أعلنت شركة باركن ش.م. ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن إبرام اتفاقية استراتيجية لتشغيل وإدارة مواقف المركبات لدى سبينس وويتروز. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطبيق حلول المواقف الذكية المتطورة التابعة للشركة في ستة مواقع حيوية لمتاجر التجزئة في دبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستفعّل باركن خبراتها التشغيلية الناجحة وتقنياتها الرقمية المبتكرة لتشغيل وإدارة المرافق المحددة، بضمان انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحام وتعزيز كفاءة المواقف بما يمنح مرتادي المتاجر تجربة استثنائية تتميّز بالكفاءة. وسيحظى المتعاملين بساعتين مجانيتين لمواقف المركبات، يليها تطبيق التعرفة بالساعة، لضمان تدوير المواقف وتوفيرها لزوارٍ آخرين بشكل عادل ومنظم.

وستعتمد جميع المواقع الستة(1) على أحدث تقنيات إدارة المواقف الذكية من باركن، والتي تشمل أنظمة الدخول والخروج الآلية وحلول التنظيم والرقابة الرقمية السلسة، مع ربطها مباشرةً بـتطبيق باركن الذكي، مما يتيح للمتعاملين إدارة تجربتهم في المواقف بلمسة واحدة عبر هواتفهم المحمولة.

وفي هذا الصدد، صرّح المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:"تجسّد شراكتنا مع سبينس وويتروز التزام شركة باركن بتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقديم تجربة تسوق أكثر سلاسة وراحة للمتعاملين في مختلف أنحاء دبي، مع توفير ساعتين مجانيتين لمواقف المركبات لزوار متاجر، مدعومة بحلول باركن الذكية. ونؤكد أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على تقديم خدمات المواقف فحسب، بل تهدف إلى إعادة تعريف تجربة التنقّل داخل الوجهات التجارية الرائدة لتكون أكثر كفاءة وذكاء، حيث تواصل باركن التزامها بتقديم حلول وخدمات مبتكرة تُثري تجربة المتعاملين، وتعزّز كفاءة التشغيل، وتسهم في دعم مستقبل منظومة التنقّل الحضري في دولة الإمارات".

ومن جانبه، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس:"يُعد ضمان سهولة الوصول الموثوقة إلى متاجرنا جزءاً جوهرياً من تقديم تجربة تسوّق مميّزة لكل عميل. إن تعاوننا مع باركن يمكّننا من تحسين حركة المرور وإدارة المواقف في بعض من أكثر مواقعنا ازدحاماً، مما يجعل الزيارات أكثر سلاسة وراحة لكافة العملاء. ومن خلال دمج التكنولوجيا الذكية لباركن مع التزامنا بالخدمة، نُعزّز سهولة الوصول ونساعد عملاءنا على الاستمتاع برحلة سلسة من وإلى متاجرنا".

(1)فروع سبينيس: شارع مركز التجارة، الكرامة، موتور سيتي، الميدان، أم سقيم. فروع ويتروز: موتور سيتي، الثنية.

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 219 ألف موقف كما في أول تسع شهور من عام 2025. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل ما يقارب 192 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى ما يقارب 4 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 23 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

خلال أول تسع شهور من عام 2025، نفذ عملاء باركن 104 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة عن سبينس

بدأت قصة "سبينس" في العام 1961 عند افتتاح أول متاجرها في ميدان النصر بدبي، وواصلت الشركة تنمية أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أبرز متاجر البيع بالتجزئة للأغذية الطازجة في المنطقة بوجود 91 متجرًا (79 متجرًا مملوكًا لها و12 متجرًا تتولى تشغيله، بما يشمل متاجر ويتروز) في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان والمملكة العربية السعودية. تحظى "سبينس" بشعبية واسعة في أوساط الوافدين والمواطنين في المنطقة، وتتمتع بسمعة طيبة وجديرة بها نظرًا لتحليها بتفكير مستقبلي، ومواكبتها الدائمة لظهور المنتجات الجديدة والتغيرات في توجهات الطبخ حول العالم. واليوم، تمكنت "سبينس" من ترسيخ مكانتها كعلامة قوية توفر منتجات فائقة الجودة مترافقة مع خدمة عملاء راقية. وبالإضافة إلى ذلك، تبقى المعايير العالية المتعلقة بالأغذية الطازجة وجودتها وسلامتها دومًا في مقدمة الأخلاقيات التي ترتكز عليها الشركة - وهو مجرد أحد الأسباب العديدة التي تعرّف علامة سبينس التجارية على أنها "التجربة الأكثر نضارة".

