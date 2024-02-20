دبي: أعلنت "بارجيل جيوجيت" للخدمات المالية ش.ذ.م.م حصولها على ترخيص لإدارة صناديق الاستثمار من هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً لإدارة الصناديق. وتستعد الشركة لإطلاق أنواع متنوعة من الصناديق لتناسب الرغبة الاستثمارية المتعددة لفئات المستثمرين المتنوعة مثل صناديق الأسهم وصناديق الدين والصناديق العقارية وغيرها الكثير بناءً على الطلب المتزايد والاحتياجات الاستثمارية للسوق. وتحرص بارجيل جيوجيت أيضًا على الدخول في صناديق مكافأة نهاية الخدمة، التي أعلنت عنها مؤخرًا وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتبدأ بارجيل جيوجيت نشاط إدارة صناديق الاستثمار مع إطلاق "صندوق الصناديق" المتمركز في الهند. ويعد صندوق الصناديق هذا عبارة عن سلة من الصناديق الحالية التي يتم تنظيمها بدقة من الولايات القضائية المؤسسة لمساعدة المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من أسواق رأس المال الهندية الواعدة.

وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بارجيل جيوجيت: "تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة في قطاعات مثل التكنولوجيا، والرقمنة، وانتقال الطاقة، ونقل الأعمال إلى الخارج على المستوى العالمي والحوكمة. وتماشيًا مع هذه المبادرات، بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع إصلاحًا تنظيميًا كبيرًا من خلال تقديم هياكل صناديق جديدة مختلفة مثل الصناديق الشاملة، والصناديق العائلية، والصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة، والصناديق العقارية، وصناديق استثمار السلع. وقد مكنت هذه العملية المبسطة بارجيل جيوجيت من إطلاق صناديق جديدة، والمساهمة في تطوير صناعة إدارة الصناديق المحلية. ويسعدني أن بارجيل جيوجيت سوف تلعب دوراً حيوياً في هذا المسعى لبناء الدولة ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة مالية".

وقال السيد سي جي جورج، المدير الإداري لشركة جيوجيت، الهند أثناء مخاطبته الصحافة: "إن تاريخ بارجيل جيوجيت الواسع، وسجلها الحافل في الصناعة، إلى جانب الاعتراف القوي بالعلامة التجارية والعلاقات القوية مع العملاء، كل ذلك جعلنا في وضع جيد لإطلاق مجموعة من الصناديق في داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. وستلبي هذه العروض احتياجات مجتمع الاستثمار بأكمله في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب. ومع افتتاح مكتب جيوجيت للخدمات المالية المحدودة في مدينة " غوجارات التكنولوجية المالية الدولية "، ولاية غوجارات، الهند - المركز المالي الخارجي الناشئ، ستقدم بارجيل جيوجيت مجموعة من الخدمات المالية وفتح الأبواب أمام التعاون والشراكات الدولية للمستثمرين.

وفي بيانه، أعرب السيد شمس الدين، مدير شركة بارجيل جيوجيت ، عن أن "مستثمرينا لديهم الفرصة للاستفادة من النمو في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وكذللك الأسواق العالمية ، بما أن الهند تسير على الطريق الصحيح لتصبح اقتصادًا بقيمة 5 تريليون دولار أمريكي، فإننا نعتقد أن صندوق بارجيل جيوجيت الذي يركز على الهند يحمل إمكانات كبيرة للمستثمرين من هذه المنطقة. يمثل هذا الحدث الهام احتفالاً بالثقة التي منحها لنا المستثمرون والشركاء والمنظمون، وفي بارجيل جيوجيت ، نبقى ملتزمين بتقديم وتجاوز توقعات المستثمرين المميزين في الشرق الأوسط.

أكد السيد كريشنان، الرئيس التنفيذي لشركة بارجيل جيوجيت ، قائلاً: "بينما نبدأ في عالم جديد في تقديم الخدمات المالية من خلال صناديق الاستثمار المحلية، سيمتد نطاق وصولنا إلى جمهور أكبر بكثير، ونحن نهدف إلى أن نكون الجسر الرائد في رحلة بناء الثروات الخاصة بهم. لدينا فريق ماهر ومحترف لإدارة الصناديق إلى جانب فريق داخلي مخصص للبحث وتتبع وتقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي وأسواق رأس المال والقطاعات المالية. لقد استخدمنا عمليات قوية لإدارة المخاطر ونلتزم بهيكل إدارة استثمار متعدد الطبقات يشمل الاستشارات وصنع القرار والتنفيذ ومحاسبة الصناديق والرقابة".

