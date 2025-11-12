في إطار تعزيز القدرات الإقليمية في مجال الأمن السيبراني عبر إتاحة تعليم تقني متكامل في منطقة الخليج العربي

وقعت شركة "باراماونت" المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط، ممثلةً بالسيد أشوك شاندراسيكاران الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، اتفاقية شراكة مع "المركز الوطني للأمن السيبراني" في مملكة البحرين، ممثلاً بسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات السيبرانية بالمركز، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني AICS 2025.

وجاءت هذه الاتفاقية لتقدم برامج تدريبية عالمية المستوى متخصصة في إطار MITRE D3FEND للأمن السيبراني، في وقت يشهد فيه قطاع الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا متسارعًا على صعيدي المرونة والاستثمار. فقد بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المنطقة نحو 5.7 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1%.

وبموجب الاتفاقية، تولى المركز الوطني للأمن السيبراني توفير المنصة المناسبة لتنفيذ البرنامج من خلال المؤتمر، والتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه، فيما اضطلعت شركة "باراماونت" بدور الشريك المتخصص في تنفيذ التدريب، بما في ذلك تقديم الخبرة التقنية، وإعداد وتطوير المناهج التدريبية، إضافةً إلى خدمات الاعتماد ومنح الشهادات.

وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع شركة "باراماونت" في مبادرة هادفة تعزز التزامنا بالارتقاء بمنظومة الأمن السيبراني، امتثالاً لأعلى معايير التميز في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. ومن خلال هذه الاتفاقية، نسعى إلى الجمع بين القيادة المؤسسية والخبرة التقنية لتزويد الكوادر المتخصصة بالأدوات المعرفية المتقدمة والمؤهلات العالمية اللازمة لحماية الأصول الرقمية الحيوية في المنطقة."

من جانبه، صرح السيد أشوك شاندراسيكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "باراماونت": "يشهد قطاع الأمن السيبراني تحولًا جذريًا مدفوعًا بتصاعد التهديدات الرقمية، وتسارع وتيرة التحول الرقمي، وتطور التشريعات المتعلقة بالخصوصية، والتقدم التكنولوجي، إلى جانب زيادة أعداد العاملين عن بُعد. وفي ظل هذا التغير المتسارع، نحرص في "باراماونت" على دفع الابتكار قدمًا نحو حماية المنظومة الرقمية، من خلال فهم احتياجات العملاء، وتوجه القطاعات، وتعزيز التعاون والتنفيذ الفعال."

وأضاف: "نفخر بشراكتنا مع المركز الوطني للأمن السيبراني لتنفيذ هذا البرنامج النوعي، إذ يوفر إطار MITRE D3FEND نهجًا قائمًا على الأدلة في مجال الدفاع السيبراني، بينما يسهم برنامج الشهادات المهنية المشترك في تمكين الكوادر المحترفة من تحويل المفاهيم النظرية إلى استراتيجيات عملية تعزز المرونة المؤسسية بشكل ملموس."

واشتمل البرنامج على ورشة عمل تقنية مكثفة لمدة يومين، تناولت إجراءات الدفاع السيبراني وفق إطار MITRE D3FEND من خلال تدريبات عملية تفاعلية في المختبر، بالإضافة إلى جلسة تنفيذية لمدة ساعتين ونصف مخصصة لقادة المؤسسات، سلطت الضوء على الأطر الاستراتيجية، والامتثال التنظيمي وحماية البنى التحتية الحيوية، وحصل المشاركون على شهادة مهنية في تطبيق إطار MITRE D3FEND، صادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة "باراماونت" بشكل مشترك.

كما يمثل هذا البرنامج التدريبي محطة بارزة في مسيرة تطوير منظومة مستدامة من الكفاءات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، إذ يسهم من خلال تعزيز الخبرة التقنية والفهم الاستراتيجي في رفع جاهزية المنطقة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة وترسيخ مكانتها الريادية في مجالي الأمن الرقمي والابتكار.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة "باراماونت" قدّما تدريبًا عمليًا عالمي المستوى شمل أكثر من 245 إجراءً دفاعيًا ضمن سبع فئات استراتيجية، وهي التحليل السلوكي، وتعزيز حماية الأنظمة، وعزل الشبكات، وتقنيات الخداع السيبراني، واستراتيجيات التخفيف من التهديدات المتقدمة، وذلك

بما يتماشى مع إطار MITRE D3FEND المعتمد عالميًا.

