، وهو الأمر الذي يشجعنا على الاستمرار بإضافة المزيد من الخدمات المميزة والتحسينات على البرنامج، استجابة لاتجاهات السوق من جهة، وتلبية لرغبات العملاء من جهة أخرى، وبما يضمن تزويدهم بأكثر الخدمات المصرفية تطوراً".

ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة أموالهم بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، وكذلك الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، فضلاً عن تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت وتحديث البيانات الشخصية وغيرها من الخدمات.

ويمكن للعملاء بسهولة تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوفر حالياً على متجر آبل Apple Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.

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