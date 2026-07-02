دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع مركز الغرير، لتطبيق وتشغيل نظام مواقف ذكي خالٍ من التذاكر في أحد أبرز وجهات التسوق في دبي.

وُقّعت الاتفاقية بحضور المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، وبول فانيغ، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير لإدارة العقارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بتجربة الزوار، عبر تحويل عملية دخول وخروج المركبات إلى تجربة سلسة وخالية من العقبات، إضافة إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير منظومة مواقف رقمية بالكامل. ويستفيد المشروع من المنصة الرقمية التي تقدمها باركن، ومن قدراتها التشغيلية الرائدة، لتسهيل رحلات مواقف المركبات لفئات متنوعة من الزوار، تشمل المتسوقين وسكّان مركز الغرير وروّاد السينما والزائرين.

وسيعتمد النظام الجديد على تقنية التعرف التلقائي على أرقام اللوحات (ANPR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة رقمية خالية من التذاكر الورقية، مما يُلغي الحاجة إلى النمط التقليدي ويتيح وصولاً أسرع وأكثر راحة إلى مرافق المواقف. وسيتمكن المتعاملون من الدخول والخروج بسلاسة، مع الاستفادة من خيارات الدفع الرقمي المتعددة عبر تطبيق باركن، وموقعها الإلكتروني، وقنوات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وذلك في إطار منظومة باركن الأوسع لحلول التنقل الذكي. وللمرة الأولى في مركز الغرير، سيتم استخدام كاميرا جديدة مزودة بشاشة مدمجة لتوفير الإرشادات والدعم الفوري للزوار.

وبموجب النظام الجديد، سيحصل الزوار على ثلاث ساعات مجانية. بعدها، تُطبّق التعرفة المعتمدة لمواقف المركبات من يوم الاثنين إلى السبت، فيما تبقى المواقف مجانية أيام الأحد والعطلات الرسمية. كما سيتمكّن المتعاملون من سداد رسوم المواقف قبل المغادرة أو خلال فترة سماح تصل إلى خمسة أيام، عبر قنوات الدفع الرقمية المدمجة لدى باركن.

وفي خطوة إضافية لتعزيز تجربة الزوار، سيحظى المتسوقون الذين ينفقون 200 درهماً إماراتياً أو أكثر في مركز الغرير بساعتين إضافيتين من المواقف المجانية، إلى جانب فترة المواقف المجانية الأساسية البالغة ثلاث ساعات، وذلك بعد التحقق من عملية الشراء لدى مكتب خدمة المتعاملين. كما سيستفيد روّاد "ستار سينما" من ساعتين إضافيتين من المواقف المجانية، بما يشجّع على زيارات أطول وأكثر متعة إلى الوجهة.

وتشمل الاتفاقية أيضاً خيارات الاشتراك الشهري في مواقف المركبات، وحلول إدارة مخصصة لمواقف مركبات السكّان والمستأجرين التجاريين في مجمّع الغرير السكني ومجموعة الروابي. وسيقتصر الدخول إلى هذه المواقف على المركبات المسجّلة بموجب عقود إيجار سارية، والمواقف المحددة لها فقط، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للسكان.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال المهندس عبد الرحمن الشويهي، مدير إدارة التشغيل في شركة باركن:

"تعكس هذه الشراكة مع مركز الغرير التزامنا بتوفير حلول تنقل ذكية تتمحور حول المتعاملين، في واحدة من أبرز وجهات دبي. وتتطلب بيئة التسوق الحيوية في دبي أنظمة مواقف ذكية عالية الكفاءة، وقادرة على استيعاب كثافة الزوار مع الحفاظ على تجربة سلسة ومريحة. ومن خلال تقنيات التعرف التلقائي على أرقام اللوحات (ANPR) المتقدمة ومنصتنا الرقمية الموحدة نوفر تجربة أكثر سهولة وكفاءة تقلل الازدحام وتعزز سهولة الوصول."

ومن جانبه، قال رامي الشعراوي، نائب الرئيس للضيافة في الغرير ومركز الغرير:

"تتمحور رؤيتنا في الغرير حول الارتقاء بكل نقطة تواصل مع الزوار. وشراكتنا مع باركن تحقق ذلك من خلال إزالة أحد أقدم الأنظمة في قطاع التجزئة وهي بوابة المواقف. وباعتماد هذا النظام السلس والخالي من التذاكر، نحن لا نستخدم التكنولوجيا الذكية فحسب، بل نمنح ضيوفنا أثمن ما لديهم: الوقت. نريد أن تكون تجربتهم في مركز الغرير سهلة وممتعة منذ اللحظة الأولى لوصولهم."

وفي إطار هذه الشراكة، ستتولى باركن تقديم خدمات الرقابة والإدارة التشغيلية لمرافق مواقف المركبات بما يضمن تحسين توافرها، وتشجيع الالتزام، وضمان وصول عادل لجميع المتعاملين.

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