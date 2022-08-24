الخدمة تتيح للمهاجرين تأمين تأشيرات إقامة بتكاليف استثمار مخفضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت باسبورت ليجاسي عن خدمتها الجديدة لتأسيس الشركات في الإمارات، والتي تسهل عملية استصدار تأشيرات الإقامة للمستثمرين، انطلاقاً من ضرورة حيازتهم لتأشيرة سارية للإقامة في أراضي الدولة.وتتيح الخدمة تأسيس الشركات بتكلفة استثمار أقل من المعايير العالمية، لتتيح للمستثمرين الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا التي تقدمها الدولة. ويبلغ عدد المغتربين في الإمارات العربية المتحدة 8.92 مليون شخص ويشكلون نسبة 88.52% من سكان الدولة، حيث ينتقل معظمهم إلى الإمارات بحثاً عن عمل وإقامة دائمة، وخاصةً مع نمو جاذبية الإمارات بعد تعاملها مع أزمة كوفيد-19.

وتبدأ تكاليف برامج الإقامة عن طريق الاستثمار والجنسية عن طريق الاستثمار عادةً من 100 ألف دولار أمريكي والتي يمكن أن تكون تكلفة كبيرة للعديد من المستثمرين، حيث يمكن للأفراد الراغبين بالانتقال إلى الإمارات ولا تتوفر لديهم هذه السيولة، استخدام خدمة باسبورت ليجاسي الجديدة كخيار أكثر سهولة للهجرة. وابتداءً من 50،000 درهم إماراتي، تسهل الشركة للمستثمرين عملية تأسيس شركاتهم في الإمارات، والتي يمكن تأسيسها من خلال ثلاث أنواع من الشركات: شركة داخلية أو شركة خارجية أو شركة منطقة حرة. ويستطيع المستثمرون الذين قاموا بتأسيس شركة داخلية أو شركة منطقة حرة الاستفادة من مزايا إضافية مثل الحاجة إلى زيارة الإمارات مرة واحدة فقط كل ستة أشهر للمحافظة على التأشيرة إلى جانب إمكانية إصدار تأشيرات للموظفين والمشاركة في نمو الاقتصاد الإماراتي.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة بسهولة إلا أن المعايير المحددة ستختلف من مستثمر إلى آخر، حيث تستند هذه المعايير إلى عدة عوامل مثل جنسية العميل ونوع الشركة التي يرغب بتأسيسها ومتطلبات السلطة المسؤولة عن المناطق المعنية. ويستغرق إصدار الترخيص، بمجرد تقديم المستثمر للوثائق اللازمة، فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، كما يتطلب إصدار بطاقة المنشأة بين خمسة وسبعة أيام، في حين يحتاج إصدار التأشيرة وتصريح الدخول بين يومين وسبعة أيام. وتتطلب العملية خطوةً إضافية في الإمارات الشمالية، حيث يحتمل إيجاد استثمارات بتكاليف أقل، بعد استلام المستثمر لبطاقة المنشأة، حيث تستغرق عملية التسجيل في القنوات الذكية لدائرة الإقامة والجنسية من يوم إلى ثلاثة أيام إضافية. وسيحتاج العميل إلى يوم لإجراء الفحوصات الطبية ويوم إلى يومين للحصول على الهوية الإماراتية، وفقاً لسلطة المنطقة، وثلاث إلى خمسة أيام لختم التأشيرة على جواز السفر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيفري هينسلر، المؤسس والشريك الإداري في شركة باسبورت ليجاسي في الإمارات: "يشهد العالم اليوم ارتفاعاً كبيراً في الأسعار أكثر من أي وقت مضى، وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتوفير مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار للأفراد من جميع فئات الدخل ليتمكنوا من الانطلاق في مسيرتهم نحو النجاح المستقبلي. وقمنا بالتوسع في هذا المجال لتوفير بدائل بتكاليف معقولة للأشخاص الذين لا يمتلكون التمويل الكافي لدفع تكاليف برامج الهجرة عن طريق الاستثمار السائدة عالمياً. وتسهل خدمتنا الجديدة، لتأسيس الشركات في الإمارات، الفرص للمناطق المهمة التي تقدم حوافز مميزة، مثل منطقة دبي الحرة المرموقة والتي تتميز بأسعارها المعقولة، وخاصةً مع توفير هيئة المنطقة الحرة الدولية ومنطقة ميدان مجموعة متنوعة من الخيارات للمستثمرين المهتمين. ومن ناحية أخرى، يمكننا تسهيل فرص الاستثمار في الإمارات الشمالية للعملاء الذين يحتاجون إلى مناطق منخفضة التكاليف لأنشطتهم التجارية، كما سيتم التعامل مع كل عميل بشكل شخصي وبطريقة مخصصة بناء على حالتهم ومتطلباتهم، لنسهل لهم مسيرتهم لبناء أسس متينة لحياتهم في دولة الإمارات."

يقدر احتياطي الإمارات من النفط وصناديق الثروة السيادية بحوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي مما يتيح للدولة موارد تسمح لها بالتغلب على أكبر التحديات، مثل تقلبات السوق، بسهولة. وثبتت فعالية هذا الاحتياطي في فترات الاضطراب، وخاصة خلال الأزمة الصحية العالمية التي وقعت مؤخراً. كما توفر الدولة العديد من المزايا الهامة حالياً والتي تتضمن الموقع الجغرافي المناسب والسوق المتنوعة باستمرار والاتصال الوثيق بالبنية التحتية مع وجود أكثر من 90 شركة طيران و170 خط شحن إلى جانب المزايا الضريبية الفريدة وعدم وجود قيود على صرف العملات الأجنبية وقطاع عقارات مزدهر وغيرها الكثير مما يجعلها الوجهة الرائدة للشركات والمفضلة للمستثمرين. ونجحت باسبورت ليجاسي في تعزيز مكانتها من خلال تقديم خدمات الهجرة الرائدة وخدمة تأسيس الشركات الجديدة التي تدعم جهودها في هذا المجال، حيث تُعد إحدى الشركات الاستشارية القليلة في العالم المُرخصة حكومياً، والتي تقدم برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

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لمحة حول باسبورت ليجاسي:

تأسست باسبورت ليجاسي على يد جيفري هينسلر وهي شركة سويسرية متخصصة تحمل ما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة في قطاع الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي مع فروع في نيجيريا وباكستان ولبنان. وتحمل باسبورت ليجاسي لقب شركة متوسطة مُعتمدة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المهنية المخصصة للعملاء بما فيها الحصول على الجنسية وأماكن إقامة بديلة وشراء العقارات. وتتيح باسبورت ليجاسي إمكانية الدخول إلى أكثر من 150 دولة بفضل الخبرة المعرفية الواسعة لمستشاري الشركة الذين يوفرون للعملاء خدمة الاتصال والمراسلة على مدار الساعة.

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