وتصنف الهند من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتقدم نمواً مقنعاً للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الاستثمار في صندوق واحد يضم صناديق عالية الأداء عبر قطاعات وأقسام متنوعة من الأسواق الهندية، يمكن للمستثمرين الاستفادة من مسار النمو في الهند. وسيتبع إطلاق هذا الصندوق العديد من الصناديق المماثلة التي تركز على الأسواق المحلية والعالمية.

وتعد بارجيل جيوجيت للخدمات المالية ش.ذ.م.م من بين أوائل شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على رخصة هيئة الأوراق المالية والسلع لإدارة صناديق الاستثمار". تسعى بارجيل جيوجيت ، الرائدة في مجال الترويج للمنتجات والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الآن للدخول في إدارة صناديق الإستثمار باعتبارها الخطوة المنطقية التالية للنمو والتنويع.

وتأسست بارجيل جيوجيت في عام 2001، كشركة متخصصة لمساعدة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة استثماراتهم المالية عبر فئات أصول متعددة بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها. توفر بارجيل جيوجيت ، المعترف بها من قبل الهيئات الصناعية باستمرار، اليوم إمكانية الوصول إلى خيارات الاستثمار في الأسواق العالمية / الهندية لعملائها المخلصين البالغ عددهم 50.000، من خلال التوجيه المهني والخدمات الشخصية. إن الرحلة نحو التميز جعلت من بارجيل جيوجيت الشريك المفضل للعديد من دور التمويل الكبرى على مدى العقدين الماضيين.

وتتولى بارجيل جيوجيت بكل فخر قيادة مبادرة دعم هيئة الأوراق المالية والسلع المحورية التي تهدف إلى توسيع الفرص المحلية بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لـ "نحن الإمارات 2031". وتعرب الشركة عن التزامها بالمساهمة في نمو البلاد وتأسيس وجود طويل الأمد في السوق.

وستمتد عمليات الإطلاق القادمة لتستهدف أسواقًا عالمية متنوعة مثل آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. وتسعى بارجيل جيوجيت من خلال هذه المبادرات إلى قيادة الطريق في توجيه الاستثمارات إلى الأسواق العالمية بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين"

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نبذة عن بارجيل جيوجيت للخدمات المالية ش.ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة

بارجيل جيوجيت للخدمات المالية ش.ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة هي مشروع مشترك بين الشيخ سلطان بن سعود القاسمي وجيوجيت للخدمات المالية المحدودة، تحت قيادة السيد سي جيه جورج والسيد كيه في شمس الدين كمدير مؤسس. بارجيل جيوجيت هي إحدى شركات الوساطة المالية غير المصرفية القليلة المرخصة لتقديم خدمات الترويج التعريفي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. تعمل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقدين من الزمن وتتمتع بقاعدة عملاء تضم أكثر من 50,000 مستثمر من الهنود غير المقيمين. بارجيل جيوجيت ، التي لها مكاتب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، هي محطة شاملة لمنتجات وخدمات الاستثمار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية والأسواق المحلية والهندية.

نبذة عن شركة جيوجيت للخدمات المالية المحدودة، الهند

تعد شركة جيوجيت للخدمات المالية المحدودة (www.geojit.com) إحدى شركات الخدمات الاستثمارية الرائدة في الهند، وتتمتع بحضور قوي في دول مجلس التعاون الخليجي. لديها ما يقرب من 13.60 ألف عميل، وشبكة تضم أكثر من 500 مكتب ولديها أصول تحت الحراسة والإدارة بقيمة روبية. 89.000 كرور. من بين المساهمين البارزين في الشركة بنك بي ان بي باريباس، والسيد سي جيه جورج - المؤسس والعضو المنتدب لشركة جيوجيت، وشركة ولاية كيرالا للتنمية الصناعية. تتمتع شركة جيوجيت للخدمات المالية بحضور واسع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المشاريع المشتركة والشراكات: بارجيل جيوجيت للخدمات المالية ش.ذ.م.م في الإمارات العربية المتحدة، وبي بي كيه جيوجيت للأوراق المالية ش.م.ك. في الكويت، وشركة كيو بي جي جيوجيت للأوراق المالية في سلطنة عمان. وتتمتع الشركة أيضًا بحضور في البحرين من خلال شراكة تجارية مع بنك البحرين والكويت.