وقعت شركة باركن ش.م.ع ("باركن")، وهي أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، مذكرة تفاهم ("مذكرة") مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي ("أوقاف دبي") لتمويل بناء مبنى مواقف متعدّدة الطوابق ومن دون حواجز في حيّ السبخة.

أبرز النقاط الرئيسية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة باركن وأوقاف دبي لبناء مبنى مواقف متعدّدة الطوابق بدون حواجز في منطقة السبخة بإمارة دبي.

ستقوم شركة باركن بعمليات الإشراف على تنفيذ المشروع وتشغيله وإدارته.

سيتم البدء في تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من عام 2025 وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

من المتوقع أن يُحقق المشروع عائدات تصل إلى 200 مليون درهم لصالح أوقاف دبي على مدى 25 عاماً.

وجاء هذا الاتفاق في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستشرف "باركن" على تنفيذ المشروع وتشغيله وإدارته. وتبعاً لتوقيت حصول مخطط المشروع على الموافقة النهائية، قد تبدأ أعمال التطوير خلال النصف الثاني من العام 2025. ومن المتوقّع أن يحقق المشروع لـ”أوقاف دبي"ما يقارب 200 مليون درهم على مدى 25 عاماً، إضافة إلى عائدات تراكمية لباركن فور تشغيله، والتي ستزداد خلال مدة تشغيل المشروع. ومن المتوقع أن يبدأ البناء خلال النصف الثاني من عام 2025 ويستغرق ما يقارب عامين.

وبموجب مذكّرة التفاهم، ستوفّر "أوقاف دبي" الدعم المالي لتطوير المشروع، في حين ستوظف باركن خبراتها الرائدة في السوق لإدارة وتشغيل وصيانة مواقف المركبات الذكي والذي سيكون بدون حواجز.

يضم المبنى الجديد 350 موقفاً للمركبات موزعة على سبعة طوابق، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 175 ألف قدم مربع. كما يتضمن الطابق الأرضي مساحة تبلغ 9,600 قدم مربع مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة، مما يساهم في تحقيق مصادر إضافية للإيرادات. وسيتضمن المبنى أحدث التقنيات والخدمات المتميزة، مما يعزز العائد على الاستثمار لـ "أوقاف دبي".

تشمل محفظة باركن لمواقف المركبات العامة مجموعة من المباني متعددة الطوابق، والتي تقع في مناطق استراتيجية ذات كثافة سكانية عالية في الإمارة، وتحديداً بالقرب من المكاتب التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة والفنادق ومراكز النقل العام، ما يلبّي الطلب المحلي على مواقف المركبات بشكل فعال. وتعمل مباني المواقف متعددة الطوابق على مدار الساعة، وتطبق الرسوم في كافة الأوقات طوال العام.

وتستند هذه المبادرة إلى تاريخ "أوقاف دبي" المشهود في تمويل وتنفيذ أكثر من 20 مشروعاً عقارياً ناجحاً. وتشمل المشاريع السابقة مراكز تسوق وعقارات سكنية ومساحات بيع بالتجزئة ومساجد. وبناءً على الشراكات السابقة، يتماشى هذا التعاون مع رؤية دبي للنمو المتنوّع والمستدام للأوقاف، ما يساهم في الرخاء الاقتصادي ورفاهية المجتمع.

محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، صرّح بقوله: "بصفتنا الشركة الرائدة لقطاع مرافق وخدمات مواقف المركبات العامة المدفوعة في دبي، يسعدنا أن نتعاون مع "أوقاف دبي" لتطوير وتقديم تجربة مبنى المواقف متعددة الطوابق متقدمة تقنياً في قلب الإمارة. وسوف تساهم حلول مواقف المركبات الذكية والمستدامة التي نقدمها في تنويع استثمارات الأوقاف وتعزيز العائدات، مع دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية للمدينة. وباعتباره إحدى ركائز منصّة النمو المتنوّعة لدينا، نواصل التزامنا بالاستفادة من خبراتنا وتقنياتنا التي لا مثيل لها لاستكشاف المزيد من فرص الشراكة في هذا القطاع المتنامي."

وقال سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي: "تعزّز هذه الشراكة جهودنا لتنويع استثمارات الأوقاف ودعم استراتيجية دبي الأوسع للتنمية المستدامة، فضلاً عن عكس التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية والتقدّم المجتمعي، مع توليد عوائد للأوقاف تساهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية للإمارة."

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تعدّ "باركن" أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي مع مكانةٍ رائدة في السوق وسجلٍ حافلٍ يمتد لما يقارب ثلاثة عقود من التميز التشغيلي المدعوم بالمعرفة التكنولوجية والقدرة الرقابية. وتستخدم الشركة أحدث أنظمة إدارة وتشغيل مواقف المركبات الذكية في أكثر من 200 ألف موقف مدفوع في دبي، وتمتلك شركة باركن سوق مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات مدفوعة الأجر في دبي، بالإضافة إلى 91% من إجمالي هذه السوق ما يمنحها مركزاً رائداً في السوق.

بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات، تتمتع باركن بالحق الحصري لتشغيل جميع مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية ومواقف المباني متعددة الطوابق العامة في دبي (180 ألف موقف) بالإضافة إلى مواقف المباني العامة المتعددة الطوابق (سعة 3000 مركبة). وتدير باركن أيضًا بعض مواقف المركبات لشركات التطوير بدبي (25 ألف موقف). وتشمل مصادر الإيرادات الأخرى تنظيم وإصدار التصاريح الموسمية وحجز مواقف المركبات وغيرها من الأنشطة التجارية.

من خلال تقديم أحدث حلول الدفع الرقمي ونظم إدارة مواقف المركبات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، نجحت شركة باركن بجذب العملاء، حيث تم تنفيذ 95 مليون معاملة مواقف مركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

تأسست عمليات مواقف المركبات في دبي في عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، وأصبحت جزءًا من هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. في ديسمبر 2023، تم تأسيس شركة باركن ش.م. ع. بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، ونجحت في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في مارس 2024.

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