الشركة السويسرية تطلق المكتب السادس لها دولياً بعد الإعلان عن ثاني مكتب لها في أبوجا بنيجيريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت باسبورت ليجاسي، الشركة السويسرية المتخصصة والتي تحمل خبرة تزيد عن 25 عاماً في قطاع الجنسية عن طريق الاستثمار، رسمياً عن افتتاح المكتب الأول لها في سنغافورة والسادس عالمياً في 3 أكتوبر 2022. وأقيم حفل الافتتاح في المكتب الواقع في شارع 20 كولير كواي بسنغافورة بحضور جيفري هينسلر، المؤسس والشريك الإداري في شركة باسبورت ليجاسي في دولة الإمارات. وجاء هذا التوسع العالمي للشركة بعد افتتاح مكتبها الثاني في نيجيريا الشهر الماضي، لينضم إلى محفظتها من المكاتب المتوزعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان ولاجوس وبيروت وأبوجا، إضافة إلى مقرها الرئيسي في دبي. وتم افتتاح أول مكتب للشركة في نيجيريا في لاجوس عام 2020، ليأتي بعده مكتبها في أبوجا. وتقدم الشركة، من خلال مكتبها في سنغافورة، الاستشارات والإرشادات للعملاء المقيمين في آسيا حول كيفية الحصول على جنسية أو إقامة بديلة في الدول التي تقدم برامج جذابة للإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار.

ويسهم التعداد السكاني في آسيا البالغ 3.6 مليار نسمة في ترسيخ مكانة القارة كمنطقة تحقق أعلى نمو اقتصادي. ولا تزال معظم الدول في هذه القارة دولاً نامية بأنظمة سياسية هشة، وأصبح السكان فيها أكثر وعياً بالمخاطر الناجمة عن التوترات السياسية، ومزايا حرية التنقل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم وغيرها. لذا يقدم مكتب باسبورت ليجاسي في سنغافورة المساعدة للراغبين بامتلاك عدة جنسيات أو إقامات من خلال تسهيل إيجاد بدائل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيفري هينسلر: "تُظهر عمليات التوسع الأخيرة التقدم الكبير الذي تحرزه شركتنا وقطاع الجنسية عن طريق الاستثمار. ويسعدنا العمل في الأسواق الجديدة لمساعدة المزيد من الأشخاص في الحصول على الجنسية أو الإقامة عن طريق الاستثمار. ونهدف في باسبورت ليجاسي إلى توفير حرية التنقل لمن يمتلك الوسائل والقدرات اللازمة للحصول على جواز سفر ثانٍ. وسنعمل من خلال مكتبنا الأخير في سنغافورة على توفير المشورة وشبكة من الوسطاء المتخصصين لعملائنا بما يضمن تحقيقهم للنجاح المستمر، لا سيما أن سنغافورة تشكل مركزاً اقتصادياً وعالمياً للأعمال في آسيا.“

ويتيح إطلاق مكتب باسبورت ليجاسي في سنغافورة للعملاء المقيمين في آسيا عقد عدد أكبر من اللقاءات مع مستشاري الشركة للحصول على مشورة سليمة وتوجيه مستمر، بالإضافة إلى توفير الفرصة لهم للاعتماد على شبكة الخبراء الخاصة بالشركة لإنشاء علاقات متينة وطويلة الأمد ترتقي بمستويات الراحة نتيجة سهولة الوصول. كما تعتزم الشركة الاستفادة من مكتبها في سنغافورة لتوسيع حضورها إلى الدول ذات الاقتصادات النامية في منطقة جنوب شرق آسيا، بما فيها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة.

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لمحة حول باسبورت ليجاسي:

تأسست باسبورت ليجاسي على يد جيفري هينسلر وهي شركة سويسرية متخصصة تحمل ما يزيد عن 25 عاماً من الخبرة في قطاع الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي مع فروع في نيجيريا وباكستان ولبنان. وتحمل باسبورت ليجاسي لقب شركة متوسطة مُعتمدة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المهنية المخصصة للعملاء بما فيها الحصول على الجنسية وأماكن إقامة بديلة وشراء العقارات. وتتيح باسبورت ليجاسي إمكانية الدخول إلى أكثر من 150 دولة بفضل الخبرة المعرفية الواسعة لمستشاري الشركة الذين يوفرون للعملاء خدمة الاتصال والمراسلة على مدار الساعة.

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